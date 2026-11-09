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Cybertruck: Ο Μασκ δηλώνει ότι η Tesla θα επιστρέψει προκαταβολές σε «πολλούς ανθρώπους»

Ο Μασκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Τέξας

Τεχνολογία 09.11.2026, 14:37
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Cybertruck: Ο Μασκ δηλώνει ότι η Tesla θα επιστρέψει προκαταβολές σε «πολλούς ανθρώπους»
Newsroom

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Οι προκαταβολές που έχουν δοθεί για το Cybertruck θα επιστραφούν από την Tesla σε σημαντικό αριθμό πελατών, καθώς έχει περισσότερες παραγγελίες από όσες μπορεί να διεκπεραιώσει πριν από τη διακοπή της παραγωγής του μοντέλου το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ίλον Μασκ.

«Ο ρυθμός παραγγελιών του Cybertruck υπερβαίνει κατά πολύ τον ρυθμό παραγωγής μας», έγραψε ο Mασκ τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στο X. «Θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα οχήματα πριν κλείσουμε τη γραμμή παραγωγής σε περίπου 8 μήνες», πρόσθεσε, αντικρούοντας τις αναφορές ότι η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή του αμφιλεγόμενου ηλεκτρικού pickup επειδή είναι ζημιογόνο.

Τίτλοι τέλους για τo Cybertruck

Ο Μασκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Tesla θα σταματήσει την παραγωγή του Cybertruck στο εργοστάσιό της στο Τέξας περίπου στα μέσα του 2027, προκειμένου να απελευθερώσει παραγωγική ικανότητα για το αυτόνομο όχημα Cybercab.

Οι πωλήσεις υστέρησαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις για τη ζήτηση και η Tesla χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό μέρος της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου.

Η διακοπή της παραγωγής του Cybertruck συνεχίζει μια τάση κατά την οποία η Tesla αποσύρει από τη γκάμα της τα πιο ακριβά και λιγότερο εμπορικά μοντέλα, προκειμένου να επικεντρωθεί σε επιχειρηματικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και τα αυτόνομα οχήματα.

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