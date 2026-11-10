ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν κύμα ερευνών σε μεγάλες επιχειρήσεις μετά την εκλογική τους νίκη

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί, μετά την επικράτησή τους στις ενδιάμεσες εκλογές και την ανάκτηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, προετοιμάζουν ένα ευρύ κύμα κοινοβουλευτικών ερευνών για τις σχέσεις εταιρειών με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Amazon, Apple, Walmart, Live Nation, BlackRock, Microsoft και Google συγκαταλέγονται μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των πρώτων κινήσεων.

Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν περίμενε την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της για να κινητοποιηθεί, σημειώνει η Wall Street Journal. Μόλις δύο ημέρες μετά τις εκλογές, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ απέστειλε δεκάδες επιστολές σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενημερώνοντάς τες ότι θα εξεταστεί ο ρόλος τους στη χρηματοδότηση του σχεδίου για την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Οι εταιρείες κλήθηκαν να παραδώσουν σχετικά έγγραφα έως τις 4 Ιανουαρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την πρώτη πλήρη ημέρα λειτουργίας του νέου Κογκρέσου.

Ο Μπλούμενταλ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Μόνιμης Υποεπιτροπής Ερευνών της Γερουσίας, απευθύνθηκε μεταξύ άλλων στις Amazon, Apple, BlackRock, Coinbase, Google, Microsoft, Salesforce, ServiceNow και Union Pacific. Παράλληλα, απέστειλε ξεχωριστές επιστολές σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων, ζητώντας πληροφορίες για τις σχέσεις τους με την οικογένεια Τραμπ. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η μη έγκαιρη ανταπόκριση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εναλλακτικά μέτρα για την εξασφάλιση της συνεργασίας τους.

Οι Δημοκρατικοί βάζουν στο μικροσκόπιο τις σχέσεις με τον Τραμπ

Η χρηματοδότηση της προεκλογικής και μετεκλογικής δραστηριότητας του Τραμπ, οι δωρεές για έργα που συνδέονται με τον Λευκό Οίκο και οι επιχειρηματικές συμφωνίες με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποτελούν βασικούς άξονες των ερευνών. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να εξεταστεί εάν ορισμένες εταιρείες εξασφάλισαν ευνοϊκή μεταχείριση από την κυβέρνηση ως αντάλλαγμα για οικονομική ή άλλη υποστήριξη.

Την παραμονή των εκλογών, Δημοκρατικοί της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας δημοσιοποίησαν έκθεση με τίτλο «Εννέα τρόποι με τους οποίους η διαφθορά του Τραμπ σας κοστίζει», στην οποία κατονομάζονται επιχειρήσεις όπως η Toyota, η Walmart, η Live Nation και μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η υπόθεση της Live Nation, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιμονοπωλιακή αγωγή του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε συμβιβασμό που απέτρεψε το ενδεχόμενο διάσπασης της εταιρείας. Η συμφωνία διαμορφώθηκε στον Λευκό Οίκο, με συμμετοχή των δικηγόρων της Live Nation από τη Sullivan & Cromwell, δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί επίσης τον Τραμπ σε ορισμένες προσωπικές νομικές υποθέσεις του.

Η Live Nation υποστηρίζει ότι οι όροι του συμβιβασμού αντιμετωπίζουν επαρκώς τις αιτιάσεις της αντιμονοπωλιακής αγωγής και δηλώνει πρόθυμη να εξηγήσει στους νομοθέτες τη διαδικασία και το σκεπτικό της συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός Τζέιμι Ράσκιν, που αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να καλέσει με κλητεύσεις δικηγορικές εταιρείες που συνήψαν συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ, αναλαμβάνοντας δωρεάν νομικές εργασίες για σκοπούς που υποστήριζε ο πρόεδρος.

Οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για τις έρευνες

Πολλές εταιρείες είχαν αρχίσει να προετοιμάζονται εδώ και μήνες, προβλέποντας την πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών. Προσέλαβαν εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία, συγκέντρωσαν έγγραφα, εξέτασαν την εσωτερική αλληλογραφία τους και πήραν συνεντεύξεις από στελέχη και εργαζομένους. Ορισμένες προχώρησαν ακόμη και σε προσομοιώσεις ερευνών, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανά σημεία έκθεσης σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Μεταξύ των νομικών εταιρειών που συμμετέχουν στην προετοιμασία συγκαταλέγονται οι Akin Gump, Arnold & Porter, Crowell & Moring και Quinn Emanuel. Ωστόσο, οι κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων περιορίζουν τη δυνατότητα ανάληψης νέων πελατών από εξειδικευμένα γραφεία, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις που δεν έχουν εξασφαλίσει εγκαίρως νομική εκπροσώπηση να αναζητούν τώρα λύσεις υπό πίεση.

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Δημοκρατικοί έχουν ήδη ζητήσει τη διατήρηση εγγράφων από επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας, της αεροδιαστημικής και της υγείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir, λόγω συμβάσεων με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Επίσης, έχουν σταλεί σχετικά αιτήματα σε εταιρείες που συνδέονται με την οργάνωση των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων οι Chevron, Exxon, Lockheed Martin, Oracle και UnitedHealth.

Η πολιτική διάσταση και τα όρια του ελέγχου

Η στρατηγική που ακολουθούν οι Δημοκρατικοί συνδέεται άμεσα με τα μηνύματα της προεκλογικής εκστρατείας. Η ακρίβεια, το κόστος ζωής και η διαφθορά αποτέλεσαν βασικές ανησυχίες των ψηφοφόρων και η νέα πλειοψηφία επιδιώκει να δείξει ότι θα ελέγξει τις σχέσεις οικονομικής ισχύος και πολιτικής εξουσίας.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι έρευνες θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις με σαφές δημόσιο ενδιαφέρον ή θα επεκταθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Κατά την προηγούμενη περίοδο ελέγχου της Βουλής από τους Δημοκρατικούς, επί πρώτης προεδρίας Τραμπ, είχαν διατυπωθεί επικρίσεις ότι οι έρευνες ήταν υπερβολικά πολλές και οδηγούσαν σε μακροχρόνιες δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Για τις επιχειρήσεις, το νέο περιβάλλον δημιουργεί ένα σύνθετο δίλημμα: πρέπει να συνεργαστούν με το Κογκρέσο, χωρίς να διακινδυνεύσουν τις σχέσεις τους με τον Λευκό Οίκο. Όπως επισημαίνουν νομικοί που παρακολουθούν τις εξελίξεις, η έκταση της εκλογικής νίκης των Δημοκρατικών σημαίνει ότι οι εταιρείες θα έχουν πλέον λιγότερους πολιτικούς συμμάχους στο Κογκρέσο και θα αντιμετωπίσουν εντονότερο έλεγχο.