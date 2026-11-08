Crypto: Πλησιάζει το τέλος της κυριαρχίας τους – Ο Τραμπ και οι Δημοκρατικοί

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Για δύο χρόνια, ο κλάδος των crypto απολάμβανε κάτι που λίγες επιχειρήσεις καταφέρνουν ποτέ να αποκτήσουν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ: έναν πρόεδρο που έκανε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εθνική προτεραιότητα, ενώ παράλληλα συγκέντρωνε τη δική του περιουσία στα κρυπτονομίσματα, ρυθμιστικές αρχές που άνοιγαν τον δρόμο για ευρύτερη υιοθέτηση και ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο που έδειχνε συμπάθεια προς την ατζέντα του.

Τα στελέχη του κλάδου όμως τώρα προετοιμάζονται για μια οδυνηρή αναμέτρηση, αφού οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και δεσμεύτηκαν να διερευνήσουν την οικογένεια Τραμπ και τους δεσμούς της με τον κλάδο.

Οι κινήσεις των Δημοκρατικών για τα crypto του Τραμπ

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, οι Δημοκρατικοί ανέδειξαν τις φερόμενες συναλλαγές προς όφελος του ίδιου του προέδρου και τις «πληρωμές σε κρυπτονομίσματα» σε καθοριστικό ζήτημα των εκλογών, κάτι που τους βοήθησε να κερδίσουν σε προπύργια των Ρεπουμπλικάνων σε ολόκληρη την Αμερική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να μετατρέψει την Αμερική στην «παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», εφάρμοσε επιθετική απορρύθμιση του κλάδου από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι, υπέγραψε ιστορική νομοθεσία που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον κλάδο και χορήγησε χάρη σε στελέχη όπως ο συνιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο – ο οποίος είχε φυλακιστεί αφού ομολόγησε την ενοχή του για παράλειψη λήψης μέτρων προστασίας κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος θα προεδρεύσει της επιτροπής εποπτείας της Βουλής από τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του Δημοκρατικοί θα «επικεντρωθούν με ακρίβεια λέιζερ» στις έρευνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την οικογένεια Τραμπ και τα κέρδη της από τα κρυπτονομίσματα.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει ένα σχέδιο με κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου κερδίζει δισεκατομμύρια δολάρια», τόνισε ο Γκαρσία την Τετάρτη. «Αυτή η οικογένεια έχει γίνει πλουσιότερη κατά δισεκατομμύρια».

Η νίκη των Δημοκρατικών σηματοδοτεί την αρχή ενός κεφαλαίου που ενδέχεται να είναι επώδυνο για τον κλάδο, ο οποίος είχε γνωρίσει άνθηση υπό την προεδρία Τραμπ.

Η νίκη αυτή ήρθε παρά το γεγονός ότι ο κλάδος επένδυσε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές μέσω του Fairshake Super PAC — το οποίο χρηματοδοτήθηκε από εταιρείες όπως η Coinbase, η Ripple και η Andreessen Horowitz — καθώς και μέσω ενός ξεχωριστού PAC που υποστηρίχθηκε από τον γίγαντα των σταθερών νομισμάτων Tether. Οι δωρητές έχασαν πολλές από τις εκλογικές αναμετρήσεις που υποστήριξαν.

Τα τελευταία δύο χρόνια, Δημοκρατικοί γερουσιαστές όπως ο Ρίτσαρντ Μπλουμενθάλ και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν έχουν στείλει επανειλημμένα ερωτήματα σε εταιρείες όπως η Binance και ο γίγαντας των σταθερών νομισμάτων Tether σχετικά με καταγγελίες για παράνομες δραστηριότητες, χωρίς να λάβουν ωστόσο κάποια απάντηση.

Ο Τραμπ κέρδισε πέρυσι περισσότερα από 1,16 δισ. δολάρια από πωλήσεις crypto και δικαιώματα από token

Η περιουσία του Τραμπ

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρα και για τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος πέρυσι κέρδισε περισσότερα από 1,16 δισ. δολάρια από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων και δικαιώματα από token. Έχει πουλήσει «memecoins» που προσφέρουν πρόσβαση στον ίδιο, έχει ξεκινήσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων που τέθηκαν υπό εξέταση λόγω ξένων επενδύσεων και έχει δεχτεί δωρεές από στελέχη του κλάδου των κρυπτονομισμάτων για έργα όπως η νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου.

Ένα μεγάλο μέρος των κερδών του Τραμπ από τα crypto προήλθε από την οικογενειακή επιχείρηση, την World Liberty Financial, η οποία θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος για μια επιτροπή ερευνών της Γερουσίας, της οποίας θα προεδρεύσει ο Μπλουμεντάλ και η οποία εξετάζει την παράνομη χρήση των κρυπτονομισμάτων.

Η World Liberty έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «δεν είχε καμία ανάμειξη με [την εταιρεία] από την ανάληψη των καθηκόντων του».

Και οι… άλλοι

«Πολλές σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ευθυγραμμίστηκαν με την οικογένεια Τραμπ», εισήμανε στο Bloomberg ο Όστιν Κάμπελ, ειδικός σε κρυπτονομίσματα και πρώην τραπεζίτης, ο οποίος είναι τώρα επίκουρος καθηγητής στο NYU Stern School of Business.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπούμενταλ απέστειλε ειδοποιήσεις στην Binance σχετικά με τον φερόμενο ρόλο της σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το Ιράν, καθώς και στην Tether σχετικά με την φερόμενη εκστρατεία της για την άσκηση επιρροής στην πολιτική για τα κρυπτονομίσματα στις ΗΠΑ.

Η Binance έχει δηλώσει ότι «δεν επιδεικνύει καμία ανοχή σε παραβιάσεις κυρώσεων ή παράνομες δραστηριότητες, και δεν… επέτρεψε καμία συναλλαγή με άτομα που υπόκεινται σε κυρώσεις».

Η Tether έχει επίσης στενούς δεσμούς με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ και την Cantor Fitzgerald, την τράπεζα της Γουόλ Στριτ που διευθύνουν οι γιοι του. Εξέχουσες εταιρείες κρυπτονομισμάτων, όπως η Coinbase και η Ripple, καθώς και τα δίδυμα αδέλφια Γουίνκλεβος που διευθύνουν το χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Gemini, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πραγματοποίησαν δωρεές για την εκδήλωση του Τραμπ.

Ο Τραμπ λάνσαρε τα δικά του ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καλωσόρισε στελέχη κρυπτονομισμάτων στον Λευκό Οίκο και έκανε τις φιλοδοξίες του κλάδου μέρος της πολιτικής του ατζέντας. Με τη σειρά τους, οι μεγαλύτερες νίκες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων συνδέθηκαν στενά με την προεδρία του, ακόμη και όταν τα προσωπικά του οικονομικά συμφέροντα περιέπλεκαν τις προσπάθειες του κλάδου να εξασφαλίσει ευρύτερη πολιτική υποστήριξη.

Όλα αυτά κορυφώθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν η Γερουσία απέτυχε να προωθήσει τον Νόμο περί Σαφήνειας Συνείδησης, ο οποίος θα είχε θεσπίσει σαφέστερους κανόνες για τα χρηματιστήρια και άλλες επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων του Τραμπ έγιναν σημείο ανάφλεξης, αν και οι διαφωνίες σχετικά με τις ανταμοιβές των stablecoin, την προστασία των επενδυτών και τον τραπεζικό ανταγωνισμό συνέβαλαν επίσης στο αδιέξοδο.

Τι αναμένεται για τα crypto από εδώ και πέρα;

Η απειλή διεξαγωγής ερευνών στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων αντανακλά τις επικείμενες έρευνες σχετικά με πιθανή ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών από την κυβέρνηση σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Τόσο οι FT όσο και το Bloomberg υπογραμμίζουν πως οι Δημοκρατικοί θα βασιστούν σε μεγάλο βαθμό σε αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες από εταιρείες κρυπτονομισμάτων και στελέχη τους, οι οποίοι θα έχουν περισσότερα κίνητρα να συμμορφωθούν με τα αιτήματά τους σε σύγκριση με την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα και με τον Άλεξ Ζέρντεν, ιδρυτή της Capitol Peak Strategies, μιας εταιρείας παροχής συμβουλών για θέματα κινδύνου με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μη συμμόρφωσης από την εκτελεστική εξουσία», δήλωσε ο Ζέρντεν, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε σε διάφορους τομείς της αμερικανικής κυβέρνησης που αφορούσαν την καταπολέμηση της διαφθοράς, την επιβολή των χρηματοοικονομικών κανόνων και την εποπτεία.

Οι έρευνες και οι ακροάσεις του Κογκρέσου μεταδίδονται τηλεοπτικά και οι πολιτικοί καλούνται να δημοσιοποιούν τις προσπάθειές τους για τη διερεύνηση της διαφθοράς.

«Υπάρχει ένας παράγοντας θεαματικότητας σε αυτό», πρόσθεσε ο Τζόσουα Ρίζμαν, επικεφαλής νομικών και στρατηγικών θεμάτων στην εταιρεία GSR, η οποία δραστηριοποιείται ως market maker στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. «Η πίεση στον κλάδο θα είναι πραγματική και οι προσδοκίες από αυτό το Κογκρέσο θα διαφέρουν από αυτές του προηγούμενου. Πιστεύω ότι θα δούμε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση από το παρόν Κογκρέσο, το οποίο διαθέτει πολύ περισσότερες γνώσεις σχετικά με τα crypto, ώστε να μπορεί να διαχωρίσει τα θετικά από τα αρνητικά στοιχεία του κλάδου στο σύνολό του», κατέληξε.