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Πετρέλαιο: Ανακάμπτει παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης – Στα 92 δολ. το βαρέλι

Οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ αμβλύνουν τις ελπίδες για εκεχειρία στο Ιράν

Commodities 11.11.2026, 08:12
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Πετρέλαιο: Ανακάμπτει παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης – Στα 92 δολ. το βαρέλι
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Ανακάμπτουν οι τιμές στο πετρέλαιο από τα χαμηλά δύο μηνών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αγορά ταλαντεύεται μεταξύ των ελπίδων για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν, και των ανησυχιών για επιθέσεις στη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Επίσης την Τετάρτη, περιφερειακός κυβερνήτης ανέφερε ότι επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή του λιμένα Ουστ-Λούγκα  στη Βαλτική Θάλασσα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εργαζόμενοι, αναφέρει το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκαν κατά 1,04 δολάρια, ή 1,1%, φτάνοντας τα 92,53 δολάρια ανά βαρέλι στις 06:20 ώρα Ελλάδος. Το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 67 σεντς, ή 0,8%, στα 86,71 δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον για την Πολιτική στην Εγγύς Ανατολή (Washington Institute for Near East Policy), τα πρόσφατα δεδομένα δεν δείχνουν μείωση των επιθέσεων τον Νοέμβριο, μετά τις 37 επιθέσεις εναντίον πλοίων που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο — ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Παρατηρείται αύξηση των επιθέσεων κατά πλοίων στις ναυτιλιακές οδούς του Κόλπου, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τις διπλωματικές συνομιλίες», δήλωσε στο Reuters η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια στην εταιρεία Sparta Commodities.

«Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να έχουν ολοκληρωθεί και τις ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή να αυξάνονται, φαίνεται να επικρατούν τάσεις που πιέζουν τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω».

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο κρέμεται από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών του πετρελαίου είναι το κατά πόσον το Ιράν θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, προκειμένου να επιτευχθεί μια διπλωματική συμφωνία.

Η υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση βορειοανατολικά της Λίμα, στο Ομάν. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση την Τρίτη, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανέφερε ότι δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, ενώ κινούνταν σε «μη εγκεκριμένη διαδρομή» εντός των Στενών.

«Ακόμη και στην περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, η αύξηση της κυκλοφορίας μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από την απομάκρυνση των ναρκών, το κόστος ασφάλισης, καθώς και από το αν οι πλοιοκτήτες θα είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το σχετικό ρίσκο», σημείωσε η ομάδα LSEG Oil Research σε ανάλυσή της στις 10 Νοεμβρίου. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά κατά περισσότερο από 3 δολάρια το βαρέλι, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν την ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν. Ωστόσο, μέρος των απωλειών ανακτήθηκε, αφού Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (American Petroleum Institute). Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 9 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 6 Νοεμβρίου, ανέφεραν οι πηγές.

Στη Ρωσία, η δυναμικότητα διύλισης πετρελαίου έχει μειωθεί κατά περίπου 30% από τα τέλη Οκτωβρίου, μετά από νέες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν την Τρίτη στο Άμπου Ντάμπι για τις πρώτες ειρηνευτικές συνομιλίες τους από τον Φεβρουάριο, καθώς απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβαν νέα πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου.

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