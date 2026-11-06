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Harley-Davidson: Οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές σκαφών και τροχόσπιτων, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν μοτοσικλέτες

Η Harley-Davidson καταγράφει την πρώτη ουσιαστική ανάκαμψη των πωλήσεών της εδώ και χρόνια, χάρη σε νέα μοντέλα, πιο προστιές επιλογές και χρηματοδότηση με επιτόκια που φτάνουν το 1,99%.

World 06.11.2026, 07:15
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Harley-Davidson: Οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές σκαφών και τροχόσπιτων, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν μοτοσικλέτες
Street Glide
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Να κινηθεί αντίθετα από την τάση της αγοράς έχει καταφέρει η Harley-Davidson σε μια περίοδο κατά την οποία οι Αμερικανοί περιορίζουν τις δαπάνες τους για σκάφη αναψυχής και τροχόσπιτα. Η κατασκευάστρια μοτοσικλετών καταγράφει αύξηση των λιανικών πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, ενώ βρίσκεται σε τροχιά να σημειώσει την πρώτη ετήσια άνοδο από το 2021.

Η ανάκαμψη είναι αξιοσημείωτη, καθώς η αγορά προϊόντων αναψυχής δέχεται πιέσεις από τα υψηλά επιτόκια, τις αυξημένες τιμές καυσίμων και την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις της Harley έχουν αυξηθεί κατά 4% από την αρχή του έτους, ενώ η μετοχή της έχει ενισχυθεί περισσότερο από 60%.

Ενδεικτική της δυναμικής είναι η περίπτωση του 68χρονου Καρλ Σπρινκλ από την Ιντιάνα, στην οποία αναφέρεται η Wall Street Journal. Επισκέφθηκε έναν αντιπρόσωπο για να αγοράσει ανταλλακτικά για την παλιά του μοτοσικλέτα, αλλά τελικά έφυγε με μια συλλεκτική τρίτροχη Street Glide, αξίας 46.000 δολαρίων. Για να χρηματοδοτήσει την αγορά, πούλησε το τροχόσπιτό του και έδωσε ως ανταλλαγή μία ακόμη Harley. Όπως είπε, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει χωρίς τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα.

Η διοίκηση αποδίδει την αναζωπύρωση της ζήτησης κυρίως στην ανανέωση της γκάμας επιλογών. Οι τρίτροχες μοτοσικλέτες, που απευθύνονται μεταξύ άλλων σε μεγαλύτερους σε ηλικία αναβάτες, απέκτησαν φέτος περισσότερη ισχύ και βελτιωμένη ανάρτηση. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε δύο νέα μοντέλα μεσαίας κατηγορίας, τα Super Glide και Deadwood.

Χαμηλότερες τιμές, καλή χρηματοδότηση δίνουν ώθηση στην Harley-Davidson

Σημαντικό ρόλο παίζει και η προσπάθεια να γίνουν οι μοτοσικλέτες πιο προσιτές. Ορισμένα μοντέλα προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές, ενώ οι εκπτώσεις και τα προγράμματα χρηματοδότησης με επιτόκια που ξεκινούν από 1,99% διευκολύνουν την απόφαση αγοράς. Η τιμή των περίπου 16.000 δολαρίων για το Super Glide, για παράδειγμα, θεωρήθηκε από ορισμένους πελάτες ιδιαίτερα ανταγωνιστική για τα δεδομένα της Harley.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διευρύνει περαιτέρω την πελατειακή της βάση το 2027. Στις νέες αφίξεις περιλαμβάνεται η Sprint 440, η μικρότερη μοτοσικλέτα της γκάμας της, με τιμή κάτω από 6.000 δολάρια στις ΗΠΑ. Θα ακολουθήσει η επιστροφή της Sportster 883, η οποία αναμένεται να κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια.

Τα νέα μοντέλα ενδέχεται να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά στην Ευρώπη, όπου οι λιανικές πωλήσεις της Harley έχουν υποχωρήσει κατά 6% φέτος, λόγω του υποτονικού οικονομικού περιβάλλοντος. Η Sportster είχε φτάσει να αντιπροσωπεύει έως και το 40% των πωλήσεων ορισμένων Ευρωπαίων αντιπροσώπων, προτού αποσυρθεί το 2022 επειδή ο κινητήρας της δεν πληρούσε τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών ρύπων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει πλέον αντιμετωπιστεί.

Η Harley προβλέπει ότι θα πουλήσει παγκοσμίως 135.500 έως 139.000 μοτοσικλέτες φέτος, έναντι 132.535 το 2025. Η επίδοση αυτή, ωστόσο, παραμένει πολύ χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό των 344.000 μονάδων το 2006.

Οι αναλυτές που παρακολουθούν θετικά την πρόσφατη πορεία της εταιρείας αναγνωρίζουν ότι η ανάκαμψη των πωλήσεων αλλάζει την εικόνα της. Παραμένουν, όμως, οι ανησυχίες για τη γήρανση της πελατειακής βάσης. Η Harley καλείται επομένως να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των σημερινών αναβατών, αλλά και να προσελκύσει μια νεότερη γενιά πελατών.

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