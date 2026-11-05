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Βρετανία: Η απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά που έγινε προσοδοφόρο πανηγύρι

Η Ημέρα του Γκάι Φωκς είναι ευκαιρία για γιορτές με φωτιές, πυροτεχνήματα και άφθονη μπίρα σε ολόκληρη τη Βρετανία, και όλα αυτά για την αποτροπή της επίθεσης ενάντια στο κοινοβούλιο και τον βασιλιά στις 5 Νοεμβρίου 1605

World 05.11.2026, 07:00
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Βρετανία: Η απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά που έγινε προσοδοφόρο πανηγύρι
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Κάθε χρόνο, στις 5 Νοεμβρίου, οι Βρετανοί συγκεντρώνονται γύρω από φωτιές, απολαμβάνουν πυροτεχνήματα και συμμετέχουν σε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα του Γκάι Φωκς (Guy Fawkes Day). «Θυμήσου, θυμήσου! Την πέμπτη του Νοέμβρη», λέει ένα παιδικό τραγουδάκι ακόμη και στις μέρες μας. Τι ακριβώς όμως γιορτάζεται; Η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες της πριν από περισσότερα από 400 χρόνια, σε μια αποτυχημένη συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία του βασιλιά της Αγγλίας, Ιακώβου Α΄, και την ανατίναξη της Βουλής των Λόρδων.

Η Ημέρα του Γκάι Φωκς (γνωστή και ως «Βραδιά της Φωτιάς» – Bonfire Night) είναι μια ετήσια επέτειος που τιμάται στις 5 Νοεμβρίου, σε όλη τη Βρετανία, σε ανάμνηση της αποτροπής της «Συνωμοσίας της Πυρίτιδας» το 1605. Μια ομάδα Καθολικών συνωμοτών, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν και ο Γκάι Φωκς, επιχείρησε να ανατινάξει το Κοινοβούλιο και να δολοφονήσει τον βασιλιά Ιάκωβο Α΄, έναν Προτεστάντη μονάρχη. Το σχέδιο ματαιώθηκε όταν φρουροί εντόπισαν τον Φωκς στο υπόγειο κάτω από το Κοινοβούλιο, έχοντας στην κατοχή του 36 βαρέλια πυρίτιδας.

Για να κατανοήσει κανείς το ακραίο σχέδιο των συνωμοτών, είναι χρήσιμο να θυμηθεί τις θρησκευτικές εντάσεις της εποχής. Μετά τη ρήξη του Ερρίκου Η΄ με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τη δεκαετία του 1530, οι Καθολικοί στην Αγγλία ήρθαν αντιμέτωποι με ολοένα αυστηρότερους περιορισμούς ως προς την πίστη τους. Υπό τη διακυβέρνηση διαδοχικών Προτεσταντών μοναρχών, η Καθολική λατρεία περιορίστηκε, ιερείς φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν, ενώ όσοι αρνούνταν να παρακολουθήσουν τις Αγγλικανικές λειτουργίες τιμωρούνταν με πρόστιμα. Πολλοί Καθολικοί έλπιζαν σε μεγαλύτερη θρησκευτική ελευθερία στη Βρετανία, αλλά οι ελπίδες τους διαψεύδονταν επανειλημμένα. Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας δεν ήταν η πρώτη απόπειρα αμφισβήτησης της θρησκευτικής πολιτικής της Αγγλίας, αλλά έμελλε να γίνει η πιο διαβόητη.

Ένα έγχρωμο σκίτσο που απεικονίζει τη σύλληψη του Γκάι Φωκς το 1605, στο πλαίσιο της Συνωμοσίας της Πυρίτιδας

Ποιος ήταν, τελικά, ο Γκάι Φωκς;

Ο Γκάι Φωκς δεν ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη Συνωμοσία της Πυρίτιδας του 1605, ωστόσο εξελίχθηκε στο πιο χαρακτηριστικό και διαχρονικό σύμβολό της: ένας μισητός προδότης που, αιώνες αργότερα, απέκτησε —παραδόξως— τη φήμη. Ο Φωκς ήταν ένας 35χρονος επαγγελματίας στρατιωτικός, ο οποίος είχε πολεμήσει στο πλευρό της Καθολικής Ισπανίας εναντίον των Προτεσταντών Ολλανδών στις Κάτω Χώρες. Η εξοικείωσή του με τα εκρηκτικά τον καθιστούσε πολύτιμο συνεργάτη. Ο αρχηγός της συνωμοσίας, Ρόμπερτ Κέιτσμπι, στρατολόγησε τον Φωκς για να επιβλέπει την πυρίτιδα που ήταν αποθηκευμένη κάτω από το Κοινοβούλιο και να ανάψει τα φυτίλια την ημέρα της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Έγχρωμο σκίτσο οκτώ εκ των 13 συνωμοτών της «Συνωμοσίας της Πυρίτιδας» (Gunpowder Plot) του 1605

Η τύχη των συνωμοτών του 1605

Η ανάκριση του Γκάι Φωκς (γονατιστός) από τον βασιλιά Ιάκωβο Α

Ο Γκάι Φωκς συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Νοεμβρίου 1605, αφού εντοπίστηκε σε ένα υπόγειο της Βουλής των Λόρδων μαζί με τα βαρέλια πυρίτιδας. Υπό την πίεση των βασανιστηρίων, αποκάλυψε τελικά τα ονόματα των συντρόφων του στη συνωμοσία. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ορισμένοι από τους συνεργούς του Φωκς διέφυγαν, άλλοι σκοτώθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις με τις αρχές, ενώ όσοι συνελήφθησαν οδηγήθηκαν σε δίκη και υπέστησαν φρικτή εκτέλεση. Καταδικασμένοι για εσχάτη προδοσία, αρκετοί από αυτούς οδηγήθηκαν στην ποινή του απαγχονισμού, του διαμελισμού και του τεμαχισμού του σώματός τους, μια τυπική «ποινή για προδότες» εκείνη την εποχή.

Ο Γκάι Φωκς καταδικάστηκε σε θάνατο με την ποινή του απαγχονισμού, του διαμελισμού και του τεμαχισμού. Στις 31 Ιανουαρίου 1606, ο Φωκς ανέβηκε στο ικρίωμα στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι, αφού πέρασαν τη θηλιά γύρω από τον λαιμό του, ο Φωκς πήδηξε εσκεμμένα από το ικρίωμα για να σπάσει τον αυχένα του. Με αυτόν τον τρόπο, απέφυγε να τον κατεβάσουν ενώ ήταν ακόμη ζωντανός και να του αφαιρέσουν τα εσωτερικά όργανα.

Το νεκρό σώμα του Φωκς τεμαχίστηκε σε τέσσερα μέρη, τα οποία στάλθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου και εκτέθηκαν σε κοινή θέα.

Η ημέρα των εκτελέσεων

Η εξέλιξη των εορτασμών της Ημέρας του Γκάι Φωκς στη Βρετανία

Το Κοινοβούλιο καθιέρωσε σχεδόν αμέσως την 5η Νοεμβρίου ως ετήσια ημέρα ευχαριστιών, για να τιμήσει την αποτυχία της «Συνωμοσίας της Πυρίτιδας». Ο σχετικός νόμος προέβλεπε ειδικές εκκλησιαστικές λειτουργίες, ενώ οι φωτιές (bonfires) καθιερώθηκαν ως σύμβολο του εορτασμού. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η «Νύχτα των Φωτιών» (Bonfire Night) απέκτησε συχνά έναν πιο σκοτεινό, αντι-καθολικό χαρακτήρα, με το πλήθος να καίει ομοιώματα των συνωμοτών, ακόμη και του Πάπα.

Κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα, η γιορτή απομακρύνθηκε σταδιακά από το πλαίσιο των θρησκευτικών διαιρέσεων, εξελισσόμενη σε μια συλλογική γιορτή για όλη την κοινότητα.

Σήμερα, η Ημέρα του Γκάι Φωκς εορτάζεται με πυροτεχνήματα, φωτιές και βεγγαλικά χειρός. Οι οικογένειες συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τα θεάματα, να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα —όπως το κέικ «πάρκιν» και μήλα καλυμμένα με καραμέλα—, να φορέσουν μάσκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κάψουν ομοιώματα γεμισμένα με άχυρο, γνωστά ως «Guys». Αυτό που ξεκίνησε ως μια πολιτική και θρησκευτική επέτειος, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του βρετανικού φθινοπώρου.

Τα πυροτεχνήματα ανάβουν και την οικονομία της Βρετανίας

Οι εορτασμοί του Guy Fawkes Day, γνωστοί και ως Bonfire Night, αποτελούν κάτι περισσότερο από μια παραδοσιακή βρετανική εκδήλωση. Κάθε χρόνο, γύρω στις 5 Νοεμβρίου, δημιουργούν μια εποχική αγορά που στηρίζει το λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και τις τοπικές κοινότητες, από τις πωλήσεις πυροτεχνημάτων μέχρι τα εισιτήρια για οργανωμένες εκδηλώσεις, τα τρόφιμα και τα ποτά.

Το μέγεθος της δραστηριότητας είναι αξιοσημείωτο. Σύμφωνα με την Dynamic Fireworks η ετήσια κατανάλωση πυροτεχνημάτων στηνΒρετανία ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια λίρες, από τα οποία 40 εκ. λίρες καταναλώνονται στις 5 Νοεμβρίου.

Ο Guardian εκτιμά ότι 30 εκατομμύρια είναι ο κατά προσέγγιση αριθμός ατόμων που συμμετέχουν ή παρευρίσκονται στη «Βραδιά της Φωτιάς» και σε άλλες δημόσιες εκδηλώσεις ανά τη χώρα. Ο εκτιμώμενος αριθμός θέσεων εργασίας που υποστηρίζονται στους ευρύτερους κλάδους των πυροτεχνημάτων, της κατασκευής, της διοργάνωσης εκδηλώσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 100.000+ θέσεις εργασίας.

Περισσότερες από 40.000 οργανωμένες εκδηλώσεις σε επίπεδο κοινότητας και σχολείων αποφέρουν σημαντικά έσοδα για τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, αθλητικούς συλλόγους, προσκοπικές ομάδες και οργανώσεις νέων.

Οι υπαίθριες εκδηλώσεις δημιουργούν πρόσθετη ζήτηση για φαγητό και ποτό, από ζεστή σοκολάτα και γλυκά μέχρι μπέργκερ, λουκάνικα και μπύρα. Τα μικρά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ επωφελούνται επίσης από τις αγορές της τελευταίας στιγμής, καθώς πολλοί καταναλωτές προμηθεύονται προϊόντα για συγκεντρώσεις στο σπίτι ή για μια βραδιά σε δημόσιο θέαμα.

Ενδεικτικά, έρευνα της Ticket Tailor σε 852 εκδηλώσεις πυροτεχνημάτων που πωλούσαν εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας την περίοδο 2022-2025 δείχνει ότι το 2025 η διάμεση διοργάνωση πούλησε 750 εισιτήρια, με μέση τιμή 9,92 λίρες. Τα έσοδα από τα εισιτήρια έφτασαν περίπου τις 6.000 λίρες ανά εκδήλωση. Η ίδια έρευνα καταγράφει αύξηση 12,2% στα έσοδα των διοργανώσεων που επαναλήφθηκαν από το 2024 στο 2025, αν και τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά το δείγμα της πλατφόρμας και όχι το σύνολο της βρετανικής αγοράς.

Σημαντικό μέρος αυτής της οικονομικής δραστηριότητας επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, μια ιστορική επέτειος μετατρέπεται σε ευκαιρία ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, σε μια περίοδο που προηγείται της χριστουγεννιάτικης εμπορικής αιχμής.

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