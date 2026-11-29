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Οι κάλπες έκλεισαν στις 21:00 ώρα Ελλάδας σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να φέρει την άκρα δεξιά σε κυβέρνηση της Ισπανίας για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τερματίζοντας την οκταετή θητεία του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων διαγράφεται να είναι μία από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας το 68% στις 19:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Ο Σάντσεθ, ο οποίος επιχείρησε να κινητοποιήσει τους αριστερούς ψηφοφόρους, δήλωσε ότι μια συμμετοχή της τάξης του 75% ή και υψηλότερη θα ευνοούσε την Αριστερά.

Σφυγμομετρήσεις δείχνουν νίκη για το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), αλλά υποδεικνύουν ότι πιθανότατα θα χρειαστεί τη στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Το συντηρητικό κόμμα της ισπανικής αντιπολίτευσης το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox φαίνεται να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά τις σημερινές πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα, σύμφωνα με exit poll που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά το κλείσιμο της κάλπης στην ηπειρωτική Ισπανία στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Το exit poll της εταιρείας Sigma Dos για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE, που βασίστηκε σε 19.500 συνεντεύξεις που διεξήχθησαν μεταξύ 13 και 28 Νοεμβρίου, προβλέπει ότι το PP θα κερδίσει από 131 έως 136 έδρες και το Vox από 44 έως 48, συγκεντρώνοντας συνολικά μεταξύ 175 και 184 εδρών.

Για την επίτευξη πλειοψηφίας στη Βουλή, η οποία αποτελείται από 350 έδρες, απαιτούνται 176 έδρες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προβλέπεται να κερδίσει 119-124 έδρες, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Broad Front» (Ευρύ Μέτωπο) εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 10-11 έδρες.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται γνωστά από τις 22:00 ώρα Ελλάδας, οπότε και θα κλείσουν οι κάλπες στα Κανάρια Νησιά.