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Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο με βάση τη συνολική χωρητικότητα των πλοίων, όμως η Κίνα πλησιάζει πλέον σε απόσταση αναπνοής. Τα στοιχεία της UNCTAD του OHE, με ημερομηνία αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2026, δείχνουν ότι η διαφορά των δύο χωρών περιορίζεται σε μόλις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Με βάση το νεκρό βάρος των πλοίων (dwt), ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχεί στο 15,8% της παγκόσμιας χωρητικότητας, με 397,1 εκατ. dwt. Η Κίνα ακολουθεί με 15% και 377 εκατ. dwt. Η μεταξύ τους απόσταση είναι περίπου 20 εκατ. dwt, μικρή σε σχέση με το μέγεθος των δύο στόλων. Τρίτη κατατάσσεται η Ιαπωνία με μερίδιο 9,7%, ενώ ακολουθούν η Σιγκαπούρη με 7,3% και το Χονγκ Κονγκ με 4,9%. Οι πέντε μεγαλύτερες χώρες πλοιοκτησίας ελέγχουν συνολικά το 52,7% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Οι δέκα πρώτες φτάνουν το 67%, ενώ οι 35 μεγαλύτερες συγκεντρώνουν το 92,4%.

Η πρωτιά, ωστόσο, αλλάζει ανάλογα με το κριτήριο μέτρησης. Σε αριθμό πλοίων, η Κίνα προηγείται με 11.186, έναντι περίπου 5.168 ελληνόκτητων πλοίων. Η διαφορά συνδέεται με τη σύνθεση των στόλων: τα ελληνικά συμφέροντα ελέγχουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερα πλοία, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν μεγαλύτερη χωρητικότητα ανά μονάδα.

Αντίθετα, όταν η κατάταξη γίνεται με βάση τη χρηματική αξία, η Κίνα βρίσκεται πρώτη, με μερίδιο 12,6% της παγκόσμιας αξίας του στόλου, και η Ελλάδα δεύτερη με 11%. Ακολουθούν η Ιαπωνία με 9,6%, η Σιγκαπούρη με 6,9% και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6,8%. Οι 20 μεγαλύτερες χώρες πλοιοκτησίας συγκεντρώνουν το 84,3% της παγκόσμιας αξίας.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης μια κρίσιμη διάκριση: η χώρα του πλοιοκτήτη δεν είναι απαραίτητα και η χώρα της σημαίας. Το 88,3% της ελληνόκτητης χωρητικότητας είναι νηολογημένο υπό ξένη σημαία. Για την Κίνα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 61,8%. Παγκοσμίως, περίπου το 71% της χωρητικότητας φέρει σημαία διαφορετική από τη χώρα του πλοιοκτήτη. Στην κατάταξη των μεγαλύτερων νηολογίων προηγούνται η Λιβερία, ο Παναμάς και οι Νήσοι Μάρσαλ, με συνολικό μερίδιο 44,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Τα δέκα μεγαλύτερα νηολόγια αντιστοιχούν στο 75,3% του παγκόσμιου στόλου.

Οι μεταβολές του 2025–2026 στα νηολόγια δείχνουν ανακατανομή χωρητικότητας. Η χωρητικότητα υπό σημαία Σιγκαπούρης αυξήθηκε κατά 22,1%, ενώ εκείνη του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 13,3% και του Παναμά κατά 5,9%. Από το 2024, 673 πλοία, συνολικού νεκρού βάρους άνω των 52 εκατ. τόνων, άλλαξαν σημαία και πέρασαν στο νηολόγιο της Σιγκαπούρης.

Η έκθεση συνδέει την τάση με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις ρυθμιστικές αλλαγές και τους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο. Συνολικά, ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος αυξήθηκε κατά 3,5% σε dwt.