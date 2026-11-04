Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

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Σαφείς απαντήσεις για τον σχεδιασμό, τις χρηματοδοτήσεις και τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων του προγράμματος LEADER Αλιείας 2014-2020 έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, απαντώντας στον ανεξάρτητο βουλευτή Νάσο Ηλιόπουλο.

Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το LEADER Αλιείας δεν αποτελούσε πρόγραμμα αποκλειστικής ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων, αλλά ένα ευρύτερο αναπτυξιακό εργαλείο για τις αλιευτικές και παράκτιες περιοχές, το οποίο προέβλεπε εξαρχής τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, εκτός της επαγγελματικής αλιείας, αλλά και δημοσίων έργων.

«Το LEADER Αλιείας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, δεν ήταν ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για τους επαγγελματίες αλιείς», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στόχος ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.

Τι προέβλεπε ο ευρωπαϊκός κανονισμός

Ο κ. Καββαδάς υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο του 2016 εκδόθηκε πρόσκληση από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου, η οποία αφορούσε το Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με δημόσια δαπάνη 322,22 εκατ. ευρώ, και την Προτεραιότητα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, με δημόσια δαπάνη 54.117.648 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 10,4% των συνολικών πόρων του Προγράμματος. Όπως εξήγησε, στην παράγραφο 5.1.1, σελίδα 88, του εγκεκριμένου ΕΠΑλΘ προβλεπόταν η ανάπτυξη ενός μοντέλου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Διευκρίνισε ότι η πολυαπασχόληση αφορά τη δυνατότητα ενός επιχειρηματία ή κατοίκου αλιευτικής περιοχής να μπορεί να αναπτύξει και δεύτερη οικονομική δραστηριότητα, ενώ η διασύνδεση των τομέων παραγωγής αφορά τη σύνδεση της αλιείας και με άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό, τη θαλάσσια άθληση, την εστίαση, τη μεταποίηση και το εμπόριο.

Παράλληλα, το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 προέβλεπε τη δυνατότητα στήριξης δραστηριοτήτων εντός και εκτός της επαγγελματικής αλιείας. «Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται άμεσα με την αλιευτική παραγωγή, δεν αποτελούσε απόκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό», υπογράμμισε.

Ενδεικτικά, μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στην εστίαση, στον τουρισμό και σε άλλες υπηρεσίες, ακόμη και από κατοίκους που δεν ήταν επαγγελματίες αλιείς, εφόσον πληρούσαν τους όρους της πρόσκλησης.

Ποιος αποφάσιζε για τις χρηματοδοτήσεις

Κατά τη δευτερολογία του, ο Υφυπουργός διευκρίνισε τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου και των Ομάδων Τοπικής Δράσης. Η Διαχειριστική Αρχή είχε την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης και εποπτείας του προγράμματος, ενώ οι Ομάδες Τοπικής Δράσης ήταν αρμόδιες για την έκδοση προσκλήσεων, την αξιολόγηση και επιλογή των επενδύσεων, την ένταξη των πράξεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

«Η τελική επιλογή των επενδύσεων που θα χρηματοδοτούνταν αποτελούσε αρμοδιότητα των Ομάδων Τοπικής Δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους είχαν εκχωρηθεί», επισήμανε. Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ολοκληρώθηκαν 923 πράξεις, εκ των οποίων 861 αφορούσαν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και 62 δαπάνες διαχείρισης των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

Οι 11 επενδύσεις στην Πιερική Αναπτυξιακή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καββαδάς στην περίπτωση της Πιερικής Αναπτυξιακής και στις επενδύσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο της κοινοβουλευτικής συζήτησης. Όπως ανέφερε, παρά την ενημέρωση των επαγγελματιών αλιέων της συγκεκριμένης περιοχής για τις διαθέσιμες δράσεις, δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση από αλιείς.

Αντίθετα, από επιχειρηματίες που δεν ήταν αλιείς κατατέθηκαν 20 επενδυτικές προτάσεις, από τις οποίες υλοποιήθηκαν τελικά 11 επενδύσεις: 4 σε εστιατόρια, 4 σε σκάφη και 3 σε ξενοδοχεία. Αναφερόμενος στον κ. Κουλκουδίνα, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η υποβολή της αίτησης είχε πραγματοποιηθεί πριν από την εκλογή του ως βουλευτή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων πέρα από την αλιεία δεν σήμαινε πως κάθε επένδυση ήταν αυτομάτως επιλέξιμη, καθώς έπρεπε να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις.

«Η διαφάνεια και η ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση»

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο κ. Καββαδάς διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε συγκεκριμένη καταγγελία και συνεργάζεται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διερεύνηση τυχόν παρατυπιών. «Η διαφάνεια και η ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι όλες οι πράξεις υποβλήθηκαν εκ των υστέρων στους προβλεπόμενους ελέγχους και επαληθεύσεις.