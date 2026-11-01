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Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς για τη νέα ΚΑΠ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στη διάρκεια της 6ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στη Νάξο

AGRO 01.11.2026, 13:49
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Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς για τη νέα ΚΑΠ
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Η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ελληνική γεωργία, η διατήρηση των ενισχύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου και η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής βρέθηκαν στο επίκεντρο της 6ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι ελληνικές προτεραιότητες ενόψει των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων, ενώ ανακοινώθηκε παράταση της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς και Γιάννης Ανδριανός, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιριστικών οργανώσεων, επιστημονικών φορέων και παραγωγοί.

Ανδριανός

Ο κ. Ανδριανός, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα διεκδικεί μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική, με επαρκή χρηματοδότηση και ουσιαστική στήριξη των παραγωγών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νησιωτική παραγωγή, με κυριότερες το αυξημένο κόστος και τη λειψυδρία, επισημαίνοντας την ανάγκη ιδιαίτερης μέριμνας για τα νησιά.

Παράλληλα, στάθηκε στην αγροδιατροφική παράδοση της Νάξου, στα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και στην εκατονταετή προσφορά της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες στενότερης σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό.

Μίλησε επίσης για τις καταβολές 37,7 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, στο φράγμα Τσικαλαριού και στο πρόγραμμα LEADER των Κυκλάδων, ύψους 5,11 εκατ. ευρώ.

Όπως υπογράμμισε, «η επιτυχία της αγροτικής πολιτικής μετριέται τελικά από το αποτέλεσμα που φτάνει στον παραγωγό».

Καββαδάς

Από την πλευρά του, ο κ. Καββαδάς, παρουσίασε τις επτά βασικές προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034, επισημαίνοντας ότι κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση επαρκών ευρωπαϊκών πόρων.

Όπως επισήμανε, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, ενώ στον σχεδιασμό της ελληνικής πλευράς περιλαμβάνονται η ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος αγροτών και κτηνοτρόφων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η ενίσχυση των επενδύσεων και των συλλογικών σχημάτων.

Έμφαση έδωσε, επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, στην ανάδειξη των πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στη νησιωτικότητα, σημειώνοντας ότι το αυξημένο μεταφορικό κόστος και οι ιδιαίτερες παραγωγικές δυσκολίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό της νέας αγροτικής πολιτικής.

Στόχος του Εθνικού Διαλόγου, όπως επισήμανε, είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων που θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας.

Φιλιππής

Στη συνέχεια, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, παρουσίασε την πορεία των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, επισημαίνοντας ότι, παρά την πρόσφατη συμφωνία στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και την κατανομή των πόρων.

Σύμφωνα με τον κ. Φιλιππή, πέρα από τα 14,6 δισ. ευρώ που προβλέπονται ως ελάχιστο δεσμευμένο ποσό για την εισοδηματική στήριξη, υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης επιπλέον 5,97 δισ. ευρώ για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η συνολική χρηματοδότηση να ξεπεράσει τα επίπεδα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Πρόγραμμα Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους, για το οποίο διατίθενται ετησίως 18,5 εκατ. ευρώ από ενωσιακούς και εθνικούς πόρους.

Όπως επισήμανε, η διατήρηση της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα, καθώς συνδέεται με τη στήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής στις νησιωτικές περιοχές.

Ζέρβα

Η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, ανακοίνωσε την παράταση της δυνατότητας υποβολής προτάσεων μέσω της πλατφόρμας «ΔΙΑΥΛΟΣ», καθώς και της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ.

Παράλληλα, γνωστοποίησε τη συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας για τη φθίνουσα εισοδηματική στήριξη, τις γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε, ο Εθνικός Διάλογος περνά πλέον από την καταγραφή των αναγκών στη διαμόρφωση συγκεκριμένων εθνικών επιλογών, με τη συμμετοχή παραγωγών, τοπικών φορέων και περιφερειών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προκλήσεις της νησιωτικότητας και στην ανάγκη αξιοποίησης συμπληρωματικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής και μεταφορών, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την πρόσβαση σε επενδυτικά προγράμματα.

Τέλος, εξετάστηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν τα προγράμματα LEADER και οι Ομάδες Τοπικής Δράσης για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.

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