Κίνα: Το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια – Αυξάνονται οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ

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Το ιστορικό όριο του 1 τρισ. δολαρίων ξεπέρασε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας στο πρώτο δεκάμηνο του έτους, εντείνοντας τις ανησυχίες των εμπορικών εταίρων της για την αυξανόμενη εξάρτηση της κινεζικής οικονομίας από τις εξαγωγές.

Η ισχυρή παραγωγική δυναμικότητα της χώρας, σε συνδυασμό με την υποτονική εγχώρια ζήτηση, ωθεί τις κινεζικές επιχειρήσεις να αναζητούν όλο και περισσότερους αγοραστές στο εξωτερικό, προκαλώντας αντιδράσεις από κυβερνήσεις που φοβούνται ότι τα φθηνά εισαγόμενα προϊόντα απειλούν τις εγχώριες βιομηχανίες τους, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνειακών αρχών, το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε στα 1,04 τρισ. δολάρια έως τον Οκτώβριο, έναντι 964,8 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η επίδοση αυτή προμηνύει νέο ετήσιο ρεκόρ, μετά τα 1,2 τρισ. δολάρια που είχε καταγράψει η χώρα το προηγούμενο έτος.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 35,2% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση, αν και ο ρυθμός ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από το 36,3% του Σεπτεμβρίου. Ακόμη ταχύτερη ήταν η άνοδος των εισαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 41,6%, από 31% τον προηγούμενο μήνα. Η αύξηση συνδέεται τόσο με τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας όσο και με τις εισαγωγές προϊόντων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά τη μικρή υποχώρηση του μηνιαίου εμπορικού πλεονάσματος, στα 105,3 δισ. δολάρια από 133,5 δισ. τον Σεπτέμβριο, η συνολική εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Ο Λιν Σονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της ING για την Κίνα, σημείωσε μιλώντας στους FT ότι οι εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά 66,6% τον Οκτώβριο, ενώ οι εξαγωγές ημιαγωγών ενισχύθηκαν κατά 137%.

Η Κίνα πιέζει ιδιαίτερα την ΕΕ

Ιδιαίτερα έντονη είναι η διεύρυνση του πλεονάσματος έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεκάμηνο έφθασε τα 310 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ήδη το σύνολο των 292 δισ. δολαρίων του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, το πλεόνασμα με τη Νοτιοανατολική Ασία ανήλθε στα 293 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά περίπου 34%, ενώ εκείνο με τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 266,5 δισ., με άνοδο 14%.

Η εξέλιξη εντείνει την πίεση στις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη. Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποσοστώσεις στις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων, ενώ εξετάζει περαιτέρω μέτρα. Αντίστοιχα, αναδυόμενες οικονομίες προσφεύγουν όλο και συχνότερα σε μηχανισμούς εμπορικής άμυνας για να προστατεύσουν τους παραγωγούς τους.

Στο μεταξύ, οι εξαγωγές οχημάτων αυξήθηκαν κατά 50% σε όγκο στο πρώτο δεκάμηνο, φθάνοντας τα 9,74 εκατ. μονάδες. Η αξία των εξαγωγών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων αυξήθηκε κατά 111%, αν και ο αριθμός των μονάδων που εξήχθησαν ενισχύθηκε μόλις κατά 3,2%, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική αύξηση των τιμών.

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των εξαγωγών θα είναι και η ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη Citi, τα σχετικά προϊόντα αντιστοιχούσαν στο 28% των συνολικών κινεζικών εξαγωγών στο πρώτο εννεάμηνο και συνέβαλαν κατά 11,9 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξησή τους. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη επιβράδυνση των αμερικανικών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση.

Έτσι, το κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα αποτυπώνει ταυτόχρονα τη δυναμική της βιομηχανίας της χώρας και τις ανισορροπίες της οικονομίας της. Όσο η εγχώρια κατανάλωση παραμένει αδύναμη και οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται, τόσο εντονότερες αναμένεται να γίνονται οι πιέσεις από τους εμπορικούς εταίρους της Κίνας.