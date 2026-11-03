Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η απειλή για «φρένο» στην εξωτερική πολιτική Τραμπ

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Από τη χρηματοδότηση του πολέμου με το Ιράν μέχρι τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και τη στάση απέναντι στη Ρωσία, οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου μπορούν να αλλάξουν τα περιθώρια κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Η πιθανή ανάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Δημοκρατικούς —και ενδεχομένως της Γερουσίας— θα τους έδινε εργαλεία για να δυσκολέψουν την εφαρμογή κρίσιμων επιλογών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές που επικαλείται το Reuters, οι Δημοκρατικοί έχουν καλές πιθανότητες να κερδίσουν τη Βουλή και ενδεχομένως τη Γερουσία, αποκτώντας ξανά μερίδιο εξουσίας στην Ουάσιγκτον έπειτα από δύο χρόνια κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών.

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο ρόλος του Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικανούς ότι επέτρεψαν στην κυβέρνηση Τραμπ να αποφασίζει για τον πόλεμο και να ελέγχει τις δαπάνες, παρότι το αμερικανικό Σύνταγμα αναθέτει αυτές τις εξουσίες στους νομοθέτες.

Πίεση για τον πόλεμο με το Ιράν

Το πλέον άμεσο πεδίο σύγκρουσης είναι ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο ο Τραμπ ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα ψηφίσει υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών εφόσον δεν δοθεί η απαιτούμενη έγκριση. Ένα από αυτά τα ψηφίσματα εγκρίθηκε με τη στήριξη και ορισμένων Ρεπουμπλικανών, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ το αγνόησε, σύμφωνα με το Reuters.

Ο έλεγχος έστω και ενός από τα δύο νομοθετικά σώματα θα τους επέτρεπε να επιδιώξουν περικοπές στις αμυντικές δαπάνες, ασκώντας πίεση στον πρόεδρο να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για τη συνέχιση του πολέμου. Παράλληλα, θα μπορούσαν να υποχρεώσουν κυβερνητικούς αξιωματούχους να καταθέσουν δημόσια για τα σχέδιά τους.

Επιστροφή της βοήθειας στην Ουκρανία

Μια δεύτερη κρίσιμη εστία αντιπαράθεσης αφορά την Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό διακόψει την απευθείας αμερικανική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, παρά την ευρεία υποστήριξή της από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες.

Πρόσθετες αντιδράσεις, ακόμη και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, προκάλεσαν οι κινήσεις του για την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ και την παροχή εξαιρέσεων από κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου τις είχε υπογράψει σε νόμο.

Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και τα δύο σώματα, θα μπορούν να καθορίζουν ποια νομοσχέδια τίθενται σε ψηφοφορία και πότε. Αυτό θα άνοιγε τον δρόμο για καινούρια βοήθεια προς την Ουκρανία, η οποία, κατά το Reuters, πιθανότατα θα συγκέντρωνε τις πλειοψηφίες των δύο τρίτων που απαιτούνται για να παρακαμφθεί ενδεχόμενο προεδρικό βέτο.

Στο ίδιο μέτωπο, ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μικς, που θα μπορούσε να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, έχει ήδη καταθέσει διακομματικό νομοσχέδιο για να εμποδίσει το σχέδιο επιστροφής του ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά.

Υπό αμφισβήτηση η στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ

Η στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ αποτελεί ακόμη ένα πιθανό σημείο αλλαγής πολιτικής. Η υποστήριξη προς τη χώρα έχει υποχωρήσει δραστικά μεταξύ των Δημοκρατικών εξαιτίας της διεξαγωγής του πολέμου στη Γάζα, όπου έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι άμαχοι.

Στην αλλαγή στάσης έχουν συμβάλει επίσης η συνεχιζόμενη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η στενή συμμαχία του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τους Ρεπουμπλικανούς.

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να επιδιώξουν τον περιορισμό ή ακόμη και τη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας, η οποία ανήλθε σε 3,8 δισ. δολάρια το τελευταίο οικονομικό έτος, περισσότερο από όσα δόθηκαν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Ωστόσο, στο εσωτερικό τους δεν υπάρχει ενιαία στάση. Σχεδόν οι μισοί Δημοκρατικοί της Βουλής ψήφισαν το καλοκαίρι υπέρ της διακοπής της βοήθειας. Ορισμένοι από όσους διαφώνησαν, ανάμεσά τους ο Μικς, υποστηρίζουν περιορισμούς στην προμήθεια συγκεκριμένων όπλων, όπως οι βαριές βόμβες.

Η μάχη των δαπανών

Ο προϋπολογισμός προσφέρει ένα ακόμη ισχυρό πεδίο παρέμβασης. Ο Τραμπ ζήτησε αύξηση κατά 67% του στρατιωτικού προϋπολογισμού, στο πρωτοφανές ύψος του 1,5 τρισ. δολαρίων, αλλά οι Δημοκρατικοί μπλόκαραν το αίτημα στη Γερουσία. Επικαλέστηκαν την άρνησή του να διαβουλευτεί με το Κογκρέσο για τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και τις βαθιές περικοπές του σε κοινωνικά προγράμματα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος έχει παρακρατήσει ή ακυρώσει δισεκατομμύρια δολάρια εξωτερικής βοήθειας που είχαν εγκριθεί από το Κογκρέσο. Πολλοί Δημοκρατικοί δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν την αποκατάσταση αυτής της χρηματοδότησης.

Το διακύβευμα των εκλογών, επομένως, εκτείνεται πολύ πέρα από την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ο έλεγχος των ψηφοφοριών, της χρηματοδότησης και του κοινοβουλευτικού ελέγχου μπορεί να δώσει στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη διαφωνία τους με τον Τραμπ σε συγκεκριμένα εμπόδια για την εξωτερική πολιτική του.