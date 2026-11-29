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Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, μπροστά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ, και φτάνει στην απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, με καταμετρημένο σχεδόν το 70% των ψήφων στις σημερινές βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας.

Πιο συγκεκριμένα, το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) κερδίζει 134 έδρες και το ακροδεξιό Vox 50 – μαζί 184 έδρες – πολύ πάνω από τις 176 έδρες που απαιτούνται για πλειοψηφία στη Βουλή των 350 εδρών.

Το απερχόμενο κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα λαμβάνει 117 έδρες.

Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της Ισπανίας ξεπέρασε το 78%, το υψηλότερο ποσοστό εδώ και πάνω από 40 χρόνια, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το ρεκόρ παραμένει στις εκλογές του 1982, όταν η προσέλευση πλησίασε το 80%, με την πρώτη νίκη για τον Σοσιαλιστή Φελίπε Γκονθάλεθ.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Το exit poll της εταιρείας Sigma Dos για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, που βασίστηκε σε 19.500 συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 13 και 28 Νοεμβρίου, προέβλεπε ότι το PP θα κερδίσει από 131 έως 136 έδρες και το Vox από 44 έως 48, συγκεντρώνοντας συνολικά μεταξύ 175 και 184 εδρών.

Για την επίτευξη πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία αποτελείται από 350 έδρες, απαιτούνται 176 έδρες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προβλεπόταν από το exit poll να κερδίσει 119-124 έδρες, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Broad Front» (Ευρύ Μέτωπο) φαινόταν ότι θα εξασφαλίσει 10-11 έδρες.