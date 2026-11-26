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Η ελληνική σημαία διατηρεί τη θέση της ανάμεσα στις δέκα μεγαλύτερες του κόσμου, σύμφωνα με την ανάλυση της Lloyd’s List για το 2026. Το ελληνικό νηολόγιο κατέγραψε οριακή αύξηση περίπου 1% το δωδεκάμηνο έως την 1η Οκτωβρίου 2026, με τον στόλο υπό ελληνική σημαία να ανέρχεται σε 32,4 εκατ. gross tonnage (gt). Η επίδοση αυτή διατήρησε την Ελλάδα στη 10η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η Ιαπωνία, που είχε ξεπεράσει την Ελλάδα το 2025, ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ένατη θέση, διευρύνοντας τη διαφορά, με τη χώρα μας, στα 2,4 εκατ. gt.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη δυσκολία της ελληνικής σημαίας να ακολουθήσει τον ρυθμό ανάπτυξης άλλων μεγάλων νηολογίων, παρά τη σταδιακή ανάκαμψη που καταγράφει το 2026, σχολιάζει η Lloyd’s List. Η Ιαπωνία αύξησε τον εγγεγραμμένο στόλο της κατά 4,7%, φτάνοντας τα 34,8 εκατ. gt, ενώ οι Μπαχάμες, στην όγδοη θέση, ενίσχυσαν τον στόλο τους κατά 15%, στα 67,3 εκατ. gt.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις εθνικές απαιτήσεις στελέχωσης των πλοίων, τις υποχρεώσεις προς τα ταμεία ναυτικών και τη διαθεσιμότητα πληρωμάτων. Οι παράγοντες αυτοί εξακολουθούν να αποτελούν προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας.

Παρά τη συγκρατημένη ανάπτυξη, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή εικόνα στους τομείς της ασφάλειας και του ελέγχου των πλοίων από τις λιμενικές αρχές. Το ελληνικό νηολόγιο παρέμεινε στη Λευκή Λίστα του Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU), καταλαμβάνοντας την 25η θέση, ενώ διατήρησε και την κατάταξη υψηλής απόδοσης στο Tokyo MoU.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Λιβερία παραμένει στην κορυφή της κατάταξης για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με στόλο σχεδόν 330 εκατ. gt, ενώ τα Νησιά Μάρσαλ ανέβηκαν στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας τον Παναμά, ο οποίος κατέγραψε σημαντική υποχώρηση. Η Σιγκαπούρη ενίσχυσε την τέταρτη θέση της, ενώ το Χονγκ Κονγκ παρέμεινε πέμπτο.

Η ελληνική σημαία, αν και παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα νηολόγια διεθνώς, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από άλλα κράτη. Η οριακή ανάκαμψη του 2026 αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα, σχολιάζει η Lloyd’s List.