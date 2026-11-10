Τέλος παρεπιδημούντων: Αντιδρά ο STAMA στην αύξηση στο 1% – Αιχμές κατά των ξενοδόχων

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Αντιδράσεις και στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης προκαλεί η σχεδιαζόμενη αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων στο 1%, με τον STAMA Greece να ζητά διάλογο και διαφάνεια πριν από οποιαδήποτε νέα επιβάρυνση. Απαντώντας στην επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι το τέλος επιβάλλεται και στις υπόχρεες επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης, απορρίπτοντας παράλληλα τον διαχωρισμό μεταξύ «νόμιμων καταλυμάτων» και βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Με αφορμή την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) για τη σχεδιαζόμενη αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων στο 1%, ο STAMA Greece υπενθυμίζει ότι το τέλος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για τις επιχειρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπόχρεα είναι τα νομικά πρόσωπα που ασκούν τη δραστηριότητα και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα. Η προτεινόμενη αύξηση αφορά, επομένως, και τις επιχειρήσεις αυτές, στους δήμους που θα επιλέξουν να την εφαρμόσουν.

Οι εισπράξεις

Η ΠΟΞ επικαλείται εισπράξεις από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μια χωριστή επιβάρυνση που βαρύνει τον επισκέπτη και υπολογίζεται ανά ημερήσια χρήση δωματίου ή διαμερίσματος, με διαφορετικά ποσά ανά κατηγορία και περίοδο. Για να συγκριθούν οι εισπράξεις απαιτούνται στοιχεία για τις πραγματικές διαμονές και τις αντίστοιχες χρεώσεις. Ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών από μόνος του δεν αρκεί. Η επιστολή της ΠΟΞ δεν παραθέτει στοιχεία που να τεκμηριώνουν μη απόδοση του τέλους παρεπιδημούντων από τις υπόχρεες επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο STAMA Greece στηρίζει τους ελέγχους σε όλες τις μορφές φιλοξενίας. Η αναφορά της ΠΟΞ στα «νόμιμα καταλύματα» σε αντιδιαστολή με τη βραχυχρόνια μίσθωση δημιουργεί έναν αδικαιολόγητο διαχωρισμό. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αποτελούν απολύτως νόμιμη δραστηριότητα. Η νομιμότητα κρίνεται από την τήρηση των κανόνων και όχι από τη μορφή της διαμονής.

Πριν από οποιαδήποτε νέα επιβάρυνση, ο STAMA Greece ζητά διάλογο με τους εκπροσώπους όλων των μορφών φιλοξενίας, δημοσιοποίηση των εισπράξεων ανά τέλος και κατηγορία υπόχρεων, καθώς και διαφάνεια για τα έργα και τις υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τα δημοτικά έσοδα.