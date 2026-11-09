 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 5,7%, σε σύγκριση με το 5,3% που προέβλεπε δημοσκόπηση του Reuters

World 09.11.2026, 08:41
Σχολιάστε
Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κίνα σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης από τον Ιούνιο του 2022, επιταχύνοντας για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 5,7%, σε σύγκριση με το 5,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters. Η αύξηση οφείλεται στην απότομη άνοδο των τιμών στους κλάδους της εξόρυξης και των πρώτων υλών.

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή οφείλεται στις τιμές της βενζίνης, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από μια πιο απότομη από το αναμενόμενο πτώση των τιμών των τροφίμων

Η αύξηση οφείλεται στην πολύ ισχυρή εξωτερική ζήτηση, δήλωσε ο Zhang Zhiwei, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC.

Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή στην Κίνα επιβραδύνθηκε στο 0,7% τον Οκτώβριο, σημειώνοντας την πρώτη του επιβράδυνση μετά από δύο συνεχόμενους μήνες αυξήσεων.

Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις για άνοδο 0,8% που είχαν εκφράσει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters, και ήταν χαμηλότερο από το 0,9% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,8%, σημειώνοντας πτώση από το 1% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Ακριβότερα καύσιμα

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή εξακολουθούσε να οφείλεται κυρίως στις τιμές της βενζίνης, οι οποίες συνέβαλαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην αύξηση των τιμών, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε από μια πιο απότομη από το αναμενόμενο πτώση των τιμών των τροφίμων, σύμφωνα με τον Ντονγκ Λιτζουάν, επικεφαλής στατιστικολόγο του τμήματος αστικών περιοχών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας.

Η κινεζική οικονομία έχει δείξει πρόσφατα κάποια σημάδια ανάπτυξης. Στο τρίτο τρίμηνο σημείωσε ταχύτερη ανάπτυξη από την αναμενόμενη, ενώ τον Σεπτέμβριο οι λιανικές πωλήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,56% μετά τη δημοσίευση των στοιχείων.

Ο Zhang της Pinpoint ανέφερε ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει μάλλον αδύναμη λόγω της κατάστασης στην αγορά ακινήτων, και αυτό αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο ο πληθωρισμός δεν παρουσιάζει ανάκαμψη στην Κίνα.

«Δεν υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια σταθεροποίησης [σε αυτόν τον τομέα]», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και τα έσοδα των τοπικών αρχών.

«Επομένως, η συνολική οικονομική δυναμική παραμένει αδύναμη και δεν έχει εμφανιστεί ακόμη κανένα σαφές σημάδι ανάκαμψης», εξήγησε ο Ζανγκ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»
World

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες
Νορβηγία: Το επενδυτικό ταμείο υποστηρίζει ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ είναι υπερτιμημένες
World

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Υπερτιμημένες οι επενδύσεις στις ΑΠΕ
Γερμανία: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο
World

Πάνω από τις προσδοκίες η αύξηση των εξαγωγών στη Γερμανία
UniCredit: Κέρδη ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο – Πιο κοντά στην απόκτηση της Commerzbank
World

UniCredit: Με κέρδη ρεκόρ καλπάζει για την απόκτηση της Commerzbank
Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση
World

Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακίνητα: Νέες ανατιμήσεις φοβούνται οι υποψήφιοι αγοραστές
Ακίνητα

Δυσκολεύει η αγορά ακινήτου - Φόβοι για νέες ανατιμήσεις

Τι συμβαίνει με τα ακίνητα; - Γιατί λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα

Ανδρομάχη Παύλου
Xeneta: Πτώση 30% στους ναύλους spot των εμπορευματοκιβωτίων το 2027
Ποντοπόρος

Έρχεται βουτιά στους ναύλους των containers - Ο ρόλος του Σουέζ

Η Xeneta προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 2,5% έως 4% το 2027

Λάμπρος Καραγεώργος
Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις
Business

Συναγερμός για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο Νικήτας Κλαδάκης, γενικός διευθυντής της Adacom, περιγράφει στον ΟΤ ένα νέο τοπίο στις κυβερνοεπιθέσεις

Γιώργος Μανέττας
Γουίλι Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία του πήρε τα πάντα… εκτός απ’ την κιθάρα
Tέχνη και Ζωή

Νέλσον: Η ημέρα που η εφορία πήρε τα πάντα... εκτός απ' την κιθάρα

Η διάσημη, ταλαιπωρημένη κλασική κιθάρα του Νέλσον, «Trigger», μεταφέρθηκε κρυφά στη Χαβάη από την κόρη του, Λάνα, προτού προλάβουν να την κατασχέσουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν – Τι αλλάζει στις 20 Νοεμβρίου
Τράπεζες

Καταναλωτικά δάνεια: Αντίστροφη μέτρηση για τα νέα πλαφόν - Τι αλλάζει

Όρια στο κόστος δανεισμού, μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος της δυνατότητας αποπληρωμής 

Αθανασία Ακρίβου
Black Friday: Γιατί τελικά την περιμένουν πώς και πώς οι Έλληνες
Business

Black Friday: Πόσα και σε τι θα διαθέσουν χρήματα οι Έλληνες

Τι αποκαλύπτει η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μασκ: Η αυτοκρατορία του προετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα
World

Η αυτοκρατορία του Μασκ ετοιμάζεται για το Δημοκρατικό κύμα

Σύμφωνα με το Reuters, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο διέθεσε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει το Τέξας στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από World
Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»
World

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Eurogroup

Γερμανία: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο
World

Πάνω από τις προσδοκίες η αύξηση των εξαγωγών στη Γερμανία

Οι εξαγωγές αγαθών της Γερμανίας έφτασαν τα 141,1 δισ. ευρώ

UniCredit: Κέρδη ρεκόρ το τρίτο τρίμηνο – Πιο κοντά στην απόκτηση της Commerzbank
World

UniCredit: Με κέρδη ρεκόρ καλπάζει για την απόκτηση της Commerzbank

Τα καθαρά κέρδη της UniCredit κατά το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 24%, φθάνοντας τα 3,26 δισ. ευρώ

Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση
World

Κίνα: Σε υψηλό 4 ετών ο πληθωρισμός χονδρικής, φρενάρει η κατανάλωση

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο 5,7%, σε σύγκριση με το 5,3% που προέβλεπε δημοσκόπηση του Reuters

Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
World

Κρίση στη Nvidia - Οι υποψίες κατασκοπείας με θύμα τον CEO

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περσικός Κόλπος: Οι προκλήσεις της κρίσης για 5+1 οικονομίες της περιοχής
World

Περσικός Κόλπος: Οι προκλήσεις της κρίσης για 5+1 οικονομίες της περιοχής

Το περιφερειακό μπλοκ αραβικών κρατών απαρτίζεται από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν

Γιώργος Κανελλόπουλος
DeepSeek: Τα μελλοντικά πλάνα, η «μάχη» για τους χρήστες και το νέο ποντάρισμα
World

Πάνω από 1,5 εκατ. καθημερινούς χρήστες το «DeepSeek Harness» - Το νέο ποντάρισμα

Το «DeepSeek Harness», η εφαρμογή ανοικτού κώδικα για AI agents της κινεζικής startup, έφτασε τους 1,54 εκατ. καθημερινούς χρήστες - Γιατί η εταιρεία επιμένει σε AI agents και plugins

Latest News
Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά
Economy

Πετρελαιοειδή: Κέρδη 43,2 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιές στην εγχώρια αγορά

Τα αεροπορικά καύσιμα και το διεθνές εμπόριο στήριξαν τα αποτελέσματα του 2025 – Υποχώρηση πωλήσεων, αύξηση επενδύσεων και συνεχιζόμενη συρρίκνωση του δικτύου πρατηρίων καταγράφει το ΙΟΒΕ

ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»
Economy

ΑΑΔΕ: Αναζητούνται δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»

Μηνυτήρια αναφορά του Διοικητή της ΑΑΔΕ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

ΕΕ: Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για την προώθηση αγροτικών προϊόντων
AGRO

Χρηματοδότηση 80 νέων εκστρατειών για προώθηση αγροτικών προϊόντων

Ποιες εκστρατείες επιλέχθηκαν από την ΕΕ για χρηματοδότηση - Νέες ευκαιρίες για τα αγροτικά προϊόντα

Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα
Ηλεκτρισμός

Παπασταύρου για GSI: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για θαλάσσια έρευνα είναι η Ελλάδα

Τι είπε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου για το εάν υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά των ΗΠΑ προς την Τουρκία

Coca-Cola HBC: Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο για τη δέσμευση των assets της εταιρείας στη Ρωσία
Business

Πεσκόφ: Άγνοια για το ρωσικό φλερτ με τα assets της Coca-Cola HBC

Εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν έχει κατατεθεί επίσημη έκκληση από τη σιβηρική ζυθοποιία στον Βλαντίμιρ Πούτιν για δέσμευση των assets της Coca-Cola HBC

UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Βλέπει» έσοδα +18% και EBITDA +40% στο γ΄ τρίμηνο – Στα 55 ευρώ η τιμή-στόχος
Business

UBS για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 55 ευρώ την τιμή-στόχο

Διατηρεί τη σύσταση «Buy» η UBS για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βλέπει σημαντική αύξηση εσόδων και EBITDA

Γιουάν: Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις
Συνάλλαγμα

Γιατί οι κινεζικές τράπεζες αυξάνουν τους τόκους στις δολαριακές καταθέσεις

Τα επιτόκια μπορεί να ξεπερνούν το 4% - Μείωση επιτοκίων σε καταθέσεις σε γιουάν

Τζούλη Καλημέρη
Netcompany: Συνεργασία με Thales σε AI και άμυνα στην Ευρώπη
Business

Συνεργασία Thales και Netcompany σε AI και άμυνα στην Ευρώπη

Netcompany και Thales έχουν εντοπίσει έξι κλάδους προτεραιότητας για τις κοινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025
Μεταφορές

Hellenic Rail Estate (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ): Κερδοφορία 30 εκατ. ευρώ το 2025

Νέα εποχή αξιοποίησης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας για τη Hellenic Rail Estate

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 πήρε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Markets

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 πήρε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το πιστοποιητικό χορηγήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε

EFG Asset Management: Οι 10 τάσεις που θα διαμορφώσουν τις αγορές το 2027
Economy

Οι ευκαιρίες και οι παγίδες για τους επενδυτές το 2027

Η EFG εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα διαμορφωθεί το 2027 κοντά στο 3,5%, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες – «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους»
World

Πιερρακάκης από Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες

Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το Eurogroup

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,29% στις 2.586,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,4 εκατ. τεμάχια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Έως 13/11 η απογραφή αιγοπροβάτων για προκαταβολή των «αυτόχθονων φυλών»
AGRO

Έως 13/11 η απογραφή αιγοπροβάτων για προκαταβολή των «αυτόχθονων φυλών»

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, δεν θα μπορέσουν να λάβουν την προκαταβολή της ενίσχυσης

METLEΝ-Naval Group: Νέα σύμβαση φέρνει ελληνική τεχνογνωσία σε διεθνή ναυτικά προγράμματα
Business

METLEΝ-Naval Group: Νέα σύμβαση για ναυτικά προγράμματα

Η συμφωνία με τη Metlen αφορά τη διεθνή δραστηριότητα της Naval Group

Eurobank: Περιοδεία διοίκησης Eurobank στη Θεσσαλονίκη
Τράπεζες

Περιοδεία διοίκησης Eurobank στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Eurobank διοργανώνει απόψε δείπνο με επιχειρηματίες και πελάτες της Τράπεζας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies