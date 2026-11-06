Βρετανία: Οι εργοδότες θα πρέπει να αναγράφουν τους μισθούς στις αγγελίες εργασίας

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Οι εργοδότες στη Βρετανία θα υποχρεωθούν να δημοσιεύουν τους μισθούς στις αγγελίες εργασίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι αναζητούντες εργασία.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι το 93% των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκε θετικά στη διαβούλευση

Ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα θεσπίσει νομική υποχρέωση για τις εταιρείες να αναφέρουν το ύψος των αμοιβών κατά τη δημοσίευση νέων θέσεων εργασίας, κάτι που, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, θα βοηθήσει ιδίως τους νέους και τις γυναίκες να επιτύχουν μεγαλύτερη μισθολογική ισότητα.

Ο Μπέρναμ ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της απογοήτευσης που προκαλεί η υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας χωρίς να γνωρίζει κανείς το μισθό, ενώ αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η δημοσιοποίηση των μισθών θα βοηθήσει τους εργαζόμενους να γνωρίζουν αν αμείβονται δίκαια σε σύγκριση με τους άλλους.

Ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε σχετικά: «Είτε είστε νέος που ξεκινά την καριέρα του είτε γονέας που προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά του, θα πρέπει να γνωρίζετε ποια είναι η αμοιβή μιας θέσης εργασίας πριν αφιερώσετε χρόνο και προσπάθεια για να υποβάλετε αίτηση. Γι’ αυτό θα καθιερώσουμε νομική υποχρέωση για όλους τους εργοδότες να αναφέρουν το ύψος της αμοιβής που προσφέρουν.»

Και πρόσθεσε: «Ωστόσο, η κατάργηση των εμποδίων αποτελεί μόνο ένα μέρος της προσπάθειας. Χρειαζόμαστε επίσης τις επιχειρήσεις να ανοίξουν περισσότερες πόρτες και να προσφέρουν στους νέους την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να κάνουν το πρώτο βήμα στον κόσμο της εργασίας.»

Ο Πολ Νόβακ, γενικός γραμματέας του Συνεδρίου Συνδικάτων (TUC), δήλωσε: «Όποιος έχει ψάξει για δουλειά ξέρει πόσο απογοητευτικό είναι να διαβάζει τη φράση “ανταγωνιστικός μισθός”».

Οι «μικρές διορθώσεις» του Μπέρναμ

Ο Μπέρναμ έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος των πρώτων μηνών της θητείας του στην ανακοίνωση μιας σειράς «μικρών διορθώσεων» που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα υπόσχεται πιο ριζικές αλλαγές στο μέλλον. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την κατάργηση του ΦΠΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τη μείωση των ναύλων των λεωφορείων και μια έκπτωση 100 λιρών στον δημοτικό φόρο.

Ο πρωθυπουργός επεξεργάζεται ένα δεκαετές σχέδιο για τον τερματισμό αυτού που αποκαλεί «40 χρόνια νεοφιλελευθερισμού», το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει πιο θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η υπαγωγή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στον δημόσιο έλεγχο. Δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η δημοσίευση του σχεδίου ενδέχεται να αναβληθεί μέχρι το επόμενο έτος, ενώ αρχικά αναμενόταν τον επόμενο μήνα.

Οι υπουργοί πραγματοποίησαν τις πρώτες διαβουλεύσεις τον Ιούλιο σχετικά με μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας της νομοθεσίας περί ισότητας αμοιβών. Το εν λόγω έγγραφο πρότεινε επίσης την ενίσχυση των μέτρων προστασίας της ισότητας για τα άτομα με αναπηρία και τις εθνοτικές μειονότητες, ωστόσο οι υπουργοί δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει τα τελικά τους σχέδια σχετικά με τα θέματα αυτά.

Έχουν υποσχεθεί περαιτέρω αλλαγές στην πολιτική με στόχο την ενίσχυση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, σε απάντηση σε μια μελέτη του πρώην υπουργού Άλαν Μίλμπερν, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Πρόσφατη έρευνα του Chartered Institute of Personnel and Development διαπίστωσε ότι λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες δημοσιεύουν πάντα τα μισθολογικά εύρη στις αγγελίες εργασίας, ενώ λιγότεροι από το ένα πέμπτο δημοσιεύουν πάντα συγκεκριμένα μισθολογικά ποσά.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η παράλειψη λεπτομερειών σχετικά με τις αμοιβές από τις αγγελίες εργασίας δυσκολεύει τους νέους να γνωρίζουν για ποιες θέσεις εργασίας πρέπει να υποβάλουν αίτηση και διευκολύνει τους εργοδότες να προσφέρουν χαμηλότερες αμοιβές σε ορισμένους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι το 93% των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκε θετικά στη διαβούλευση. Οι υπουργοί δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ακριβώς ποιες πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται, ποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν ή πώς θα επιβληθεί η τήρηση των κανόνων.