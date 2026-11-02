 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Porsche: Η μυστηριώδης ιστορία του «Hippie Car» – Δύο αυτοκίνητα διεκδικούν την ίδια θρυλική ταυτότητα

Το εξαιρετικά σπάνιο αγωνιστικό αυτοκίνητο της Porsche, γνωστό ως «Hippie», επικράτησε της Ferrari στο Λε Μαν

Tέχνη και Ζωή 02.11.2026, 06:15
Σχολιάστε
Porsche: Η μυστηριώδης ιστορία του «Hippie Car» – Δύο αυτοκίνητα διεκδικούν την ίδια θρυλική ταυτότητα
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο επίκεντρο μιας ασυνήθιστης διαμάχης, που συνδυάζει την αυτοκινητοβιομηχανία, την ιστορία των αγώνων και την αγορά συλλεκτικών αντικειμένων βρίσκεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αγωνιστικά αυτοκίνητα στην ιστορία της Porsche.

Πρόκειται για την περίφημη Porsche 917LH, γνωστή ως «Hippie Car», χάρη στο εντυπωσιακό μοβ και πράσινο ψυχεδελικό χρώμα της. Το αυτοκίνητο έγινε διάσημο το 1970, όταν συμμετείχε στις 24 Ώρες του Λε Μαν στη Γαλλία, κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από μια άλλη Porsche 917, σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή, σημειώνει η Wall Street Journal.

Η ιστορία του συνδέθηκε και με την κινηματογραφική ταινία Le Mans του Στιβ ΜακΚουίν, ενώ η αξία του σήμερα εκτιμάται δυνητικά σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, υπάρχει ένα παράδοξο: δύο διαφορετικοί ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι διαθέτουν το αυθεντικό αυτοκίνητο. Το ένα βρίσκεται στο Μουσείο Αυτοκινήτου Simeone στη Φιλαδέλφεια και το άλλο ανήκει στον 82χρονο Βρετανό συλλέκτη και πρώην οδηγό αγώνων Φρανκ Σίτνερ, ο οποίος το απέκτησε το 2024 από Βραζιλιάνο οδηγό αγώνων. Εάν αποδειχθεί ότι ένα από τα δύο είναι το αυθεντικό «Hippie Car», η διαφορά στην εμπορική του αξία θα μπορούσε να φτάσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Δύο Porsche, μία ιστορική ταυτότητα

Ο Σίτνερ έχει αναλάβει ενεργό δράση για να τεκμηριώσει την αυθεντικότητα του δικού του αυτοκινήτου. Δημιούργησε ιστοσελίδα όπου δημοσιεύει την έρευνά του και το έχει παρουσιάσει σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το Le Mans Classic και το Goodwood Festival of Speed. Παράλληλα, επισκέφθηκε το Μουσείο Simeone μαζί με τον δικηγόρο και τον σύμβουλό του, ζητώντας από τη διοίκησή του να επανεξετάσει τα στοιχεία που διαθέτει για το δικό της αυτοκίνητο.

Το μουσείο επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο διευθυντής προγραμματισμού του, Χάρι Χερστ, ούτε το ίδιο έχει καταφέρει να αποδείξει με απόλυτη βεβαιότητα ότι κατέχει το αυθεντικό αγωνιστικό. Ταυτόχρονα, διατηρεί επιφυλάξεις και για τους ισχυρισμούς του Σίτνερ. Ο ιστορικός αυτοκινήτων Ντέιλ Μίλερ είπε στην Journal ότι θεωρεί ότι κάποια από τις δύο ιστορίες δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς υπάρχουν στοιχεία που δεν συμβαδίζουν.

Η σύγχυση έχει τις ρίζες της στις πρακτικές των αγωνιστικών ομάδων τη δεκαετία του 1960 και του 1970. Τότε, οι αριθμοί πλαισίου, που αποτελούν σήμερα βασικό μέσο ταυτοποίησης ενός αυτοκινήτου, δεν αντιμετωπίζονταν πάντα με την ίδια αυστηρότητα. Όταν ένα αγωνιστικό υπέστη ζημιά πριν από έναν σημαντικό αγώνα, οι ομάδες μπορούσαν να μεταφέρουν την πινακίδα με τον αριθμό πλαισίου σε ένα εφεδρικό αυτοκίνητο, προκειμένου να διευκολύνουν τη συμμετοχή του σε διεθνείς διοργανώσεις και τις τελωνειακές διαδικασίες.

Το μυστήριο του αριθμού 043

Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι το αρχικό «Hippie Car» έφερε τον αριθμό πλαισίου 043. Διαφωνούν, όμως, για το τι συνέβη στη συνέχεια. Το Μουσείο Simeone υποστηρίζει ότι η Porsche μετέτρεψε το αυτοκίνητο σε πλαίσιο 044 όταν το πούλησε, μετά την αγωνιστική περίοδο του 1971, στον Αμερικανό έμπορο αυτοκινήτων Βάσεκ Πόλακ, στην Καλιφόρνια, έναντι περίπου 31.000 δολαρίων.

Η συγκεκριμένη εκδοχή στηρίζεται εν μέρει σε επιστολή του 1998, την οποία είχε υπογράψει ο τότε υπεύθυνος αγωνιστικών πελατών της Porsche, Γιούργκεν Μπαρθ. Σε αυτήν αναφερόταν ότι το αρχικό αυτοκίνητο 043 είχε απογυμνωθεί μέχρι το μεταλλικό πλαίσιο μετά τον αγώνα του 1971 και στη συνέχεια πωλήθηκε ως 917-044.

Ο επικεφαλής των εταιρικών αρχείων της Porsche, Φρανκ Γιουνγκ, επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εσωτερική ιστορική τεκμηρίωση της εταιρείας δεν επιβεβαιώνει πως το 043 μετατράπηκε σε 044. Η Porsche αναγνωρίζει ότι γίνονταν αλλαγές αριθμών πλαισίου στα αγωνιστικά της, αλλά αποφεύγει να αποφανθεί για την αυθεντικότητα οποιουδήποτε από τα δύο αυτοκίνητα.

Η βραζιλιάνικη διαδρομή και η αξία της ιστορίας

Ο Σίτνερ υποστηρίζει ότι το αυθεντικό 043 ήταν ένα από τα δύο Porsche 917LH που πούλησε η εταιρεία στον Polak. Σύμφωνα με τη δική του έρευνα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μεταφέρθηκε αργότερα στη Βραζιλία και κατέληξε στον πρώην οδηγό αγώνων Μάσιμο Πετρατσί, από τον οποίο το αγόρασε το 2024. Οι ειδικοί που προσέλαβε θεωρούν πιθανό να είχε αλλάξει η πινακίδα του αριθμού πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί. Ωστόσο, δεν υπάρχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν αυτή τη θεωρία.

Ο Σίτνερ μετέφερε επίσης το αυτοκίνητο στη Γερμανία, όπου εξετάστηκε από μηχανικούς που είχαν συμμετάσχει στην αρχική εξέλιξη της 917, μεταξύ των οποίων ο Νόρμπερτ Ζίνγκερ. Ο τελευταίος εντόπισε αλλαγές στο αμάξωμα, χωρίς να μπορεί να πιστοποιήσει ποιο από τα δύο αυτοκίνητα είναι το αυθεντικό.

Πέρα από την ιστορική και οικονομική διάσταση, ο Σίτνερ διεκδικεί για το αυτοκίνητό του και έναν διαφορετικό τίτλο: αυτόν του πρώτου «art car» στον κόσμο. Η ιδέα συνδέεται με τον σχεδιαστή της Porsche Ανατόλ Λαπίν, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε περίπου 1.500 σπρέι μοβ και πράσινης μπογιάς για να δημιουργήσει το χαρακτηριστικό σχέδιο λίγο πριν από τον αγώνα του Λε Μαν το 1970. Η Porsche, πάντως, δεν χαρακτηρίζει επίσημα το μοντέλο έργο τέχνης.

Για τον Σίτνερ, το αυτοκίνητο δεν αποτελεί απλώς ένα συλλεκτικό αγωνιστικό που θα μπορούσε να πουληθεί σε τιμή-ρεκόρ. Είναι ένα κομμάτι κινούμενης γλυπτικής και ένα σπάνιο τεκμήριο της ιστορίας των αγώνων. Μέχρι να προκύψουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία, όμως, το μυστήριο παραμένει: δύο Porsche διεκδικούν την ίδια θρυλική ταυτότητα και η απάντηση μπορεί να καθορίσει μια περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

JPMorgan: Εκροές 275 εκατ. στο ΧΑ μετά την αναβάθμιση από MSCI
Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Economy

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
World

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
ΗΠΑ: Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν… στροφή καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν στροφή εάν... φουσκώσει το «μπλε κύμα»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 
Economy

Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 

Για την κρίση εμπιστοσύνης μίλησε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας στο 9th Athens Investment Forum

Αγης Μάρκου
JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας
World

ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή ρωσικού αερίου στην ΕΕ μέσω Ουκρανίας

Η ιδέα των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο συναντά αντιστάσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Deutsche Bank: Κρατά τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων του 2026 το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων το ΧΑ

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, η σωρευτική απόδοση του ΧΑ από την αρχή του έτους, στο +23,5%, εξακολουθεί να το διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς, διαπιστώνει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Tέχνη και Ζωή
Porsche: Η μυστηριώδης ιστορία του «Hippie Car» – Δύο αυτοκίνητα διεκδικούν την ίδια θρυλική ταυτότητα
Tέχνη και Ζωή

Porsche: Η μυστηριώδης ιστορία του «Hippie Car»

Το εξαιρετικά σπάνιο αγωνιστικό αυτοκίνητο της Porsche, γνωστό ως «Hippie», επικράτησε της Ferrari στο Λε Μαν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Οι 10 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών
Tέχνη και Ζωή

Οι ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών

Η κατάταξη καταδεικνύει την κυριαρχία των μεγάλων κινηματογραφικών franchise, με το σύμπαν της Marvel και τις ταινίες Avatar να καταλαμβάνουν πολλές θέσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Spotify: Νέα υπηρεσία για remix και AI διασκευές με ορίζοντα το 2027
Tέχνη και Ζωή

Spotify: Νέα υπηρεσία για remix με AI

Η υπηρεσία streaming Spotify σχεδιάζει να χρεώνει τους χρήστες έως και 5 δολάρια τον μήνα για τη χρήση της λειτουργίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Anthropic: Αγωγή για φερόμενη χρήση 274 τραγουδιών του Έλβις
Tέχνη και Ζωή

Αγωγή 41 εκατ. δολάρια στην Athropic για χρήση τραγουδιών του Έλβις

Η Authentic Brands Group υποστηρίζει ότι η Anthropic παραβίασε τα δικαιώματα τραγουδιών του «Βασιλιά», όπως το «Can’t Help Falling in Love»

Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;
Tέχνη και Ζωή

Μπορούν οι ψηφιακοί ηθοποιοί να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους;

Οι ταινίες που παράγονται εξ ολοκλήρου με AI φέρνουν το Χόλιγουντ μπροστά σε ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η τεχνολογία να αναπαράγει όχι μόνο την εικόνα, αλλά και την αληθινή ανθρώπινη ερμηνεία;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας
Κοινωνία

ΥΠΕΝ: Συμμετοχή Ελλάδας στην 20ή Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Βενετίας

Το θέμα της 20ής Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής, με τίτλο «Do Architecture – For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality», έχει επιλεγεί από τους διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες Wang Shu και Lu Wenyu, οι οποίοι έχουν αναλάβει την επιμέλεια της διοργάνωσης

Latest News
JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

JPMorgan: Εκροές 275 εκατ. στο ΧΑ μετά την αναβάθμιση από MSCI

Η JPMorgan αναμένει καθαρή εκροή κεφαλαίων της τάξης των 275 εκατ. δολαρίων

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Economy

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Στο Athens Investment Forum, ο Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank ανέδειξε τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
World

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028

Δεκαοκτώ κράτη-μέλη έχουν ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα ωστόσο το αναπτυξιακό όφελος είναι μικρό και ο λογαριασμός της λιτότητας μετατίθεται για το 2029

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

«Δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή σε 2 εβδομάδες και αντίστοιχα θα προχωρήσουν οι έρευνες», είπε ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,45% στις 649 μονάδες

ΗΠΑ: Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν… στροφή καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν στροφή εάν... φουσκώσει το «μπλε κύμα»

Ποιοι κλάδοι της αμερικανικής οικονομίας θα επωφεληθούν και ποιοι θα πιεστούν εάν επικρατήσει το «μπλε κύμα»

Δημήτρης Σταμούλης
MIG Συμμετοχών: Εσοδα 7,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2026
Business

Εσοδα 7,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2026 για τη MIG Συμμετοχών

Στα 132,8 εκ. ευρώ τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια της MIG Συμμετοχών

Ρωσία: Ο Πούτιν επιβάλλει «δεκάτη» δεδομένων στα ιδιωτικά Data Center
World

Ο Πούτιν επιβάλλει «δεκάτη» δεδομένων στα ιδιωτικά Data Center

Τα Data Center δεσμεύσουν το 10% των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και της υπολογιστικής τους δυναμικότητας υπέρ του κράτους

Αλέξανδρος Εξάρχου: Βλέπει κίνδυνο για νέα ενεργειακή κρίση – Πρόταση για έκδοση ευρωομολόγου
Business

Εξάρχου: Βλέπει κίνδυνο για νέα ενεργειακή κρίση - Προτείνει την έκδοση ευρωομολόγου

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, άσκησε κριτική για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις

Mermeren Kombinat: Υπό την επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών παραγόντων
Business

Υπό την επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών παραγόντων η Mermeren Kombinat

Η Mermeren Kombinat κατέγραψε μείωση των συνολικών εσόδων από πωλήσεις κατά 42,8% το πρώο 9μηνο του έτους

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: CEO ο Νικόλαος Καραμπατέας
Business

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ο Νικόλαος Καραμπατέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποφάσισε τη σύσταση θέσης CEO στην εταιρεία

Wall Street: Πώς θα την επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Πώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα επηρεάσουν τη Wall Street

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα για εταιρείες της Wall Street με μεγάλη έκθεση στην Ουάσιγκτον

Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ
Τηλεπικοινωνίες

Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ

Ο Κώστας Νεμπής πρόκειται να αναλάβει μία νέα τριετή θητεία στον Όμιλο ΟΤΕ μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Πωλητήρια μουσείων: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός – Τι λένε οι αρχαιολόγοι
Επικαιρότητα

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τα πωλητήρια των μουσείων

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ακύρωσε τους διαγωνισμούς για τους χώρους υγιεινής και τα πωλητήρια μουσέιων και αρχαιολογικών χώρων

ΕΖΑ: Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025
Τρόφιμα – ποτά

Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025 για την ΕΖΑ

Η ΕΖΑ παρουσιάζει 43% μεικτό περιθώριο κέρδους, περιορισμό των ζημιών προ φόρων κατά 54%, διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας μέσω ισχυρών brands και στρατηγικών συνεργασιών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και τράπεζες «έφεραν» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διυλιστήρια και τράπεζες έριξαν στις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Έντονη νευρικότητα και αρκετές εναλλαγές προσήμων στους περισσότερους τίτλους χαρακτήρισε την πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies