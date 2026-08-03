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Banco BPM: Αποσύρεται από τις συνομιλίες συγχώνευσης με την Monte Paschi

Η Banco BPM δήλωσε ότι δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας με την τράπεζα

World 03.08.2026, 20:30
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Banco BPM: Αποσύρεται από τις συνομιλίες συγχώνευσης με την Monte Paschi
Newsroom

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Από τις συνομιλίες για συγχώνευση με την  Banca Monte dei Paschi di Siena αποσύρθηκε η ιταλική τράπεζα Banco BPM όπως ανακοίνωσε, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια ανταγωνιστική προσφορά εξαγοράς ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Η BPM ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας με την Monte dei Paschi δεν είχαν εκπληρωθεί σχεδόν δύο μήνες αφότου υπέβαλε την πρότασή της και ότι το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε να διακόψει τις συζητήσεις σχετικά με έναν πιθανό συνδυασμό. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει ισχυρή πιθανή στρατηγική και βιομηχανική λογική για μια συγχώνευση και ότι μια συμφωνία θα είχε δημιουργήσει σημαντική αξία και για τα δύο μέρη.

Η Monte dei Paschi αναγνώρισε την κίνηση και δήλωσε ότι παρέμεινε επικεντρωμένη στην εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου και στην ενσωμάτωση της πρόσφατα εξαγορασθείσας Mediobanca, ενώ παράλληλα συνέχισε να αξιολογεί οποιαδήποτε στρατηγική επιλογή προς το συμφέρον των μετόχων της.

Οι ιταλικές τράπεζες έχουν εντείνει τη δραστηριότητα σύναψης συμφωνιών τα τελευταία χρόνια, θέτοντας τη χώρα στο επίκεντρο των προσπαθειών ενοποίησης του τραπεζικού κλάδου της Ευρώπης. Η Monte dei Paschi πέρυσι αγόρασε την Mediobanca, ενώ η UniCredit -η οποία προσπαθεί σχεδόν δύο χρόνια να εξαγοράσει την γερμανική Commerzbank- αρχικά πρότεινε να αγοράσει την BPM και αργότερα απέσυρε την προσφορά της.

Monte dei Paschi 

Η άρνηση της Banco BPM ανοίγει την πόρτα στην Intesa

Η Monte dei Paschi, η οποία θεωρείται ευρέως η παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί, τον Ιούνιο έγινε στόχος δύο προσεγγίσεων – μιας προσφοράς με μετρητά και μετοχών από την Intesa και μιας πρότασης συγχώνευσης από την BPM. Η Intesa κινήθηκε γρήγορα για να επισημοποιήσει την προσφορά της, ενώ η BPM δήλωσε ότι η προσέγγισή της είχε ως στόχο να ξεκινήσει συζητήσεις μεταξύ των δύο τραπεζών.

Στις προκαταρκτικές αξιολογήσεις και των δύο προτάσεων, το διοικητικό συμβούλιο της Monte dei Paschi εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την τιμή που προσέφερε η Intesa και επεσήμανε άλλους κινδύνους, αλλά δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να αξιολογεί την πρόταση της BPM.

Η απόφαση της BPM να αποσυρθεί ήρθε μετά την έκφραση αμφιβολιών από τον μεγαλύτερο μέτοχό της, τη γαλλική Credit Agricole, σχετικά με τα πλεονεκτήματα μιας συγχώνευσης μεταξύ της BPM και της Monte dei Paschi. Η Credit Agricole κατέχει μερίδιο 29,3% στην BPM.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Credit Agricole, Ολιβιέ Γκαβαλντά, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Παρασκευή ότι ήταν δύσκολο να δει κανείς πώς ένας συνδυασμός μεταξύ της Monte dei Paschi και της BPM θα μπορούσε να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της BPM. Ένα προτιμώμενο σενάριο για την Credit Agricole θα ήταν μια συγχώνευση μεταξύ των ιταλικών δραστηριοτήτων της και της BPM, δήλωσε στην WSJ η Κλοτίλντ Λ’Ανγκεβίν, Οικονομική Διευθύντρια της Credit Agricole.

Εν τω μεταξύ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intesa, Κάρλο Μεσίνα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η προσφορά της τράπεζάς του για την Monte dei Paschi ήταν σε καλό δρόμο.

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