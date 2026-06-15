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Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου

Εάν η διάταξη εφαρμοστεί, περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες και οικογένειες εκτιμάται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός σημαντικού περιουσιακού και εισοδηματικού δικαιώματος, σύμφωνα με τον Stama Greece

Ακίνητα 15.06.2026, 16:34
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Stama Greece: Ζητά από την κυβέρνηση την άρση της διαγραφής του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου
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Την έντονη αντίθεσή του εκφράζει ο Stama Greece στην πρόβλεψη του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που οδηγεί σε διαγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) μετά από μεταβίβαση ακινήτου στις περιοχές όπου έχει ανασταλεί η έκδοση νέων ΑΜΑ.

Πρόκειται για μια διάταξη που δεν τιμωρεί τους παραβάτες, αλλά τους συνεπείς ιδιοκτήτες που επένδυσαν νόμιμα, ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και συνέβαλαν στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Stama Greece: Τα προβλήματα της διάταξης

Εάν η διάταξη εφαρμοστεί, περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες και οικογένειες εκτιμάται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια ενός σημαντικού περιουσιακού και εισοδηματικού δικαιώματος, όχι επειδή παραβίασαν τον νόμο, αλλά επειδή κληρονόμησαν, δέχθηκαν γονική παροχή ή προχώρησαν σε νόμιμη μεταβίβαση ενός ακινήτου.

Η διάταξη δημιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων και εισάγει μια πρωτοφανή στρέβλωση στην αγορά ακινήτων. Ένα ακίνητο με ενεργό ΑΜΑ αποκτά μικρότερη αξία από τη στιγμή που ο νέος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα που ασκούνταν νόμιμα μέχρι την προηγούμενη ημέρα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί πλήρως τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες πρώην γραφεία, καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι, οι οποίοι παρέμεναν κλειστοί και αναξιοποίητοι για δεκαετίες, ανακαινίστηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια και επέστρεψαν στην οικονομική δραστηριότητα μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Πολλοί από αυτούς τους χώρους δεν είναι καν κατάλληλοι για μακροχρόνια κατοικία. Επομένως, η αφαίρεση του ΑΜΑ δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της προσφοράς κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους, όπως υποστηρίζεται. Αντιθέτως, κινδυνεύει να οδηγήσει ξανά σημαντικό αριθμό ακινήτων σε αχρησία και απαξίωση.

Επιπλέον, η διάταξη αγνοεί πλήρως την πραγματικότητα της αγοράς διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τι θα συμβεί στις περιπτώσεις όπου ένας διαχειριστής έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την ανακαίνιση, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία ενός ακινήτου και λίγους μήνες αργότερα ο ιδιοκτήτης αποβιώσει ή μεταβιβάσει το ακίνητο; Ποιος θα αποζημιώσει τις επιχειρήσεις που θα βρεθούν ξαφνικά χωρίς αντικείμενο δραστηριότητας;

Μήνυμα προς την κυβέρνηση

Ο Stama Greece καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη πριν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η μεταβίβαση ενός ακινήτου δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απώλειας ενός νόμιμα αποκτημένου δικαιώματος, ούτε να οδηγεί στην απαξίωση περιουσιών που αποκτήθηκαν, ανακαινίστηκαν και λειτούργησαν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

H συγκεκριμένη διάταξη είναι μία από τις πολλές που έχει φέρει η κυβέρνηση εναντίον των ιδιοκτητών, των διαχειριστών και της αγοράς εν γένει. Κάποιοι έχουν σοβαρό θέμα όταν ο μικρομεσαίος Έλληνας πολίτης και η ελληνική επιχείρηση προσπαθούν να είναι σύννομοι, να πληρώνουν τους φόρους τους και να επιβιώνουν σε ένα σκληρό περιβάλλον ακρίβειας και αβεβαιότητας.

Η κυβέρνηση που ευαγγελίζεται τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και της φορολογικής ελάφρυνσης, δρα συστηματικά εναντίον της για να ικανοποιήσει τα μεγάλα συμφέροντα και τις προσωπικές επιδιώξεις συγκεκριμένων στελεχών της.

Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Η στοχοποίηση χιλιάδων ιδιοκτητών και επαγγελματιών δεν θα δημιουργήσει περισσότερα διαθέσιμα σπίτια. Το μόνο που θα πετύχει είναι να πλήξει την ασφάλεια δικαίου, να αποθαρρύνει τις επενδύσεις και να δημιουργήσει νέα αδιέξοδα στην αγορά ακινήτων.

Όμως οι εκλογές πλησιάζουν και εκεί οι χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οικογένειες τους, οι διαχειριστές, το προσωπικό τους και οι επαγγελματίες θα δώσουν συντονισμένα την απάντηση και θα είναι ηχηρή.

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