Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περίπου 423,4 εκατ. επιβάτες μετακινήθηκαν στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό από την έναρξη της συλλογής συγκρίσιμων στοιχείων το 2002.

Μάλιστα, πάνω από το ήμισυ του συνόλου των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών διακινήθηκε από 3 χώρες: την Ιταλία με 96,5 εκατ. επιβάτες (22,8% του συνόλου των επιβατών της ΕΕ), την Ελλάδα, με 81,2 εκατ. επιβάτες, αντιπροσωπέυοντας το 19,2 % και τη Δανία με 42,1 εκατ. , ήτοι 9,9 %.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τους επιβάτες θαλάσσιων μεταφορών που δημοσίευσε σήμερα της Eurostat, ο αριθμός των 423,4 εκατ. επιβιβατών αντιστοιχεί σε αύξηση 5,5 εκατ. επιβατών σε σύγκριση με το 2024 και 5,2 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το 2019 – δηλαδή πριν από τις διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού.

Ελλάδα: Διπλασιάστηκε η επιβατική κίνηση μετά τη «βουτιά» του 2020

Το 2025, το 97,5 % του συνόλου των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών της ΕΕ πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, καθεμία από τις οποίες κατέγραψε πάνω από 13 εκατομμύρια επιβάτες.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των θαλάσσιων επιβατών έφτασε τα 73,93 εκατ. το 2019, έπειτα έκανε βουτιά στα 40,89 εκατ. το 2020, ενώ ως το 2024 η Ελλάδα περίπου διπλασίασε τον αριθμό αυτόν με 81,07 εκατ. επιβάτες.

Το ποσό αυτό διατηρήθηκε σχεδόν «ατόφιο» και την περσινή χρονιά, με 81,21 εκατ. επιβάτες, ξεπερνώντας πάντως τις προ covid επιδόσεις.

Σε σχέση με το 2024, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των επιβατών καταγράφηκε στην Ιταλία (+3,0 εκατομμύρια), ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Γαλλία (-0,9 εκατομμύρια).

Σε σύγκριση με το 2019, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε επίσης στην Ιταλία (+10,0 εκατομμύρια) και η μεγαλύτερη μείωση στη Σουηδία (-5,9 εκατομμύρια).

Οι επιδόσεις του Πειραιά πριν και μετά τον Covid

Τα είκοσι κορυφαία επιβατικά λιμάνια αντιπροσώπευσαν το 36,0% του συνολικού αριθμού των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ.

Την τέταρτη θέση στα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της ΕΕ καταλάμβανε ο Πειραιάς, και μάλιστα σταθερά από το 2019 ως το 2025. Πριν την πανδημία, στον Πειραιά διακινήθηκαν 9,3 εκατ. επιβάτες. Το 2020 ο αριθμός τους έπεσε στους 4,37 εκατ. επιβάτες, ενώ πέρσι σκαρφάλωσε στους 10,35 εκατ. επιβάτες.

Πάντως, τα τρία πιο πολυσύχναστα επιβατικά λιμάνια της ΕΕ για το 2025 βρίσκονταν στην Ιταλία και διακίνησαν το 8,5% του συνολικού αριθμού των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών, ή περίπου 1 στους 12 επιβάτες, όπως αναφέρει η Eurostat.

Ειδικότερα, η Μεσσήνη ήταν το πιο πολυσύχναστο λιμάνι με περίπου 12,8 εκατ. επιβάτες, ακολουθούμενη από το Ρέτζιο ντι Καλαβρία με 12,6 εκατ. επιβάτες και τη Νάπολη με 10,7 εκατ. Στην πεμπτη θέση ήρθε το Ελσίνκι στη Φινλανδία με 9,5 εκατ. επιβάτες.