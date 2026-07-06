 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(11) "Commodities"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Commodities 06.07.2026, 15:17
Σχολιάστε
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο κλειστό κλαμπ των τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες θησαυροφυλακίου και εκκαθάρισης στην αγορά χρυσού στο Λονδίνο, το μεγαλύτερο κέντρο εμπορίας φυσικού χρυσού στον κόσμο, εντάχθηκε η Citi ενώ πιστοποιήθηκε ως «Εγκεκριμένος Ζυγιστής της LBMA»

Η εισαγωγή στην London Precious Metals Clearing Limited (LPMCL) θα επιτρέψει στην Citi να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες εκκαθάρισης σε χρυσό, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο στο Λονδίνο, ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Τα μέλη εκκαθάρισης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο Λονδίνο, όπου φυλάσσονται χρυσός που η αξία του ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια, λειτουργώντας θησαυροφυλάκια όπου τα πολύτιμα μέταλλα μπορούν να αλλάξουν χέρια για την εκκαθάριση συμβάσεων. Τα μέλη αποκτούν επίσης το πλεονέκτημα της άμεσης πρόσβασης σε φυσικές ράβδους για να επωφεληθούν από ευκαιρίες arbitrage μεταφέροντας χρυσούς στη Νέα Υόρκη ή στις αγορές της Ασίας.

Η αγορά χρυσού στο Λονδίνο

Η είσοδος της Citi αποτελεί ευλογία για την αγορά του Λονδίνου,καθώς τις τελευταίες δεκαετίες αποχωρούν όλες οι τράπεζες. Η ICBC Standard Bank Plc ήταν η τελευταία που έγινε δεκτή ως τράπεζα εκκαθάρισης το 2016, όταν αγόρασε το θησαυροφυλάκιο χωρητικότητας 2.000 τόνων της Barclays.

Η Citi συνεργάζεται με την εταιρεία ασφαλούς εφοδιαστικής Malca-Amit για να χρησιμοποιήσει το θησαυροφυλάκιό της κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

«Η είσοδος της Citi ως μέλους εκκαθάρισης της LPMCL αντιπροσωπεύει μια φυσική επέκταση της μακροχρόνιας δραστηριότητάς μας στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων», δήλωσε ο José Cogolludo, επικεφαλής εμπορευμάτων στην Citi. «Αυτός ο ρόλος ευθυγραμμίζεται με το λειτουργικό μας μοντέλο και τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε ισχυρή, αποτελεσματική υποδομή αγοράς. Προσβλέπουμε στη συνεχή δύναμη και ανθεκτικότητα της αγοράς πολύτιμων μετάλλων του Λονδίνου».

Μαζί με την Citi, τα τρέχοντα μέλη της LPMCL είναι οι JPMorgan Chase & Co, HSBC Holdings Plc, UBS Group AG και ICBC Standard Bank Plc. Η Τράπεζα της Αγγλίας παρέχει επίσης αποθήκευση, κυρίως σε άλλες κεντρικές τράπεζες. Η Morgan Stanley σχεδιάζει να επεκτείνει την προσφορά της σε φυσικά πολύτιμα μέταλλα ώστε να περιλαμβάνει θησαυροφυλάκια και εκκαθάριση, ανέφερε το Bloomberg τον Οκτώβριο.

«Η ένταξη της Citi ως μέλους εκκαθάρισης της LPMCL καταδεικνύει τον ανοιχτό και διαφανή χαρακτήρα της διαδικασίας ένταξης μελών, επιτρέποντας σε νέους συμμετέχοντες να ενταχθούν και να συμμετάσχουν στην εκκαθάριση και τον διακανονισμό της κυρίαρχης παγκόσμιας εξωχρηματιστηριακής αγοράς πολύτιμων μετάλλων.» δήλωσε ο James Cressy, πρόεδρος της LPMCL.

Η ιστορία της LPMCL

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 αποφασίστηκε ότι, δεδομένου του τρόπου και της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσονταν και άλλαζαν οι χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά, σε συνδυασμό με την τάση των εποπτικών αρχών της αγοράς να απαιτούν πιο αυστηρές ελεγκτικές διαδρομές και συμφωνίες, η αγορά χρυσού του Λονδίνου θα εξέταζε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος αντιστοίχισης για εξωχρηματιστηριακές (OTC) διακανονισμούς.

Το αρχικό διερευνητικό έργο σε αυτό το πλαίσιο ανέλαβε η Φυσική Επιτροπή του Συνδέσμου Αγοράς Χρυσού του Λονδίνου (LBMA), η οποία αποτελούνταν από τα μέλη εκκαθάρισης.

Ωστόσο, στη συνέχεια αποφασίστηκε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση του έργου του ηλεκτρονικού συστήματος αντιστοίχισης θα ήταν τα μέλη εκκαθάρισης να σχηματίσουν μια ξεχωριστή εταιρεία ειδικά για τον σκοπό της ανάπτυξης και διαχείρισης ενός τέτοιου συστήματος.

Ως αποτέλεσμα, η LPMCL ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001. Η LPMCL άρχισε να εκκαθαρίζει πλατίνα και παλλάδιο σε βάση loco London με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 και έκτοτε, οποιαδήποτε συναλλαγή λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2009 ή μετά, διαπραγματεύεται σε βάση loco London, εκκαθαρίζεται μέσω των πέντε μελών της LPMCL.

Citi: Εγκεκριμένος Ζυγιστής της LBMA

Η LBMA (London Bullion Market Association) επιβεβαίωσε ότι η Citi έχει εγκριθεί ως «Εγκεκριμένος Ζυγιστής της LBMA», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την πιστοποίηση της.

Η έγκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Citi έχει αποδείξει την ικανότητά της να ζυγίζει ράβδους χρυσού σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στους «Κανόνες Ορθής Παράδοσης» (Good Delivery Rules) της LBMA. Η συμπερίληψη στον κατάλογο των εγκεκριμένων ζυγιστών της LBMA αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητες ζύγισης και δεν συνιστά έγκριση υπηρεσιών φύλαξης σε θησαυροφυλάκια.

Οι εγκεκριμένοι ζυγιστές της LBMA διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά πολύτιμων μετάλλων του Λονδίνου, υποστηρίζοντας την ακεραιότητα των διαδικασιών επαλήθευσης του βάρους των ράβδων, στις οποίες βασίζονται οι συμμετέχοντες στην αγορά.

Η συμπερίληψη της Citi στον κατάλογο των εγκεκριμένων ζυγιστών αντανακλά το επιτυχές αποτέλεσμα της δοκιμαστικής ζύγισης και της αξιολόγησης της LBMA, που διεξήχθησαν σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια αξιολόγησης της LBMA.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Προοδευτική: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης η μετοχή της εταιρείας – Τι λέει για το διοικητικό συμβούλιο
Business

Σε αναστολή οι μετοχές της Προοδευτικής – Τι λέει η εταιρεία  
Πετρέλαιο: Παγκόσμιο σοκ στην αγορά από τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Από το 1979 στο σήμερα - Η νέα πετρελαϊκή κρίση σε αριθμούς
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε την «ενέργεια» για τις 2.560 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε την «ενέργεια» για τις 2.560 μονάδες το ΧΑ
Χρυσός: Γύρισε πτωτικά
Commodities

Γύρισε πτωτικά ο χρυσός
Wall Street: Θετικό άνοιγμα μετά το καμπανάκι από τον Τραμπ
Wall Street

Θετική η Wall Street, μετά το καμπανάκι από τον Τραμπ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις ακινήτων - Οι προϋποθέσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα
World

Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα της Ευρώπης

Το 2,8% για τον πληθωρισμό του Ιουνίου είναι ο πρώτος αριθμός που άλλαξε τη συζήτηση στην ευρωπαϊκή οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ιδιωτικά funds: Οι θεσμικοί επενδυτές στηρίζουν την ιδιωτική πίστωση παρά τις εκροές από τη λιανική αγορά
World

Μεγάλοι επενδυτές ρίχνουν δισ. σε ιδιωτικά funds

Οι θεσμικοί επενδυτές διοχέτευσαν χρήματα σε funds καθώς το χρήμα από οι μικροί επενδυτές λιανικής έφυγαν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Γιώργος Μανέττας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Παγκόσμιο σοκ στην αγορά από τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Από το 1979 στο σήμερα - Η νέα πετρελαϊκή κρίση σε αριθμούς

Ρεκόρ ημερήσιων απωλειών στο πετρέλαιο, αλλά η κρίση του 1979 παραμένει ιστορικά η μεγαλύτερη - Πώς η σύγκρουση στο Ιράν ξεπέρασε προηγούμενες κρίσεις σε ημερήσιες απώλειες

Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής
Commodities

Κάτω από τα 72 δολ. το πετρέλαιο - Προς αύξηση παραγωγής ο ΟΠΕΚ

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ αυξάνεται κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα τον Ιούνιο από τον Μάιο,

Χαλκός: Η επόμενη κίνηση εξαρτάται από την Ουάσινγκτον, όχι από τα Στενά του Ορμούζ
Commodities

Η πορεία του χαλκού εξαρτάται από τις ΗΠΑ κι όχι το... Ορμούζ

Ο χαλκός ξεπέρασε τα 14.000 δολάρια ανά τόνο τον Ιούνιο, πλησιάζοντας το ρεκόρ του Ιανουαρίου

Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου – Προσιτές οι συναλλαγές σε ιδιώτες επενδυτές
Commodities

Πώς ο πόλεμος άλλαξε την αγορά πετρελαίου

Την έκθεση στην αγορά πετρελαίου επιδιώκουν ιδιώτες επενδυτές μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Θα κρατήσει το ενδιαφέρον ότι «ξεθωριάσουν» τα πρωτοσέλιδα;

Πετρέλαιο: Μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές
Commodities

Μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές για το πετρέλαιο

Η αγορά πετρελαίου έχει μεταβεί σε κατάσταση contagno

Αγορές: Τι άλλαξε στο παραδοσιακό εγχειρίδιο για τα ασφαλή καταφύγια
Markets

Τι άλλαξε στο εγχειρίδιο για τα ασφαλή καταφύγια

Χρυσός, αμερικανικά ομόλογα και γιεν δεν λειτούργησαν ως ασφαλή καταφύγια - Τι έχει αλλάξει

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη

Η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη εκτιμά ο Γουόλερ

Κάθετος Διάδρομος: Δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της δυναμικότητας στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ
Φυσικό αέριο

Ανεβάζει στροφές... ο Κάθετος Διάδρομος - Τα bids στις δημοπρασίες

Ο Κάθετος Διάδρομος παίρνει σάρκα και οστά... - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ - Η συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ATLANTIC

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
World

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα

Οι δαπάνες του καγκελάριου Μερτς είναι οι μεγαλύτερες από την εποχή της γερμανικής επανένωσης

Centric: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Ten Brinke για το έργο στο Ελληνικό
Business

Centric: Τερματίζει τη συνεργασία με Ten Brinke για οικιστικό project

Η Ten Brinke αναλαμβάνει την υλοποίησή του project ενώ η Centric θα λάβει αποζημίωση 1,75 εκατ. ευρώ 

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα

Τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αφομοιώνουν τα οικονομικά στοιχεία ενώ αναμένουν τις τοποθετήσεις κεντρικών τραπεζιτών

Export Credit Greece: Νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων
Economy

Νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων από την ECG

Το προϊόν Top Up της Export Credit Greece λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη

Προοδευτική: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης η μετοχή της εταιρείας – Τι λέει για το διοικητικό συμβούλιο
Business

Σε αναστολή οι μετοχές της Προοδευτικής – Τι λέει η εταιρεία  

Η Προοδευτική υποστηρίζει ότι η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του είναι απολύτως νόμιμες

Ακίνητα: Τι δικαιούται ο ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες
Ακίνητα

Τι δικαιούνται οι ενοικιαστές αν οι ιδιοκτήτες δεν επισκευάζουν βλάβες

Τι ισχύει με βάση τον Αστικό Κώδικα όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο

Πετρέλαιο: Παγκόσμιο σοκ στην αγορά από τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Από το 1979 στο σήμερα - Η νέα πετρελαϊκή κρίση σε αριθμούς

Ρεκόρ ημερήσιων απωλειών στο πετρέλαιο, αλλά η κρίση του 1979 παραμένει ιστορικά η μεγαλύτερη - Πώς η σύγκρουση στο Ιράν ξεπέρασε προηγούμενες κρίσεις σε ημερήσιες απώλειες

Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου
Κατασκευές

Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου

Επενδύσεις σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών με τη λογική ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δικτύων είπε ο Χρίστος Δήμας

Lamda: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance για τα αποτελέσματα της εταιρείας
Business

Τι περιμένει η AXIA - Alpha Finance για τα αποτελέσματα της Lamda 

Η Lamda Development θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α' τριμήνου 2026 αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βιομηχανία: Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού της ευρωζώνης τον Μάιο
World

Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία - Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν

Τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ

Μετρό: Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1
Κατασκευές

Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Γραμμή 1 του Μετρό

Meta: Προειδοποιήσεις για Instagram και WhatsApp εν μέσω σκανδάλου με διαφημίσεις στην Ινδία
World

Instagram και WhatsApp υπό πίεση στην Ινδία

Δύο από τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες της Meta, το WhatsApp και το Instagram, έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την ινδική κυβέρνηση σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies