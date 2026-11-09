Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση

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Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κίνα σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης από τον Ιούνιο του 2022, επιταχύνοντας για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 5,7%, σε σύγκριση με το 5,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters. Η αύξηση οφείλεται στην απότομη άνοδο των τιμών στους κλάδους της εξόρυξης και των πρώτων υλών.

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή οφείλεται στις τιμές της βενζίνης, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από μια πιο απότομη από το αναμενόμενο πτώση των τιμών των τροφίμων

Η αύξηση οφείλεται στην πολύ ισχυρή εξωτερική ζήτηση, δήλωσε ο Zhang Zhiwei, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC.

Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή στην Κίνα επιβραδύνθηκε στο 0,7% τον Οκτώβριο, σημειώνοντας την πρώτη του επιβράδυνση μετά από δύο συνεχόμενους μήνες αυξήσεων.

Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις για άνοδο 0,8% που είχαν εκφράσει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters, και ήταν χαμηλότερο από το 0,9% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,8%, σημειώνοντας πτώση από το 1% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Ακριβότερα καύσιμα

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή εξακολουθούσε να οφείλεται κυρίως στις τιμές της βενζίνης, οι οποίες συνέβαλαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην αύξηση των τιμών, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε από μια πιο απότομη από το αναμενόμενο πτώση των τιμών των τροφίμων, σύμφωνα με τον Ντονγκ Λιτζουάν, επικεφαλής στατιστικολόγο του τμήματος αστικών περιοχών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας.

Η κινεζική οικονομία έχει δείξει πρόσφατα κάποια σημάδια ανάπτυξης. Στο τρίτο τρίμηνο σημείωσε ταχύτερη ανάπτυξη από την αναμενόμενη, ενώ τον Σεπτέμβριο οι λιανικές πωλήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,56% μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Ο Zhang της Pinpoint ανέφερε ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει μάλλον αδύναμη λόγω της κατάστασης στην αγορά ακινήτων, και αυτό αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει ανάκαμψη στην Κίνα.

«Δεν υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια σταθεροποίησης [σε αυτόν τον τομέα]», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και τα έσοδα των τοπικών αρχών.

«Επομένως, η συνολική οικονομική δυναμική παραμένει αδύναμη και δεν έχει εμφανιστεί ακόμη κανένα σαφές σημάδι ανάκαμψης», εξήγησε ο Ζανγκ.