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Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η δίωρη συνάντηση των Μπενιαμίν Νετανιάχου και Γκάντι Άιζενκοτ, σε μια προσπάθεια για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ. Η διαπραγμάτευση φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει, με κύρια «αγκάθια» το ζήτημα της στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων, αλλά και την πρωθυπουργία Νετανιάχου.

Δεν έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω συναντήσεις.

Ο Άιζενκοτ προχωρά στη διαπραγμάτευση με τον Μπένετ

Ο Γκάντι Άιζενκοτ φέρεται να παραμένει πιστός στους εταίρους του συνασπισμού του, ενώ αργότερα συναντήθηκε με τον Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος πιέζει για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο Άιζενκοτ επιδιώκει τον σχηματισμό ενός περιορισμένου κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους 48 βουλευτές του τετρακομματικού «μπλοκ της αλλαγής». Στο σχήμα αυτό ενδέχεται να συμμετέχει –ή να παρέχει στήριξη– το υπερορθόδοξο κόμμα «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά» (UTJ), καθώς και το αραβικό κόμμα «Ράαμ».

Ο Άιζενκοτ έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες με κόμματα του «μπλοκ της αλλαγής» (όπως το «Ισραέλ Μπεϊτένου») και στοχεύει τώρα στην οριστικοποίηση συμφωνίας με τον Ναφτάλι Μπένετ.

Σε μια κίνηση που υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες αυτές αποκτούν δυναμική, η διαπραγματευτική ομάδα του «Γιασάρ» φέρεται να συναντήθηκε, για πρώτη φορά το απόγευμα της Κυριακής, με τον νομικό εκπρόσωπο του «Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά», Μποάζ Μπεν Τζουρ.

Ο Άιζενκοτ έχει λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η διορία λήγει στις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα να ζητήσει παράταση έως και 14 ημερών από τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Επίθεση Λικούντ στον Άιζενκοτ

Μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ Άιζενκοτ και Νετανιάχου, υψηλόβαθμα στελέχη του Λικούντ εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση κατά του Άιζενκοτ. Προειδοποιούσαν τους εν δυνάμει εταίρους του να μην συμμετάσχουν σε έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία του.

Σε κοινή τους δήλωση, Λικούντ και «Γιασάρ» χρησιμοποίησαν πολύ προσεκτικές εκφράσεις για το αποτέλεσμα της συνάντησης.

Ανέφεραν ότι ξεκίνησε με ενημέρωση για θέματα ασφαλείας πριν περάσει στο ζήτημα της πιθανής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Πως διεξήχθη σε «επαγγελματικό κλίμα», με « τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να γεφυρώσουν τις σημαντικές διαφορές που τις χωρίζουν».

Ωστόσο, δεν προγραμματίστηκαν μελλοντικές συνομιλίες και παρέμειναν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το «Κανάλι 12», ο Άιζενκοτ δήλωσε στον Νετανιάχου ότι παραμένει πιστός στους εταίρους του στον πολιτικό σχηματισμό που είχε ως στόχο την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία. Ο Άιζενκοτ φέρεται να ανέφερε ότι το κόμμα Λικούντ και οι σύμμαχοί του θα ήταν ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην κυβέρνησή του μετά τον σχηματισμό της, εφόσον αποδέχονταν τις βασικές αρχές της.

Ο Νετανιάχου θέλει να μείνει πρωθυπουργός

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει τη θέση του πρωθυπουργού σε δεύτερη φάση, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εναλλαγής στην εξουσία με τον Άιζενκοτ. Σε απάντηση, ο Άιζενκοτ έδωσε στο Λικούντ προθεσμία 24 ωρών για την επίτευξη συμφωνίας σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet, ο Νετανιάχου αξιώνει να παραμείνει πρωθυπουργός για ένα αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία εναλλαγής.

Υποστηρίζει ότι πρέπει να επιβλέψει μια ενδεχόμενη επιχείρηση ασφαλείας που αφορά το Ιράν — έναν όρο τον οποίο ο Άιζενκοτ φέρεται να απέρριψε κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου έχει πιέσει επανειλημμένα τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν.

Πηγή: In.gr