Brexit: Το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) λύγισε, αλλά ξανασηκώθηκε

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Το Brexit έδειξε ότι το London Stock Exchange (LSE) και το χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου μπορούν να διατηρήσουν τη διεθνή τους σημασία, αλλά δεν είναι πλέον αυτονόητο ότι θα αποτελούν τον κυρίαρχο κόμβο των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Η επίπτωση ήταν πραγματική, αλλά πιο σύνθετη από τις αρχικές προβλέψεις: το Λονδίνο έχασε συγκεκριμένες δραστηριότητες και μερίδιο αγοράς, χωρίς να χάσει συνολικά τον ρόλο του ως μεγάλου διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου.

Brexit: Η απώλεια συναλλαγών προς το Άμστερνταμ

Η πιο άμεση συνέπεια καταγράφηκε στις συναλλαγές μετοχών ευρωπαϊκών εταιρειών σε ευρώ. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επέτρεπαν πλέον σε χρηματιστηριακές πλατφόρμες του Ηνωμένου Βασιλείου να εξυπηρετούν αυτόματα τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2021, σημαντικό μέρος των συναλλαγών μεταφέρθηκε σε χρηματιστήρια της ΕΕ, κυρίως στο Άμστερνταμ, σύμφωνα με το Reuters. Σύμφωνα με στοιχεία της Cboe, οι συναλλαγές στις ολλανδικές αγορές έφθασαν τα 9,2 δισ. ευρώ ημερησίως, έναντι 8,6 δισ. ευρώ στο Λονδίνο. Το Άμστερνταμ ξεπέρασε έτσι το Λονδίνο ως το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κέντρο διαπραγμάτευσης μετοχών.

Η υποχώρηση στα παράγωγα σε ευρώ

Αντίστοιχες απώλειες σημειώθηκαν στην αγορά παραγώγων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το μερίδιο του Λονδίνου στις παγκόσμιες συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επιτοκίου σε ευρώ μειώθηκε αισθητά μεταξύ 2019 και 2022, με χρηματοοικονομικά κέντρα της ευρωζώνης να απορροφούν μέρος της δραστηριότητας.

Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν ίδια σε όλους τους τομείς. Το Λονδίνο διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στις διεθνείς συναλλαγές συναλλάγματος που περιλαμβάνουν το ευρώ, ενώ παρέμεινε ισχυρό και σε άλλες αγορές παραγώγων.

Δεν κατέρρευσε η χρηματοοικονομική κυριαρχία του Λονδίνου

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι προβλέψεις για μαζική φυγή τραπεζών, εργαζομένων και κεφαλαίων δεν επαληθεύτηκαν στην έκταση που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Άλλες δραστηριότητες μετακινήθηκαν στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη, άλλες στο Δουβλίνο και το Άμστερνταμ, αλλά κανένα ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κέντρο δεν κατάφερε να αντικαταστήσει συνολικά το Λονδίνο, σημειώνει η Le Monde.

Νεότερη ανάλυση του 2026 επισημαίνει ότι η απασχόληση στον χρηματοοικονομικό τομέα του Λονδίνου έφθασε περίπου τις 675.000 θέσεις το 2025, από 525.000 το 2016. Το Λονδίνο εξακολουθεί να διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ισχυρό νομικό και θεσμικό περιβάλλον και ένα εκτεταμένο δίκτυο τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και επενδυτικών οργανισμών.

Το πραγματικό πρόβλημα: η ανταγωνιστικότητα και η προσέλκυση κεφαλαίων

Για το ίδιο το LSE, η πρόκληση δεν περιορίζεται στον όγκο των συναλλαγών, αλλά κυρίως αφορά και την ικανότητα της βρετανικής αγοράς να προσελκύει νέες εισαγωγές εταιρειών, να διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων και να ανταγωνίζεται τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η αποχώρηση από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά δημιούργησε πρόσθετες κανονιστικές και λειτουργικές τριβές. Παράλληλα, η δυνατότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαμορφώνει δικούς του χρηματοοικονομικούς κανόνες προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά δεν εγγυάται ότι οι μεταρρυθμίσεις θα προσελκύσουν περισσότερες επιχειρήσεις και επενδυτές.

Τελικά, το Brexit δεν εκτόπισε το London Stock Exchange από τον διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη. Περιόρισε, όμως, την ευρωπαϊκή του επιρροή σε συγκεκριμένες αγορές και έδωσε σε ανταγωνιστικά κέντρα τη δυνατότητα να αποσπάσουν δραστηριότητες που προηγουμένως συγκεντρώνονταν στο Λονδίνο. Η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πρόκληση είναι πλέον να διατηρήσει το Λονδίνο την ελκυστικότητά του ως τόπος εισαγωγής εταιρειών και άντλησης κεφαλαίων, όχι απλώς ως κέντρο διεθνών συναλλαγών.