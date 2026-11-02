 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(30) "Animals and Veterinary Science"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Health & Fitness"
}

Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Ο υφυπουργός Θ. Καββαδάς κήρυξε την έναρξη του 17ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα

AGRO 02.11.2026, 16:38
Σχολιάστε
Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην αντιμετώπιση των επιζωοτιών, στην οικονομική στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων και στον σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς, κατά τον χαιρετισμό του στο 17ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, του οποίου κήρυξε την έναρξη των εργασιών.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί 73 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων και λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών, επισημαίνοντας ότι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου απαιτεί συνεχή επιτήρηση, αξιόπιστη διάγνωση, αποτελεσματικά μέτρα βιοασφάλειας και στενή συνεργασία των υπηρεσιών με τους παραγωγούς και την επιστημονική κοινότητα.

Από τα συνολικά 73 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί, 12,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών

Στήριξη των παραγωγών και παρεμβάσεις στη Λέσβο

Ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις των επιζωοτιών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στη μεταποίηση και στις τοπικές οικονομίες. Όπως επισήμανε, οικογένειες έχασαν κοπάδια που δημιούργησαν με κόπο δεκαετιών, ενώ οι περιορισμοί, η απώλεια εισοδήματος και το πρόσθετο κόστος εντείνουν την αγωνία για την επόμενη ημέρα.

Για τον λόγο αυτό, όπως ανάφερε, η προσπάθεια του Υπουργείου επικεντρώθηκε τόσο στην αντιμετώπιση των νοσημάτων, με δειγματοληψίες, εργαστηριακούς ελέγχους, ιχνηλάτηση και έλεγχο των μετακινήσεων, όσο και στη στήριξη των παραγωγών, με αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, την απώλεια εισοδήματος και την πληρωμή ζωοτροφών.

Ειδικά για τη Λέσβο, σημείωσε ότι, με τη συμβολή των κτηνιάτρων και των αρμόδιων υπηρεσιών εφαρμόστηκαν μέτρα επιτήρησης, ελέγχου και βιοασφάλειας, τα οποία συνέβαλαν στον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού και στην αποτροπή, μέχρι σήμερα, της επέκτασής του στην ηπειρωτική χώρα.

Για τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων του νησιού έχουν καταβληθεί 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δοθούν οικονομικές ενισχύσεις για το κατεστραμμένο γάλα και τις ζωοτροφές. Στόχος παραμένει ο περιορισμός και η εκρίζωση της νόσου στο νησί, καθώς και η αποτροπή της μετάδοσής της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ενίσχυση της βιοασφάλειας και της πρόληψης

Από τα συνολικά 73 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί, 12,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών. Σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, οι οποίες υπέδειξαν τα σημεία όπου πρέπει να τοποθετηθούν αψίδες απολύμανσης, το Υπουργείο προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη παρουσία του στο Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα του Έβρου, στον αγιασμό και στην έναρξη σχετικού έργου, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και ο έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, πριν από την εμφάνιση μιας επιζωοτίας.

Σχέδια Βελτίωσης 263,5 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων

Η ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, όπως έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, τόνισε ο κ. Καββαδάς. Όπως εξήγησε, η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει σύγχρονες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, κατάλληλες υποδομές, ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, αξιοποίηση της τεχνολογίας και καλύτερη κτηνιατρική υποστήριξη. Απαιτεί, επίσης, τη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να επενδύσουν στην παραγωγή.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 263,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ζητούμενο είναι οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν σε πραγματικές επενδύσεις, ανθεκτικότερες μονάδες και καλύτερες συνθήκες παραγωγής.

Καθοριστική η συμβολή των κτηνιάτρων

Με αφορμή το θέμα του Συνεδρίου, «Σύγχρονα διλήμματα στην κτηνιατρική επιστήμη», ο Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης απέναντι στους νέους κινδύνους για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, συγχαίροντας την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία τόσο για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, όσο και για τη διαχρονική συμβολή της στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

Ο κ. Καββαδάς εξέφρασε την εκτίμηση της Πολιτείας προς τους κτηνιάτρους των δημόσιων υπηρεσιών και των Περιφερειών, τους ιδιώτες κτηνιάτρους, τους επιστήμονες των εργαστηρίων και τους ερευνητές, αναγνωρίζοντας την καθημερινή συμβολή τους στην προστασία της παραγωγής και της κοινωνίας.

«Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, χρειαζόμαστε εσάς τους κτηνιάτρους, δίπλα μας. Χρειαζόμαστε την επιστημονική γνώση, την εμπειρία και την καθημερινή παρουσία σας στις εκτροφές, στα εργαστήρια, στις δημόσιες υπηρεσίες και σε κάθε σημείο όπου προστατεύεται η υγεία των ζώων και των ανθρώπων», τόνισε ο ΥφΑΑΤ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

JPMorgan: Εκροές 275 εκατ. στο ΧΑ μετά την αναβάθμιση από MSCI
Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Economy

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
World

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
ΗΠΑ: Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν… στροφή καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν στροφή εάν... φουσκώσει το «μπλε κύμα»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 
Economy

Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 

Για την κρίση εμπιστοσύνης μίλησε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας στο 9th Athens Investment Forum

Αγης Μάρκου
JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας
World

ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή ρωσικού αερίου στην ΕΕ μέσω Ουκρανίας

Η ιδέα των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο συναντά αντιστάσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Deutsche Bank: Κρατά τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων του 2026 το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων το ΧΑ

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, η σωρευτική απόδοση του ΧΑ από την αρχή του έτους, στο +23,5%, εξακολουθεί να το διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς, διαπιστώνει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από AGRO
Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
AGRO

Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Ο υφυπουργός Θ. Καββαδάς κήρυξε την έναρξη του 17ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας: Σύμμαχοι υγείας οι ελιές και το ελαιόλαδο
AGRO

Σύμμαχοι υγείας οι ελιές και το ελαιόλαδο

Πρόγραμμα της Επιστημονική Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4 Ε) για τα οφέλη για την υγεία ενέκρινε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας

Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

Γαλλία: Να καταργηθεί η ΚΟΑ οίνου και να θεσπισθεί ενίσχυση ανά εκτάριο αμπελώνα
AGRO

Αλλαγές στις ενισχύσεις για το κρασί ζητά η Γαλλία

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους», επισημαίνει το συνδικάτο οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Γαλλία

Θεσσαλία: Στήριξη στους παραγωγούς οσπρίων μέσω θεσμικών φορέων και εκθέσεων
AGRO

Πώς θα στηριχθούν οι παραγωγοί οσπρίων

Συνάντηση Δ. Κουρέτα με τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Οσπρίων για την ενίσχυση του τομέα

ΑΑΔΕ: Πληρώθηκε η προκαταβολή 70% της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης της ΕΑΕ 2026
AGRO

Πληρωμή προκαταβολής βασικής ενίσχυσης ΕΑΕ 2026 σε 19.819 αγρότες

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η πληρωμη έγινε για όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Σιτηρά: Οι τιμές παραγωγού σε Ρωσία – Ουκρανία καταρρέουν καθώς «κλείνει» η Μαύρη Θάλασσα
AGRO

Νέες διαδρομές για τα σιτηρά Ρωσίας - Ουκρανίας - Καταρρέουν οι τιμές παραγωγού

Πώς η μάχη για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσα έχει καταβαραθρώσει τις τιμές παραγωγού για τα ρωσικά και ουκρανικά σιτηρά στα Τάρταρα

Latest News
JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

JPMorgan: Εκροές 275 εκατ. στο ΧΑ μετά την αναβάθμιση από MSCI

Η JPMorgan αναμένει καθαρή εκροή κεφαλαίων της τάξης των 275 εκατ. δολαρίων

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Economy

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Στο Athens Investment Forum, ο Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank ανέδειξε τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
World

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028

Δεκαοκτώ κράτη-μέλη έχουν ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα ωστόσο το αναπτυξιακό όφελος είναι μικρό και ο λογαριασμός της λιτότητας μετατίθεται για το 2029

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

«Δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή σε 2 εβδομάδες και αντίστοιχα θα προχωρήσουν οι έρευνες», είπε ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,45% στις 649 μονάδες

ΗΠΑ: Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν… στροφή καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν στροφή εάν... φουσκώσει το «μπλε κύμα»

Ποιοι κλάδοι της αμερικανικής οικονομίας θα επωφεληθούν και ποιοι θα πιεστούν εάν επικρατήσει το «μπλε κύμα»

Δημήτρης Σταμούλης
MIG Συμμετοχών: Εσοδα 7,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2026
Business

Εσοδα 7,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2026 για τη MIG Συμμετοχών

Στα 132,8 εκ. ευρώ τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια της MIG Συμμετοχών

Ρωσία: Ο Πούτιν επιβάλλει «δεκάτη» δεδομένων στα ιδιωτικά Data Center
World

Ο Πούτιν επιβάλλει «δεκάτη» δεδομένων στα ιδιωτικά Data Center

Τα Data Center δεσμεύσουν το 10% των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και της υπολογιστικής τους δυναμικότητας υπέρ του κράτους

Αλέξανδρος Εξάρχου: Βλέπει κίνδυνο για νέα ενεργειακή κρίση – Πρόταση για έκδοση ευρωομολόγου
Business

Εξάρχου: Βλέπει κίνδυνο για νέα ενεργειακή κρίση - Προτείνει την έκδοση ευρωομολόγου

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, άσκησε κριτική για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις

Mermeren Kombinat: Υπό την επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών παραγόντων
Business

Υπό την επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών παραγόντων η Mermeren Kombinat

Η Mermeren Kombinat κατέγραψε μείωση των συνολικών εσόδων από πωλήσεις κατά 42,8% το πρώο 9μηνο του έτους

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: CEO ο Νικόλαος Καραμπατέας
Business

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ο Νικόλαος Καραμπατέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποφάσισε τη σύσταση θέσης CEO στην εταιρεία

Wall Street: Πώς θα την επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Πώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα επηρεάσουν τη Wall Street

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα για εταιρείες της Wall Street με μεγάλη έκθεση στην Ουάσιγκτον

Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ
Τηλεπικοινωνίες

Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ

Ο Κώστας Νεμπής πρόκειται να αναλάβει μία νέα τριετή θητεία στον Όμιλο ΟΤΕ μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Πωλητήρια μουσείων: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός – Τι λένε οι αρχαιολόγοι
Επικαιρότητα

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τα πωλητήρια των μουσείων

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ακύρωσε τους διαγωνισμούς για τους χώρους υγιεινής και τα πωλητήρια μουσέιων και αρχαιολογικών χώρων

ΕΖΑ: Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025
Τρόφιμα – ποτά

Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025 για την ΕΖΑ

Η ΕΖΑ παρουσιάζει 43% μεικτό περιθώριο κέρδους, περιορισμό των ζημιών προ φόρων κατά 54%, διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας μέσω ισχυρών brands και στρατηγικών συνεργασιών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και τράπεζες «έφεραν» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διυλιστήρια και τράπεζες έριξαν στις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Έντονη νευρικότητα και αρκετές εναλλαγές προσήμων στους περισσότερους τίτλους χαρακτήρισε την πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies