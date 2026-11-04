 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Καββαδάς

AGRO 04.11.2026, 14:17
Σχολιάστε
Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σαφείς απαντήσεις για τον σχεδιασμό, τις χρηματοδοτήσεις και τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων του προγράμματος LEADER Αλιείας 2014-2020 έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, απαντώντας στον ανεξάρτητο βουλευτή Νάσο Ηλιόπουλο.

Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το LEADER Αλιείας δεν αποτελούσε πρόγραμμα αποκλειστικής ενίσχυσης των επαγγελματιών αλιέων, αλλά ένα ευρύτερο αναπτυξιακό εργαλείο για τις αλιευτικές και παράκτιες περιοχές, το οποίο προέβλεπε εξαρχής τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, εκτός της επαγγελματικής αλιείας, αλλά και δημοσίων έργων.

«Το LEADER Αλιείας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, δεν ήταν ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για τους επαγγελματίες αλιείς», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στόχος ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.

Τι προέβλεπε ο ευρωπαϊκός κανονισμός

Ο κ. Καββαδάς υπενθύμισε ότι τον Ιούνιο του 2016 εκδόθηκε πρόσκληση από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου, η οποία αφορούσε το Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με δημόσια δαπάνη 322,22 εκατ. ευρώ, και την Προτεραιότητα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, με δημόσια δαπάνη 54.117.648 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε στο 10,4% των συνολικών πόρων του Προγράμματος. Όπως εξήγησε, στην παράγραφο 5.1.1, σελίδα 88, του εγκεκριμένου ΕΠΑλΘ προβλεπόταν η ανάπτυξη ενός μοντέλου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Διευκρίνισε ότι η πολυαπασχόληση αφορά τη δυνατότητα ενός επιχειρηματία ή κατοίκου αλιευτικής περιοχής να μπορεί να αναπτύξει και δεύτερη οικονομική δραστηριότητα, ενώ η διασύνδεση των τομέων παραγωγής αφορά τη σύνδεση της αλιείας και με άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό, τη θαλάσσια άθληση, την εστίαση, τη μεταποίηση και το εμπόριο.

Παράλληλα, το άρθρο 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 προέβλεπε τη δυνατότητα στήριξης δραστηριοτήτων εντός και εκτός της επαγγελματικής αλιείας. «Η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται άμεσα με την αλιευτική παραγωγή, δεν αποτελούσε απόκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό», υπογράμμισε.

Ενδεικτικά, μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στην εστίαση, στον τουρισμό και σε άλλες υπηρεσίες, ακόμη και από κατοίκους που δεν ήταν επαγγελματίες αλιείς, εφόσον πληρούσαν τους όρους της πρόσκλησης.

YouTube thumbnail

Ποιος αποφάσιζε για τις χρηματοδοτήσεις

Κατά τη δευτερολογία του, ο Υφυπουργός διευκρίνισε τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου και των Ομάδων Τοπικής Δράσης. Η Διαχειριστική Αρχή είχε την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης και εποπτείας του προγράμματος, ενώ οι Ομάδες Τοπικής Δράσης ήταν αρμόδιες για την έκδοση προσκλήσεων, την αξιολόγηση και επιλογή των επενδύσεων, την ένταξη των πράξεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

«Η τελική επιλογή των επενδύσεων που θα χρηματοδοτούνταν αποτελούσε αρμοδιότητα των Ομάδων Τοπικής Δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους είχαν εκχωρηθεί», επισήμανε. Σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ολοκληρώθηκαν 923 πράξεις, εκ των οποίων 861 αφορούσαν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και 62 δαπάνες διαχείρισης των Ομάδων Τοπικής Δράσης.

Οι 11 επενδύσεις στην Πιερική Αναπτυξιακή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καββαδάς στην περίπτωση της Πιερικής Αναπτυξιακής και στις επενδύσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο της κοινοβουλευτικής συζήτησης. Όπως ανέφερε, παρά την ενημέρωση των επαγγελματιών αλιέων της συγκεκριμένης περιοχής για τις διαθέσιμες δράσεις, δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση από αλιείς.

Αντίθετα, από επιχειρηματίες που δεν ήταν αλιείς κατατέθηκαν 20 επενδυτικές προτάσεις, από τις οποίες υλοποιήθηκαν τελικά 11 επενδύσεις: 4 σε εστιατόρια, 4 σε σκάφη και 3 σε ξενοδοχεία. Αναφερόμενος στον κ. Κουλκουδίνα, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι η υποβολή της αίτησης είχε πραγματοποιηθεί πριν από την εκλογή του ως βουλευτή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων πέρα από την αλιεία δεν σήμαινε πως κάθε επένδυση ήταν αυτομάτως επιλέξιμη, καθώς έπρεπε να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις.

«Η διαφάνεια και η ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση»

Απαντώντας στις καταγγελίες, ο κ. Καββαδάς διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα κάθε συγκεκριμένη καταγγελία και συνεργάζεται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διερεύνηση τυχόν παρατυπιών. «Η διαφάνεια και η ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι όλες οι πράξεις υποβλήθηκαν εκ των υστέρων στους προβλεπόμενους ελέγχους και επαληθεύσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Εταιρική ευθύνη

Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Business

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
ΑΑΔΕ: Τι απαντά για τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι απαντά η ΑΑΔΕ για Pizza Fan και Χωριάτικο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι απώλειες σε δολάριο και οικονομία μετά από δυο χρόνια στην κυβέρνηση
Markets

H πορεία του δολαρίου στα δύο χρόνια Τράμπ στην προεδρία

Περίπου 7% χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο πριν από την ορκωμοσία -Οι δασμοί, οι πιέσεις στη Fed και ο πόλεμος που άλλαξε την εικόνα

Αθανασία Ακρίβου
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Διψήφιες μειώσεις σε σχεδόν 1 στα 5 προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Τα μυστικά της νέας πρωτοβουλίας για τις τιμές - Ο ρόλος των PL 

Η ακτινογραφία της δεύτερης φάσης μείωσης τιμών - Περίπου 990 συμμετοχές προϊόντων, 186 έχουν μείωση τουλάχιστον 10% 

Δημήτρης Χαροντάκης
Κένεθ Γουντ: Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα
World

Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα

Στις 4 Οκτωβρίου 1916 γεννήθηκε ο Κένεθ Γουντ που έμελλε να αλλάξει τις σύγχρονες κουζίνες με την κουζινομηχανή Kenwood Chef

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Βιομηχανία: Δύσκολος χειμώνας με ακριβή ενέργεια και ευρωπαϊκές πιέσεις
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Οι εξαγωγές αντέχουν, αλλά η Ευρώπη αρχίζει να φρενάρει

Η παραγωγή αυξάνεται και οι εξαγωγικές παραγγελίες διατηρούν θετικό πρόσημο, όμως το ενεργειακό κόστος, οι καθυστερήσεις στις προμήθειες και η επιβράδυνση της ζήτησης δημιουργούν νέες πιέσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από AGRO
Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Καββαδάς

Γρίπη των πτηνών: Αύξηση των κρουσμάτων σε Αλβανία και Βουλγαρία – Σε επιφυλακή η Ελλάδα
AGRO

Σε επιφυλακή η Ελλάδα για τη γρίπη των πτηνών

Πώς θα προστατευθούν από τη γρίπη των πτηνών οι εκτροφές πουλερικών

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους
AGRO

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους

Για τη νέα ΚΑΠ ο Μ. Σχοινάς από τη Βουλή ανέφερε ότι «η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια»

Αλιεία: 339 αιτήσεις για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών
AGRO

Σε 339 οι αιτήσεις για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών

Ισχυρό ενδιαφέρον για τη νέα δράση για την αλιεία - Στα 19,93 εκατ. ευρώ η αιτούμενη δημόσια δαπάνη

ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα
AGRO

Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα

Οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια για οικολογικό πρόγραμμα του ΣΣ ΚΑΠ – Οι τρεις μέθοδοι και οι υποχρεώσεις των αγροτών

Ελιά: Ελαιοκομία προστιθέμενης αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης
AGRO

Ελαιοκομία προστιθέμενης αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Η ελιά και το ελαιόλαδο στο επίκεντρο της γαστρονομίας και του ελαιοτουρισμού

Κτηνοτρόφοι: Υποχρεωτική η απογραφή ζωικού κεφαλαίου – Οι προθεσμίες
AGRO

Υποχρεωτική η απογραφή ζωικού κεφαλαίου – Οι προθεσμίες

Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να προχωρούν σε απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο

Latest News
Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit
Εταιρική ευθύνη

Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit

Στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η πραγματική ιστορία της προστασίας των ανηλίκων, από το ταμείο της μικρής λιανικής

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας 2014-2020, ύψους 54,1 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς
AGRO

Καββαδάς: Το LEADER Αλιείας, ύψους 54,1 εκατ. δεν αφορούσε αποκλειστικά τους αλιείς

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θ. Καββαδάς

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά
World

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα – Στα 118 εκατ. ευρώ η ζημιά

Γαλλική τράπεζα έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank
Business

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: Ξεκίνησαν οι εκταμιεύσεις 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank

Η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ξεκίνησε τις εκταμιεύσεις χρηματοδότησης 7,8 εκατ. ευρώ από την CrediaBank για το επενδυτικό σχέδιο στη Σάνη Χαλκιδικής

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης
Business

Γλάρος: Άγγιξε τα 150 εκατ. ο τζίρος το 2025 – Οι θυγατρικές και ο Σκλαβενίτης

H Γλάρος συγκεντρώνει όλες τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του μεγαλύτερου λιανέμπορου της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΑΑΔΕ: Τι απαντά για τις υποθέσεις Pizza Fan και Χωριάτικο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι απαντά η ΑΑΔΕ για Pizza Fan και Χωριάτικο

Η ΑΑΔΕ απαντά σε 10 ερωτήματα που γεννούν οι αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα Pizza Fan και Χωριάτικο

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου
Economy

Στην Αθήνα τα μεγαλύτερα κρατικά funds του κόσμου

Στην Αθήνα η 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds που διοργανώνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

FAO: Δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων
AGRO

Ζητείται δράση για τη βιοποικιλότητα μέσω των αγροδιατροφικών συστημάτων

Νέες πρωτοβουλίες του FAO για τη μετατροπή των παγκόσμιων δεσμεύσεων σε πράξη

AMD: Ισχυρό «σήμα» ανάπτυξης έως το 2027 – Απειλεί την κυριαρχία της Nvidia στο AI – Τι λένε οι αναλυτές
World

AMD: Προβλέψεις-μαμούθ για έσοδα +80% το 2027

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και το επεκτεινόμενο οικοσύστημα λογισμικού τοποθετούν την AMD σε πλεονεκτική θέση για να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο

Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Το μήνυμα για το 2026 – Τα «χρυσά» προϊόντα
Business

Το μήνυμα Bogdanovic για το 2026 - Τα «χρυσά» προϊόντα της Coca-Cola HBC

Η ζήτηση για ενεργειακά ποτά, οι Zero εκδόσεις της Coke και τα Adult Sparkling - Οι στόχοι της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα από την άνοδο των τιμών στην ενέργεια κατά 20%

ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχεδίου για ιδιωτικό χρέος και servicers [Live]

O Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies