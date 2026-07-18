Chanel: «Ψαλίδι» στις σχέσεις της με υπεργολάβο στην Ιταλία

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Ο παρισινός οίκος μόδας Chanel δήλωσε την Παρασκευή ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ιταλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για εργασιακή εκμετάλλευση που αφορά υπεργολάβους της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων πολυτελείας.

Η ιταλική αστυνομία επισκέφθηκε την Πέμπτη τα κεντρικά γραφεία εννέα πολυτελών εμπορικών σημάτων, μεταξύ των οποίων η Chanel, η Moncler και η Brunello Cucinelli , αναζητώντας έγγραφα σχετικά με τη διακυβέρνηση και τους ελέγχους της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εκμετάλλευση εργαζομένων σε υπεργολάβους.

Η Chanel δήλωσε ότι είχε προχωρήσει πριν από εβδομάδες στη διακοπή των σχέσεων με τον εν λόγω υπεργολάβο, δίνοντας εντολή στον προμηθευτή συσκευασιών της να τερματίσει τη συνεργασία δύο ημέρες μετά τη λήψη ειδοποίησης στις 18 Μαΐου. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης ξεκίνησε αμέσως.

Η γαλλική εφημεριδα France Soir υπενθυθμιζει ότι το θέμα ανεδειξε η ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore. Οπως σημειώνει το σχήμα που περιγράφουν οι ανακριτές είναι τρομακτικά απλό. Οι μεγάλοι οίκοι φέρεται να ανέθεσαν την κατασκευή καλυμμάτων, θηκών και τσαντών για ψώνια σε εταιρείες-«βιτρίνα» με άψογη φήμη, τις Brandart και F.VL.

Οι οποίες, με τη σειρά τους, φέρεται να απευθύνθηκαν σε κινεζικά εργαστήρια που στερούνταν των στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, και όπου οι μισθοί ήταν πολύ χαμηλότεροι από τα νόμιμα κατώτατα όρια. Ορισμένοι εργάτες κοιμόντουσαν επί τόπου, σε δωμάτια που είχαν διαμορφωθεί μέσα στα εργαστήρια.

Récidive dans le luxe italien : 11 marques dont Chanel & Moncler dans le viseur de la justice milanaise pour exploitation d’ouvriers chinois dans des ateliers clandestins. Salaires de misère, dortoirs insalubres, le « Made in Italy » cache bien des choses…#Luxe #Exploitation… pic.twitter.com/dug9SRWB6R — France-Soir (@france_soir) July 17, 2026

Η δήλωση της Chanel

«Οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα ενημέρωσης ήταν ήδη γνωστές στη Chanel», ανέφερε ο γαλλικός όμιλος πολυτελών ειδών σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο που εξέτασε το Reuters, καμία από τις εννέα εταιρείες δεν αποτελεί αντικείμενο έρευνας, και οι εισαγγελείς δεν έχουν ζητήσει τo διορισμό δικαστικού διαχειριστή για καμία από αυτές.

Η Chanel πρόσθεσε ότι εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της και ότι οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι υπόκεινται σε τακτικές αξιολογήσεις, ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Ανέφερε ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις είχαν υποβληθεί σε εκτεταμένους ελέγχους και πρόσθετα μέτρα επαλήθευσης.