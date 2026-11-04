 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Βρετανία – ΕΕ: Εμπορικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων με στόχο την επαναπροσέγγιση μετά το Brexit

Γεωργία, βίζες για νέους και συμφωνίες για τις εκπομπές ρύπων βρίσκονται σχεδόν σε τροχιά οριστικοποίησης, στο πλαίσιο του σχεδίου του Άντι Μπέρναμ για μια πολύ στενότερη σχέση με την ΕΕ

World 04.11.2026, 22:30
Σχολιάστε
Βρετανία – ΕΕ: Εμπορικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων με στόχο την επαναπροσέγγιση μετά το Brexit
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντική επαναπροσέγγιση με την ΕΕ, μέσα από συμφωνίες που εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τη βρετανική οικονομία κατά 17 δισ. λίρες, προετοιμάζει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ. Το πακέτο περιλαμβάνει διευκολύνσεις στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων, συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας για νέους κάτω των 30 ετών.

Οι τρεις συμφωνίες βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίησή τους και αναμένεται να ανακοινωθούν στις 20 Νοεμβρίου, κατά τη συνάντηση του Μπέρναμ στις Βρυξέλλες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Ορισμένες προβλέψεις, ωστόσο, δεν θα τεθούν σε εφαρμογή πριν από το 2028.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι συμφωνίες μπορούν να αυξήσουν το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,4%, δηλαδή περίπου 17 δισ. λίρες. Όπως δήλωσε, πρόκειται για οικονομικό όφελος που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Παράλληλα, επιμένει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε βαθύτερη ευρωπαϊκή επανασύνδεση χωρίς τη στήριξη της κοινής γνώμης, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο για τη μελλοντική σχέση της χώρας με την ΕΕ.

ΕΕ

Αγροτικό εμπόριο και ευκολότερες μετακινήσεις μεταξύ ΕΕ – Βρετανίας

Κεντρικό στοιχείο του πακέτου είναι η συμφωνία για τα αγροτικά προϊόντα, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης, θα αποφέρει περισσότερα από 5 δισ. λίρες στην οικονομία έως το 2040. Στόχος είναι να περιοριστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που δημιουργήθηκαν μετά το Brexit και να διευκολυνθούν οι εξαγωγές προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Οι επιχειρήσεις και οι ταξιδιώτες δεν θα χρειάζεται πλέον να εξασφαλίζουν ειδικά πιστοποιητικά για τη μεταφορά ζωντανών ζώων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων. Αντί αυτών, θα χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά διαβατήρια κατοικίδιων, περιορίζοντας την επανάληψη πολύπλοκων διαδικασιών σε κάθε ταξίδι. Παράλληλα, προβλέπεται η απελευθέρωση του εμπορίου ορισμένων προϊόντων, όπως τα ζωντανά μαλάκια και ο σολομός της Σκωτίας.

Για ορισμένα βρετανικά προϊόντα που δεν πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μεταξύ των οποίων προϊόντα που σχετίζονται με τη χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, θα προβλεφθεί μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα συνεχιστεί η εμπορική τους διάθεση.

Ηνωμένο Βασίλειο

Άνθρακας, βίζες και εκκρεμότητες

Η δεύτερη συμφωνία αφορά την ένταξη της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων. Το Λονδίνο θα καταβάλλει δισεκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ, ώστε να αποφύγει την επιβολή διασυνοριακού φόρου άνθρακα, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο. Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σύστημα εκτιμάται ότι θα προστατεύσει τις βρετανικές επιχειρήσεις από πρόσθετες επιβαρύνσεις στις συναλλαγές τους με την Ευρώπη.

Το τρίτο σκέλος προβλέπει πρόγραμμα κινητικότητας για νέους κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν στην άλλη πλευρά της Μάγχης. Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ θα διαθέτει δική του ποσόστωση θεωρήσεων, ενώ η Βρετανία επιδιώκει να εξασφαλίσει μηχανισμό έκτακτης αναστολής, ώστε να μπορεί να περιορίζει τις εισόδους από χώρες που δεν τηρούν τις συμφωνημένες ποσοστώσεις.

Παρά την πρόοδο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα. Η ΕΕ πιέζει τη Βρετανία να υιοθετήσει υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι στο οποίο αντιδρούν η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις. Συζητείται επίσης η συμμετοχή του Λονδίνου στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό συνοχής, ενώ οι Βρυξέλλες έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για τα σχέδια επιτάχυνσης των απελάσεων αλλοδαπών παραβατών προς χώρες της ΕΕ.

Οι δύο πλευρές εξετάζουν ακόμη συμφωνία για χαμηλότερα δίδακτρα στους Ευρωπαίους φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια, με το Λονδίνο να εμφανίζεται πρόθυμο να διαθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες για την αντιστάθμιση πιθανών απωλειών των ιδρυμάτων, εφόσον εξασφαλίσει πρόσβαση στο πρόγραμμα «Made in Europe».

Οι επικείμενες συμφωνίες αποτελούν το πρώτο μέρος της στρατηγικής Μπέρναμ για την επαναχάραξη των σχέσεων με την Ευρώπη. Παράλληλα, η Ντάουνινγκ Στριτ προετοιμάζει ευρύτερη ανακοίνωση για τη μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την Ένωση, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανένταξης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
World

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα
Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
World

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξάνει τα επιτόκια στο 4% για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια
World

Αύξηση επιτοκίων στη Βρετανία μετά από 3 χρόνια
Diageo: Απρόσμενα κέρδη για το τρίμηνο – Οι αγορές «κλειδιά»
World

Diageo: Απρόσμενα κέρδη για το τρίμηνο – Οι αγορές «κλειδιά»
Toyota: Επιστροφή στην αύξηση κερδών με όχημα την ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ για υβριδικά
World

Τα υβριδικά στις ΗΠΑ επανεφέρουν την Toyota στην κερδοφορία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Coca-Cola HBC: Ποια προϊόντα της έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις
Business

Ποια προϊόντα της Coca-Cola HBC έφεραν τις ισχυρές επιδόσεις

Από τις Coke Zero και τα αναψυκτικά, στην υψηλή ζήτηση για ενεργειακά ποτά - Οι κομβικές αγορές της Coca-Cola HBC

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Γιατί το πράσινο ρεύμα δεν γίνεται φθηνότερο – Οι στρεβλώσεις και το κόστος των 756 εκατ. ευρώ
Ηλεκτρισμός

Γιατί το φθηνό πράσινο ρεύμα δεν φτάνει στη βιομηχανία

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν το ενεργειακό κόστος σημαντικό εμπόδιο σε ποσοστό 72%, έναντι 37% στην ΕΕ. Οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η ανεπαρκής αποθήκευση, οι μεγάλες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά και η επιβάρυνση των 756 εκατ. ευρώ

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
World

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, Ρώσος εμφιαλωτής κατέθεσε αίτηση στο Κρεμλίνο να αναλάβει την «προσωρινή διεύθυνση» της Multon, η οποία ανήκει στην Coca-Cola HBC

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
World

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ

Το ταξίδι Μέρτς στην Ασία - Η θέση του για το «Made in Europe»

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξάνει τα επιτόκια στο 4% για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια
World

Αύξηση επιτοκίων στη Βρετανία μετά από 3 χρόνια

Η αύξηση από την Τράπεζα της Αγγλίας θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού για σκοπούς όπως στεγαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Diageo: Απρόσμενα κέρδη για το τρίμηνο – Οι αγορές «κλειδιά»
World

Diageo: Απρόσμενα κέρδη για το τρίμηνο – Οι αγορές «κλειδιά»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Diageo, Σερ Ντέιβ Λιούις, μίλησε για «ένα μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Toyota: Επιστροφή στην αύξηση κερδών με όχημα την ισχυρή ζήτηση στις ΗΠΑ για υβριδικά
World

Τα υβριδικά στις ΗΠΑ επανεφέρουν την Toyota στην κερδοφορία

Η Toyota αναθεωρεί προς τα πάνω τις ετήσιες προβλέψεις της, ενώ η μετοχή της καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζα Αγγλίας: Αναμένεται η πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και 3 χρόνια
World

Τράπεζα Αγγλίας: Αναμένεται η πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και 3 χρόνια

Η τελευταία φορά που η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια ήταν τον Αύγουστο του 2023

Αεροπορικές εταιρείες: Τα φθηνά εισιτήρια και οι χαμηλού κόστους πτήσεις ανήκουν περνούν στην ιστορία
World

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά ταξίδια - Αλλάζουν σχέδια οι εταιρείες

Η εκτόξευση των τιμών στα αεροπορικά καύσιμα επηρεάζουν περισσότερο τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους

Latest News
Νομοχέδιο για τους δανειολήπτες: Ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη
Πολιτική

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες και τους servicers

Περισσότερες από 200 ψήφους συγκέντρωσαν οι παρεμβάσεις για τους servicers στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες

ΟΑΣΘ: Υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Μεταφορές

Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους η νέα ΣΣΕ στον ΟΑΣΘ

Η νέα συμφωνία ρυθμίζει καίρια θεσμικά ζητήματα και κατοχυρώνει σημαντικές μη μισθολογικές παροχές στον ΟΑΣΘ

Συνάντηση Σχοινά με Πρεσβευτή Καναδά: Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία
AGRO

Στο επίκεντρο η αγροδιατροφική συνεργασία Ελλάδας - Καναδά

Κατά τη συνάντηση του Μ. Σχοινά με την Πρεσβευτή του Καναδά, Sonya Thissen, συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις και η προστασία της φέτας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κράτησε τις 2.600 μονάδες παρά τις πιέσεις στην Coca Cola
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τραπεζικά στηρίγματα στο ΧΑ απέναντι στις πιέσεις της Coca Cola

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens
Business

Αττικά Πολυκαταστήματα: Το πρώτο attica BEAUTY ανοίγει στο The Mall Athens

Το attica BEAUTY αποτελεί ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωσης- Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες
Wall Street
Upd: 18:01

Ο Nasdaq βυθίζεται σε περιοχή διόρθωση -Ο Dow υποχωρεί κατά 1.000 μονάδες

Στο «κόκκινο» Wall Street και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Ανοδικά πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι

Τζούλη Καλημέρη
Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Αναβάθμιση με έργα 66 εκατ. ευρώ

Περισσότερες από εκατό συμβάσεις για νέες και αναβαθμισμένες κτιριακές υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon
World

Coca-Cola HBC: Ρωσική εταιρεία ζητά από τον Πούτιν τα «κλειδιά» της Multon

Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, Ρώσος εμφιαλωτής κατέθεσε αίτηση στο Κρεμλίνο να αναλάβει την «προσωρινή διεύθυνση» της Multon, η οποία ανήκει στην Coca-Cola HBC

Wall Street: Κέρδη για τον Dow – Απώλειες στον Nasdaq
Wall Street

Κέρδη για τον Dow - Απώλειες στον Nasdaq

Μικτά πρόσημα στη συνεδρίαση της Wall Street

Σταύρος Παπασταύρου: «Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα»
Καθαρή ενέργεια

Παπασταύρου: Καθαρή μετάβαση με συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία
AGRO

Ελιά: Εκτεταμένη ακαρπία και μείωση της παραγωγής στη Θεσσαλία

Παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΑ για την προστασία των ελαιοπαραγωγών σε Μαγνησία, Σποράδες και Λάρισα

Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών
AGRO

ΚΑΠ: Δράση για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς αγροτών

Οι ευρωβουλευτές της AGRI ζητούν συγκεκριμένη στήριξη στη νέα ΚΑΠ 2028 – 2034 για την επόμενη γενιά αγροτών

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ
World

Μερτς: Γιατί επικαλέστηκε τον Χάγιεκ

Το ταξίδι Μέρτς στην Ασία - Η θέση του για το «Made in Europe»

ΔΕΗ blue: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Business

ΔΕΗ blue: Με περισσότερους από 100.000 πελάτες η εφαρμογή της στην Ελλάδα

Η αύξηση των χρηστών της εφαρμογής ακολουθεί τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου της ΔΕΗ blue

Citi: Διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen – Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος
Business

Σύσταση «Buy» από Citi για Metlen – Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος

Η αμερικανική τράπεζα βλέπει περιθώρια επιτάχυνσης της δραστηριότητας της Metlen στο τέταρτο τρίμηνο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies