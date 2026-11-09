Crédit Agricole: Προτείνει τη συγχώνευση των ιταλικών δραστηριοτήτων της με την Banco BPM

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Η Crédit Agricole πρότεινε τη συγχώνευση των ιταλικών δραστηριοτήτων της με την Banco BPM, με στόχο τη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στην Ιταλία.

Η Crédit Agricole ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πρότεινε την έναρξη συζητήσεων για μια πιθανή συγχώνευση των ιταλικών δραστηριοτήτων της με την Banco BPM, με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού ομίλου που θα διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα, διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και αυξημένη ανθεκτικότητα, σύμφωνα με την Wall Street Journal

Το γαλλικό τραπεζικό ίδρυμα ανέφερε ότι η πρόταση —η οποία έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση στο διοικητικό συμβούλιο της Banco BPM— προβλέπει τη δημιουργία ενός ενοποιημένου σχήματος με επίκεντρο την ιταλική τράπεζα, η οποία θα παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.

Η Crédit Agricole δήλωσε ότι θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Banco BPM (από το τρέχον 29,6%) σε περίπου 45% επί του νέου, ενοποιημένου ομίλου. Ο όμιλος αυτός θα αποτελέσει τον τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στην Ιταλία, εξυπηρετώντας 6,5 εκατομμύρια πελάτες μέσω ενός δικτύου άνω των 2.300 καταστημάτων.

To deal θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία

«Το ενοποιημένο σχήμα θα αποτελεί έναν πλήρως ολοκληρωμένο ιταλικό όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με ενισχυμένες δυνατότητες για επενδύσεις, καινοτομία και εξυπηρέτηση ιδιωτών, επαγγελματιών, αγροτών και επιχειρήσεων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Crédit Agricole.

Για τους μετόχους της Banco BPM, η πρόταση προβλέπει σχέση ανταλλαγής μετοχών που ενσωματώνει premium (πριμ) 20% επί της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής. Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή έκτακτου μερίσματος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (περίπου 1,11 δισ. δολάρια) προς τους υφιστάμενους μετόχους της Banco BPM, σύμφωνα με την Crédit Agricole. Την Παρασκευή, η μετοχή της Banco BPM έκλεισε στα 13,45 ευρώ.

Οι αναμενόμενες συνέργειες εκτιμώνται στα 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή της Banco BPM αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 24% το 2027, πρόσθεσε το γαλλικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η συναλλαγή που προτάθηκε στην Banco BPM θα μπορούσε να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η Banco BPM δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα της Journal για σχολιασμό.