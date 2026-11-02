Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

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Στην αντιμετώπιση των επιζωοτιών, στην οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, κατά τον χαιρετισμό του στο 17ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, του οποίου κήρυξε την έναρξη των εργασιών.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί 73 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων και λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών, επισημαίνοντας ότι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου απαιτεί συνεχή επιτήρηση, αξιόπιστη διάγνωση, αποτελεσματικά μέτρα βιοασφάλειας και στενή συνεργασία των υπηρεσιών με τους παραγωγούς και την επιστημονική κοινότητα.

Από τα συνολικά 73 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί, 12,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών

Στήριξη των παραγωγών και παρεμβάσεις στη Λέσβο

Ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις των επιζωοτιών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στη μεταποίηση και στις τοπικές οικονομίες. Όπως επισήμανε, οικογένειες έχασαν κοπάδια που δημιούργησαν με κόπο δεκαετιών, ενώ οι περιορισμοί, η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος εντείνουν την αγωνία για την επόμενη ημέρα.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανάφερε, η προσπάθεια του Υπουργείου επικεντρώθηκε τόσο στην αντιμετώπιση των νοσημάτων, με δειγματοληψίες, εργαστηριακούς ελέγχους, ιχνηλάτηση και έλεγχο των μετακινήσεων, όσο και στη στήριξη των παραγωγών, με αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, την απώλεια εισοδήματος και την πληρωμή ζωοτροφών.

Ειδικά για τη Λέσβο, σημείωσε ότι, με τη συμβολή των κτηνιάτρων και των αρμόδιων υπηρεσιών εφαρμόστηκαν μέτρα επιτήρησης, ελέγχου και βιοασφάλειας, τα οποία συνέβαλαν στον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού και στην αποτροπή, μέχρι σήμερα, της επέκτασής του στην ηπειρωτική χώρα.

Για τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων του νησιού έχουν καταβληθεί 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δοθούν οικονομικές ενισχύσεις για το κατεστραμμένο γάλα και τις ζωοτροφές. Στόχος παραμένει ο περιορισμός και η εκρίζωση της νόσου στο νησί, καθώς και η αποτροπή της μετάδοσής της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ενίσχυση της βιοασφάλειας και της πρόληψης

Από τα συνολικά 73 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί, 12,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών. Σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, οι οποίες υπέδειξαν τα σημεία όπου πρέπει να τοποθετηθούν αψίδες απολύμανσης, το Υπουργείο προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη παρουσία του στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα του Έβρου, στον αγιασμό και στην έναρξη σχετικού έργου, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και ο έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, πριν από την εμφάνιση μιας επιζωοτίας.

Σχέδια Βελτίωσης 263,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων

Η ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, όπως έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, τόνισε ο κ. Καββαδάς. Όπως εξήγησε, η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει σύγχρονες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, κατάλληλες υποδομές, ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, αξιοποίηση της τεχνολογίας και καλύτερη κτηνιατρική υποστήριξη. Απαιτεί, επίσης, τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να επενδύσουν στην παραγωγή.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 263,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ζητούμενο είναι οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν σε πραγματικές επενδύσεις, ανθεκτικότερες μονάδες και καλύτερες συνθήκες παραγωγής.

Καθοριστική η συμβολή των κτηνιάτρων

Με αφορμή το θέμα του Συνεδρίου, «Σύγχρονα διλήμματα στην κτηνιατρική επιστήμη», ο Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης απέναντι στους νέους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, συγχαίροντας την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία τόσο για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, όσο και για τη διαχρονική συμβολή της στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

Ο κ. Καββαδάς εξέφρασε την εκτίμηση της Πολιτείας προς τους κτηνιάτρους των δημόσιων υπηρεσιών και των Περιφερειών, τους ιδιώτες κτηνιάτρους, τους επιστήμονες των εργαστηρίων και τους ερευνητές, αναγνωρίζοντας την καθημερινή συμβολή τους στην προστασία της παραγωγής και της κοινωνίας.

«Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, χρειαζόμαστε εσάς τους κτηνιάτρους, δίπλα μας. Χρειαζόμαστε την επιστημονική γνώση, την εμπειρία και την καθημερινή παρουσία σας στις εκτροφές, στα εργαστήρια, στις δημόσιες υπηρεσίες και σε κάθε σημείο όπου προστατεύεται η υγεία των ζώων και των ανθρώπων», τόνισε ο ΥφΑΑΤ.