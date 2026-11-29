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Με αυξημένη προσέλευση ψηφοφόρων συνεχίζονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, με τη συμμετοχή να φτάνει στις 2.00 μ.μ. τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) στο 45,5% σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό συμμετοχής, την ίδια ώρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούλιο του 2023, ήταν 40,5%.

Υπενθυμίζεται ότι πάνω από 38 εκατομμύρια πολίτες στην Ισπανία, καλούνται να εκλέξουν 350 αντιπροσώπους και 209 γερουσιαστές στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Κάλεσμα Σάντσεθ για συμμετοχή

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που επιδιώκει την επανεκλογή του και προσπάθησε να κινητοποιήσει τους αριστερούς ψηφοφόρους, έχει πει πως ένα ποσοστό συμμετοχής στο 75% και περισσότερο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προοδευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν νίκη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) το οποίο μαζί με το ακροδεξιό Vox περνάει το όριο των 176 εδρών που απαιτούνται για πλειοψηφία στην κάτω βουλή.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2023 είχε διαμορφωθεί στο 66,6%. Το PP είχε κερδίσει τις περισσότερες ψήφους αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αρκετή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Πηγή: In.gr