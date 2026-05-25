Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό

Η σύγκριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις ξενοδοχειακές κλίνες είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή, υποστηρίζει ο Stama

Τουρισμός 25.05.2026, 17:45
Σχολιάστε
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
O Πρόεδρος του Stama, Βασίλης Αργυράκης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό επιχειρεί να ρυθμίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση εκφράζει ο Stama, εστιάζοντας κυρίως στη νέα πρόβλεψη που εντάσσει τις διαθέσιμες κλίνες τύπου Airbnb στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής, μαζί με τις ξενοδοχειακές υποδομές.

Για το Σύνδεσμο των εταιρειών διαχείρισης βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ένα μεθοδολογικά προβληματικό πλαίσιο αποτίμησης της τουριστικής πίεσης. Όπως επισημαίνεται, η εξίσωση δύο εντελώς διαφορετικών μοντέλων φιλοξενίας –των ξενοδοχείων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης– κινδυνεύει να δημιουργήσει μια εικόνα που δεν αντανακλά την πραγματικότητα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Βασίλης Αργυράκης, τονίζει ότι η λογική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα για το «πόσο γεμάτος» είναι ένας προορισμός, ειδικά σε νησιά και περιοχές με έντονη εποχικότητα, όπου η πίεση στις υποδομές δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον αριθμό των κλινών, αλλά με τη συνολική λειτουργία του τόπου.

«Η σύγκριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις ξενοδοχειακές κλίνες είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι μπαίνουν στο ίδιο καλάθι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλος είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένα ξενοδοχείο και άλλος ένα σπίτι που διατίθεται μέσω πλατφόρμας. Αν τα μετράς το ίδιο, καταλήγεις να έχεις λάθος εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει σε έναν προορισμό», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο σε περιοχές που ήδη δέχονται έντονη τουριστική πίεση, καθώς οι αποφάσεις που θα βασιστούν σε αυτή τη μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολικούς ή λανθασμένους περιορισμούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αιτίες των προβλημάτων, όπως οι υποδομές και η διαχείριση του δημόσιου χώρου.

Ο Stama για τον υπερτουρισμό

Παράλληλα, ο STAMA επανέρχεται στη συζήτηση για τον όρο «υπερτουρισμός», τονίζοντας ότι η γενικευμένη χρήση του δεν βοηθά στην κατανόηση της πραγματικής εικόνας. Όπως υπογραμμίζεται, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει ένα ενιαίο φαινόμενο υπερτουρισμού, αλλά διαφορετικές συνθήκες ανά περιοχή και ανά περίοδο, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με οριζόντιες αναγνώσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα των μελετών φέρουσας ικανότητας που προβλέπει το νέο πλαίσιο. Ο Stama προειδοποιεί ότι το αποτέλεσμα αυτών των μελετών θα κριθεί αποκλειστικά από το ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν. Επισημαίνει δε τον καθοριστικό ρόλο της ΑΑΔΕ, ως του μοναδικού φορέα που διαθέτει σήμερα πλήρη, αναλυτικά και αξιόπιστα δεδομένα για τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται, χωρίς κοινά αποδεκτή βάση δεδομένων, οποιαδήποτε αποτίμηση της τουριστικής πίεσης κινδυνεύει να είναι αποσπασματική και ανακριβής.

Τέλος, ο Stama εκφράζει σαφή διαφωνία με το ενδεχόμενο οι μελέτες αυτές –και κατ’ επέκταση οι αποφάσεις για πιθανούς περιορισμούς– να αποτελέσουν αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων. Όπως επισημαίνεται, μια τέτοια προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο αποσπασματικών εκτιμήσεων και διαφορετικών ταχυτήτων από περιοχή σε περιοχή. Ο Σύνδεσμος προτείνει οι μελέτες φέρουσας ικανότητας να ανατίθενται σε ανεξάρτητους, αξιόπιστους φορείς, με ενιαία μεθοδολογία και σαφή κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Ο Σύνδεσμος καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει ένα ενιαίο και αυστηρά τεκμηριωμένο πλαίσιο αποτύπωσης της τουριστικής δραστηριότητας, το οποίο θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και θα αντιμετωπίζει ισότιμα αλλά όχι εξισωτικά διαφορετικές μορφές φιλοξενίας.

Ακόμα, ο Stama δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στον θεσμικό διάλογο για τη διαμόρφωση ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των προορισμών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γερμανία: Η βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY
World

Η γερμανική βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας
Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς
Πετρέλαιο

Στο «ναδίρ» η αγορά πετρελαίου σε Ασία, αγωνία σε Ευρώπη - ΗΠΑ
Βολφράμιο: Η Κίνα ελέγχει το μέταλλο – κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
World

Η Κίνα ελέγχει το βολφράμιο - Κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Προβληματική η εξίσωση των ξενοδοχειακών με τις κλίνες Airbnb, λέει ο Stama
Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2% του ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τι δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους FT για τις κρατικές ενισχύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελική ευθεία από ΔΕΗ για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές
World

Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά με ρωγμές

Τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές περιορίζονται σε λίγους κλάδους, αναφέρει η Societe Generale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου
Ποντοπόρος

Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για επανεκκίνηση

Οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης σε Ιράν και Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Τουρισμός
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Προβληματική η εξίσωση των ξενοδοχειακών με τις κλίνες Airbnb, λέει ο Stama

Η σύγκριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις ξενοδοχειακές κλίνες είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή, υποστηρίζει ο Stama

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού
Τουρισμός

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού

Η ΣΕΤΚΕ δηλώνει ότι συμφωνεί με την ανάγκη θέσπισης ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου - Οι αντιρρήσεις

Ταξιδιωτικές εισπράξεις: Αυξήθηκαν κατά 64,3% το α΄ τρίμηνο
Economy

Αυξήθηκαν κατά 64,3% οι τουριστικές εισπράξεις το α΄ τρίμηνο

Τι δείχνουν τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες
Τουρισμός

Κοινωνικός τουρισμός: Τα ψιλά γράμματα και οι παγίδες

Ο κοινωνικός τουρισμός δίνει και φέτος ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους - Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι επιταγές

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips
Τουρισμός

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Τι δείχνει η έρευνα της Booking.com για τα road trips - Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού
Τουρισμός

Τα 6 mega project που αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης

Μεταμορφώνεται τουριστικά η Κρήτη - Με πυξίδα το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, διεθνή brands και μεγάλα funds ρίχνουν εκατομμύρια από την Κίσσαμο μέχρι την Ελούντα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Γερμανία: Η βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY
World

Η γερμανική βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας

Στην Γερμανία χάνονται θέσεις στη βιομηχανία παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς
Πετρέλαιο

Στο «ναδίρ» η αγορά πετρελαίου σε Ασία, αγωνία σε Ευρώπη - ΗΠΑ

Η αγορά πετρελαίου σε οριακό σημείο και στην Ευρώπη, ενώ ο Ιούλιος θα είναι προβληματικός στις ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Βολφράμιο: Η Κίνα ελέγχει το μέταλλο – κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
World

Η Κίνα ελέγχει το βολφράμιο - Κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν

Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη οι ΗΠΑ σε ένα παγκόσμιο κυνήγι για περισσότερο βολφράμιο.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Προβληματική η εξίσωση των ξενοδοχειακών με τις κλίνες Airbnb, λέει ο Stama

Η σύγκριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις ξενοδοχειακές κλίνες είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή, υποστηρίζει ο Stama

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2% του ΧΑ

Πάνω από τις 2.300 μονάδες, για πρώτη φορά από τις 17 Απριλίου, βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέους (πρώην CIA): Αν το Ιράν ασκεί έλεγχο στο Ορμούζ ενδέχεται να «ενισχυθεί στρατηγικά»
World

Πετρέους: Αν το Ιράν ασκεί έλεγχο στο Ορμούζ ίσως «ενισχυθεί στρατηγικά»

Ο Πετρέους, πρώην αρχηγός της CIA, σήμερα είναι συνταξιούχος στρατηγός των ΗΠΑ που είχε αναλάβει διοικήσεις μάχης σε Ιράκ και Αφγανιστάν

NielsenIQ: Πιο αποδοτικές οι προσφορές μετά τον Κώδικα Δεοντολογίας
Business

Πώς επηρέασε ο Κώδικας Δεοντολογίας τις προσφορές στο λιανεμπόριο

Η ένταση των προωθήσεων υποχώρησε οριακά, αλλά η αποτελεσματικότητα και οι επιπλέον πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της NielsenIQ

PPC’s Kozani Data Center Plans Move Ahead
English Edition

PPC’s Kozani Data Center Plans Move Ahead

PPC is taking another step toward implementing its investment plan for the development of a 300 MW mega data center in Western Macedonia

Τουρκία: Οι αγορές βλέπουν αύξηση των επιτοκίων
World

Τουρκία: Οι αγορές βλέπουν αύξηση των επιτοκίων

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό - Οι πιέσεις στη λίρα Τουρκίας

Ταχιάος: Αυτοψία στα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού – Παρεμβάσεις για ασφάλεια και καλύτερες μετακινήσεις
Κατασκευές

Σε τροχιά αναβάθμισης η Εγνατία Οδός, με εκτεταμένες εργασίες συντήρησης

Ο Νίκος Ταχιάος επισκέφθηκε τα πρώτα εργοτάξια της Εγνατίας Οδού και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η οδική ασφάλεια και η επιτάχυνση των έργων

ΞΕΕ: Θέσεις για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού – Παρεμβάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη
Τουρισμός

Το ΞΕΕ παρεμβαίνει στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό του τουρισμού

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) κατέθεσε τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ
AGRO

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Καββαδάς

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού
Τουρισμός

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού

Η ΣΕΤΚΕ δηλώνει ότι συμφωνεί με την ανάγκη θέσπισης ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου - Οι αντιρρήσεις

Motor Oil: Υπέγραψε MOU με τη Mercuria για προμήθεια LNG μέσω του FSRU στον Κορινθιακό
Φυσικό αέριο

Στρατηγική συμμαχία Motor Oil και Mercuria για το έργο Dioriga Gas

Motor Oil και Mercuria σχεδιάζουν βήμα προς βήμα την αξιοποίηση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης στον Κορινθιακό

Θεοδωρικάκος στο Blue Strategy Summit: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία
Ναυτιλία

Θεοδωρικάκος: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τη στρατηγική σημασία της γαλάζιας οικονομίας, τις επενδύσεις στα ναυπηγεία και το νέο καθεστώς για την άμυνα στο Blue Strategy Summit

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies