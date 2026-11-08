 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί

Ο κλάδος των crypto ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη διαφάνεια και τους Δημοκρατικούς λόγω των δεσμών με τον Τραμπ

Crypto 08.11.2026, 10:40
Σχολιάστε
Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για δύο χρόνια, ο κλάδος των crypto απολάμβανε κάτι που λίγες επιχειρήσεις καταφέρνουν ποτέ να αποκτήσουν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ: έναν πρόεδρο που έκανε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εθνική προτεραιότητα, ενώ παράλληλα συγκέντρωνε τη δική του περιουσία στα κρυπτονομίσματα, ρυθμιστικές αρχές που άνοιγαν τον δρόμο για ευρύτερη υιοθέτηση και ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο που έδειχνε συμπάθεια προς την ατζέντα του.

Τα στελέχη του κλάδου όμως τώρα προετοιμάζονται για μια οδυνηρή αναμέτρηση, αφού οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν την οικογένεια Τραμπ και τους δεσμούς της με τον κλάδο.

Οι κινήσεις των Δημοκρατικών για τα crypto του Τραμπ

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, οι Δημοκρατικοί ανέδειξαν τις φερόμενες συναλλαγές προς όφελος του ίδιου του προέδρου και τις «πληρωμές σε κρυπτονομίσματα» σε καθοριστικό ζήτημα των εκλογών, κάτι που τους βοήθησε να κερδίσουν σε προπύργια των Ρεπουμπλικάνων σε ολόκληρη την Αμερική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να μετατρέψει την Αμερική στην «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», εφάρμοσε επιθετική απορρύθμιση του κλάδου από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι, υπέγραψε ιστορική νομοθεσία που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον κλάδο και χορήγησε χάρη σε στελέχη όπως ο συνιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο – ο οποίος είχε φυλακιστεί αφού ομολόγησε την ενοχή του για παράλειψη λήψης μέτρων προστασίας κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος θα προεδρεύσει της επιτροπής εποπτείας της Βουλής από τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του Δημοκρατικοί θα «επικεντρωθούν με ακρίβεια λέιζερ» στις έρευνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την οικογένεια Τραμπ και τα κέρδη της από τα κρυπτονομίσματα.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει ένα σχέδιο με κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου κερδίζει δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Γκαρσία την Τετάρτη. «Αυτή η οικογένεια έχει γίνει πλουσιότερη κατά δισεκατομμύρια».

Η νίκη των Δημοκρατικών σηματοδοτεί την αρχή ενός κεφαλαίου που ενδέχεται να είναι επώδυνο για τον κλάδο, ο οποίος είχε γνωρίσει άνθηση υπό την προεδρία Τραμπ.

Η νίκη αυτή ήρθε παρά το γεγονός ότι ο κλάδος επένδυσε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές μέσω του Fairshake Super PAC — το οποίο χρηματοδοτήθηκε από εταιρείες όπως η Coinbase, η Ripple και η Andreessen Horowitz — καθώς και μέσω ενός ξεχωριστού PAC που υποστηρίχθηκε από τον γίγαντα των σταθερών νομισμάτων Tether. Οι δωρητές έχασαν πολλές από τις εκλογικές αναμετρήσεις που υποστήριξαν.
Τα τελευταία δύο χρόνια, Δημοκρατικοί γερουσιαστές όπως ο Ρίτσαρντ Μπλουμενθάλ και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν έχουν στείλει επανειλημμένα ερωτήματα σε εταιρείες όπως η Binance και ο γίγαντας των σταθερών νομισμάτων Tether σχετικά με καταγγελίες για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς να λάβουν ωστόσο κάποια απάντηση.

Ο Τραμπ κέρδισε πέρυσι περισσότερα από 1,16 δισ. δολάρια από πωλήσεις crypto και δικαιώματα από token

Η περιουσία του Τραμπ

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα και για τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος πέρυσι κέρδισε περισσότερα από 1,16 δισ. δολάρια από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων και δικαιώματα από token. Έχει πουλήσει «memecoins» που προσφέρουν πρόσβαση στον ίδιο, έχει ξεκινήσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων που τέθηκαν υπό εξέταση λόγω ξένων επενδύσεων και έχει δεχτεί δωρεές από στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων για έργα όπως η νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

Ένα μεγάλο μέρος των κερδών του Τραμπ από τα crypto προήλθε από την οικογενειακή επιχείρηση, την World Liberty Financial, η οποία θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος για μια επιτροπή ερευνών της Γερουσίας, της οποίας θα προεδρεύσει ο Μπλουμεντάλ και η οποία εξετάζει την παράνομη χρήση των κρυπτονομισμάτων.

Η World Liberty έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «δεν είχε καμία ανάμειξη με [την εταιρεία] από την ανάληψη των καθηκόντων του».

Και οι… άλλοι

«Πολλές σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ευθυγραμμίστηκαν με την οικογένεια Τραμπ», εισήμανε στο Bloomberg ο Όστιν Κάμπελ, ειδικός σε κρυπτονομίσματα και πρώην τραπεζίτης, ο οποίος είναι τώρα επίκουρος καθηγητής στο NYU Stern School of Business.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπούμενταλ απέστειλε ειδοποιήσεις στην Binance σχετικά με τον φερόμενο ρόλο της σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το Ιράν, καθώς και στην Tether σχετικά με την φερόμενη εκστρατεία της για την άσκηση επιρροής στην πολιτική για τα κρυπτονομίσματα στις ΗΠΑ.

Η Binance έχει δηλώσει ότι «δεν επιδεικνύει καμία ανοχή σε παραβιάσεις κυρώσεων ή παράνομες δραστηριότητες, και δεν… επέτρεψε καμία συναλλαγή με άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις».

Η Tether έχει επίσης στενούς δεσμούς με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και την Cantor Fitzgerald, την τράπεζα της Γουόλ Στριτ που διευθύνουν οι γιοι του. Εξέχουσες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, όπως η Coinbase και η Ripple, καθώς και τα δίδυμα αδέλφια Γουίνκλεβος που διευθύνουν το χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Gemini, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πραγματοποίησαν δωρεές για την εκδήλωση του Τραμπ.

Ο Τραμπ λάνσαρε τα δικά του ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καλωσόρισε στελέχη κρυπτονομισμάτων στον Λευκό Οίκο και έκανε τις φιλοδοξίες του κλάδου μέρος της πολιτικής του ατζέντας. Με τη σειρά τους, οι μεγαλύτερες νίκες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων συνδέθηκαν στενά με την προεδρία του, ακόμη και όταν τα προσωπικά του οικονομικά συμφέροντα περιέπλεκαν τις προσπάθειες του κλάδου να εξασφαλίσει ευρύτερη πολιτική υποστήριξη.

Όλα αυτά κορυφώθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν η Γερουσία απέτυχε να προωθήσει τον Νόμο περί Σαφήνειας Συνείδησης, ο οποίος θα είχε θεσπίσει σαφέστερους κανόνες για τα χρηματιστήρια και άλλες επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων του Τραμπ έγιναν σημείο ανάφλεξης, αν και οι διαφωνίες σχετικά με τις ανταμοιβές των stablecoin, την προστασία των επενδυτών και τον τραπεζικό ανταγωνισμό συνέβαλαν επίσης στο αδιέξοδο.

Τι αναμένεται για τα crypto από εδώ και πέρα;

Η απειλή διεξαγωγής ερευνών στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων αντανακλά τις επικείμενες έρευνες σχετικά με πιθανή ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών από την κυβέρνηση σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τόσο οι FT όσο και το Bloomberg υπογραμμίζουν πως οι Δημοκρατικοί θα βασιστούν σε μεγάλο βαθμό σε αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες από εταιρείες κρυπτονομισμάτων και στελέχη τους, οι οποίοι θα έχουν περισσότερα κίνητρα να συμμορφωθούν με τα αιτήματά τους σε σύγκριση με την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα και με τον Άλεξ Ζέρντεν, ιδρυτή της Capitol Peak Strategies, μιας εταιρείας παροχής συμβουλών για θέματα κινδύνου με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μη συμμόρφωσης από την εκτελεστική εξουσία», δήλωσε ο Ζέρντεν, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε σε διάφορους τομείς της αμερικανικής κυβέρνησης που αφορούσαν την καταπολέμηση της διαφθοράς, την επιβολή των χρηματοοικονομικών κανόνων και την εποπτεία.

Οι έρευνες και οι ακροάσεις του Κογκρέσου μεταδίδονται τηλεοπτικά και οι πολιτικοί καλούνται να δημοσιοποιούν τις προσπάθειές τους για τη διερεύνηση της διαφθοράς.

«Υπάρχει ένας παράγοντας θεαματικότητας σε αυτό», πρόσθεσε ο Τζόσουα Ρίζμαν, επικεφαλής νομικών και στρατηγικών θεμάτων στην εταιρεία GSR, η οποία δραστηριοποιείται ως market maker στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. «Η πίεση στον κλάδο θα είναι πραγματική και οι προσδοκίες από αυτό το Κογκρέσο θα διαφέρουν από αυτές του προηγούμενου. Πιστεύω ότι θα δούμε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση από το παρόν Κογκρέσο, το οποίο διαθέτει πολύ περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα crypto, ώστε να μπορεί να διαχωρίσει τα θετικά από τα αρνητικά στοιχεία του κλάδου στο σύνολό του», κατέληξε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco
Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
Tέχνη και Ζωή

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια του κόσμου
Tέχνη και Ζωή

Paspaley: Η ελληνική οικογένεια πίσω από τα σπανιότερα μαργαριτάρια

Για περισσότερα από 90 χρόνια, η αυστραλιανή οικογενειακή επιχείρηση της Paspaley διατηρεί ζωντανή μια απαιτητική παράδοση αλιείας και καλλιέργειας μαργαριταριών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας – Φορολογικές περικοπές, χρηματιστηριακό ράλι και το σοκ της πανδημίας
World

Τραμπ: Η οικονομική κληρονομιά της πρώτης θητείας

Στις 8 Νοεμβρίου 2016 εξελέγη για πρώτη φορά ο Τραμπ και η θητεία του χαρακτηρίστηκε από την ισχυρή αγορά εργασίας και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την εκτίναξη του ελλείμματος και την απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πολυτελή ακίνητα: Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026
World

Τα πέντε ακριβότερα ακίνητα που πουλήθηκαν το 2026

Τα πολυτελή ακίνητα που πουλήθηκαν φέτος από την ιδιωτική νησιωτική πολιτεία του Ζάκερμπεργκ στα υπερπολυτελή διαμερίσματα του Ντουμπάι

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πληθωρισμός: Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;
Economy

Έχει ταβάνι η ακρίβεια στην Ελλάδα;

Το άλμα στο 5,6% τον Οκτώβριο δυσκολεύει το στοίχημα της αποκλιμάκωσης – Τι «βλέπουν» οι αναλυτές

Γιάννης Αγουρίδης
Πίσω από την άνοδο της ακροδεξιάς: Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η διεύρυνση των ανισοτήτων
World

Η κρίση του κράτους πρόνοιας και η ακροδεξιά

Μελετητές και πολιτικό σύστημα συμφωνούν εν πολλοίς στις αιτίες της ακροδεξιάς ρελάνς, αλλά χαρακτηρίζονται από αμηχανία, αντιφάσεις και αδιέξοδα ως προς τις λύσεις

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Poundland: Τα σχέδια για «απόβαση» στην Ελλάδα και ο φόβος για μαζικά λουκέτα
World

Poundland: Από την «απόβαση» στην Ελλάδα στον φόβο για μαζικά λουκέτα

Από τα πλάνα για επέκταση στην Ελλάδα η Poundland βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο να βάλει λουκέτα - Απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Pizza Fan: Επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα – Το στοίχημα του επενδυτή
Business

Πότε ανοίγει η Pizza Fan – Οι μνηστήρες και τι θέλει ο Αντάρας

Ο δικηγόρος της Pizza Fan, Μιχάλης Μαρκουλάκος μιλά στον ΟΤ για την επαναλειτουργία, τις δεσμεύσεις στους λογαριασμούς, τον φορολογικό έλεγχο και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Crypto
Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί
Crypto

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους

Ο κλάδος των crypto ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη διαφάνεια και τους Δημοκρατικούς λόγω των δεσμών με τον Τραμπ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα
Crypto

Βουλή: Εγκρίνει φόρο 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Περαιτέρω οδηγίες εφαρμογής θα δημοσιευθούν τις επόμενες εβδομάδες

Binance: Κλοπή-ρεκόρ 6,3 δισ. δολαρίων με ψεύτικες συνεντεύξεις εργασίας και παραβίαση εργαλείου AI
Crypto

Το κόλπο του χάκερ που έκλεψε crypto αξίας 6.3 δισ.

Τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι χάκερ για να διεισδύσουν ακόμη και στα πιο εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα αποκαλύπτει η επίθεση στην Binance

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος – Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές
Markets

Ανοδικά το ΧΑ - Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές

Με ψυχραιμία δείχνουν να αντιδρούν οι επενδυτές στο ΧΑ μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Binance: Αναμένεται να χρειαστούν μήνες για να ξεπλύνουν οι Βορειοκορεάτες χάκερ τα δισεκατομμύρια που της έκλεψαν
Crypto

Μήνες για να ξεπλυθούν τα δισ. που έκλεψαν οι χάκερ από την Binance

Το ψηφιακό κυνήγι των 6,3 δισ. δολαρίων που κλάπηκαν από την Binance. Η Βόρεια Κορέα κατηγορείται για το μεγαλύτερο hack στην ιστορία των crypto, αλλά αρνείται

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Binance: Η επόμενη μέρα της κυβερνοεπίθεσης «μαμούθ»
Crypto

Η επόμενη μέρα της επίθεσης μαμούθ των χάκερ στην Binance

Η Binance ενημερώνει ότι επιβραδύνεται η απόσυρση μετά την κυβερνοεπίθεση που έκλεψε 6,3 δισ. δολ. από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο

Μελίνα Ζιάγκου
Binance: «Έχασε» 3,64 δισ. δολάρια από μαζικές αναλήψεις μετά το χακάρισμα
Crypto

Binance: «Έχασε» 3,64 δισ. από μαζικές αναλήψεις μετά το χακάρισμα

Η Binance ανέφερε ότι την 1η Νοεμβρίου διεκπεραίωσε αναλήψεις ύψους 4,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων και καταθέσεις ύψους 1,01 δισ. δολαρίων

Latest News
WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο
Κόσμος

WSJ: Ανατρέπονται τα σχέδια του Τζέι Ντι Βανς για τον Λευκό Οίκο

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών κλονίζει τις προεδρικές φιλοδοξίες του Τζέι Ντι Βανς για το 2028, με ισχυρούς δωρητές και στενούς συμμάχους του να αμφισβητούν πλέον την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Βαγγέλης Γεωργίου
120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Οι προϋποθέσεις [Μέρος 2ο]
Experts

120 δόσεις: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Οι προϋποθέσεις

Τα οφέλη από την ένταξη στην ρύθμιση και τα δικαιώματα που διατηρεί το δημόσιο

Απόστολος Αλωνιάτης
Κρήτη: Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη του νησιού
Τουρισμός

Εμβληματικές επενδύσεις αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Το νέο αεροδρόμιο απογειώνει τις τουριστικές επενδύσεις στην Κρήτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Χούθι: Στόχος επίθεσης το οικονομικό κέντρο του Ριάντ – Ζημιές στον πύργο της Aramco
World

Στόχος των Χούθι το οικονομικό κέντρο του Ριάντ - Ζημιές στον πύργο της Aramco

Η στοχοποίηση του οικονομικού κέντρου του Ριάντ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό – Οι Χούθι, έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
Tέχνη και Ζωή

Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune

Το επικό blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, Η Οδύσσεια, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να υπενθυμίσει τη δυναμική της

Λουκάς Καρνής
GSI: Τι σημαίνει τελικά το «όλα καλά» του Φιντάν – Ο ρόλος της Γαλλίας
Ενέργεια

GSI: Τι σημαίνει το «όλα καλά» του Φιντάν - Ο ρόλος της Γαλλίας

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως το Παρίσι έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για το καλώδιο - Τι εκτιμούν για τα συμφέροντα της Τουρκίας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules
English Edition

Dirty Money: Bankers, Lawyers, Accountants Face Tougher Rules

Greece is tightening its anti-money laundering framework, with new rules to expose the “straw men” behind shell companies

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Economy

«Γιορτές για όλους»: Το σχέδιο για φθηνότερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Οι ανακοινώσεις για το «καλάθι» των εορτών αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου - Τι θα μπει στη λίστα προϊόντων

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί
Crypto

Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους

Ο κλάδος των crypto ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη διαφάνεια και τους Δημοκρατικούς λόγω των δεσμών με τον Τραμπ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI

Ποιο είναι το μήνυμα για το GSI από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Τι αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία – Αναζητούνται και άλλα πρόσωπα για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης
Economy

Πιτσιλής: Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία - Τι είπε για το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική» είπε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές
Κοινωνία

Λέκκας: Απαρχαιωμένες οι αντιπλημμυρικές υποδομές

Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η ικανότητα όλων των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική και σε ολόκληρη τη χώρα

Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή
Economy

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθεί

Τα κριτήρια για το επίδομα 400 ευρώ - Ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός ενίσχυσης

Η μάχη της διαδοχής του Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει – Οι υποψήφιοι
Κόσμος

Ξεκίνησε η μάχη της διαδοχής του Τραμπ - Οι υποψήφιοι

Οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέους διεκδικητές της προεδρίας το 2028

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026
Τράπεζες

Τράπεζες: Η «ακτινογραφία» των αποτελεσμάτων στο 9μηνο του 2026

Η πιστωτική επέκταση και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ξεπέρασε τα 10,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Κοινωνία

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Όλοι οι κλειστοί δρόμοι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ συμμετέχουν στους αγώνες στο πλαίσιο του 43ου Αυθεντικού Μαραθώνιου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies