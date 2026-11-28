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Νέο περιστατικό στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ σε εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στον Κόλπο του Ομάν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν και ακινητοποίησαν φορτηγό πλοίο κινεζικών συμφερόντων, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για το υπό σημαία Παλάου bulk carrier Pacific Archer, μεταφορικής ικανότητας 52.400 dwt, κατασκευής 2001, το οποίο αποτελεί το έκτο εμπορικό πλοίο που ακινητοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις μετά την επαναφορά του αποκλεισμού τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το πλοίο επλήγη από αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα πρόωσής του.

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι το πλοίο, το οποίο είχε αποπλεύσει από το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε.

Τα κινεζικά συμφέροντα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ναυτιλιακής βάσης δεδομένων Equasis, το Pacific Archer ανήκει στην Pacific A Shipping, ενώ τη διαχείρισή του έχει η Optimo Marine Ltd. Οι δύο εταιρείες εμφανίζονται να στεγάζονται στο ίδιο κτίριο στην πόλη Jiangyin, στην κινεζική επαρχία Jiangsu.

Το φορτηγό πλοίο είναι το μοναδικό που εμφανίζεται στους στόλους των δύο εταιρειών, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να σχολιάσουν το περιστατικό.

Τα στοιχεία του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS) εμφανίζουν το Pacific Archer ως ακυβέρνητο στον Κόλπο του Ομάν.

Αυστηρή εφαρμογή του αποκλεισμού

Η CENTCOM κάλεσε τους ναυτικούς που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο του Ομάν και στις προσεγγίσεις των Στενών του Ορμούζ να λαμβάνουν υπόψη τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Αν και ορισμένα φορτία γεωργικών προϊόντων εξαιρούνται από τον αποκλεισμό για ανθρωπιστικούς λόγους, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό έχει διευκρινίσει ότι η διέλευση των πλοίων που τα μεταφέρουν επιτρέπεται μόνο κατόπιν διεξοδικού ελέγχου.