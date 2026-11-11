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Κόλπος: Οι καταναλωτές «σφίγγουν το ζωνάρι» λόγω πολέμου

Ο πληθωρισμός λόγω του πολέμου πλήττει τις χώρες του Κόλπου - Από σούπερ μάρκετ μέχρι εμπορικά κέντρα

World 11.11.2026, 22:15
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Κόλπος: Οι καταναλωτές «σφίγγουν το ζωνάρι» λόγω πολέμου
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τις αγορές τους περιορίζουν διαρκώς οι καταναλωτές στον Κόλπο, καθώς ο πληθωρισμός λόγω του πολέμου κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του. Τα κέρδη των λιανοπωλητών μειώνονται καθώς αυξάνονται τα κόστη εισαγωγής και οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στα απολύτως απαραίτητα, μειώνοντας κατακόρυφα τις πολυτελείς αγορές.

Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει την εμπιστοσύνη και αυξάνει το κόστος των εισαγωγών, ασκώντας περαιτέρω πίεση σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους ομίλους λιανικής της περιοχής, μετά τη μείωση των επισκέψεων τουριστών με υψηλή καταναλωτική δύναμη.

Κόλπος

Πτώση και στα σούπερ μάρκετ στις χώρες του Κόλπου

Χαρακτηριστική είναι η πτώση ακόμη και των σούπερ μάρκετ. Η Lulu Retail, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της περιοχής, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η «αδύναμη καταναλωτική εμπιστοσύνη» είχε επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις μη τροφίμων και ανέφερε πτώση 28% στα κέρδη για το 9μηνο.

Με τη σειρά του ο Majid Al Futtaim, κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης της αλυσίδας Carrefour για τη Μέση Ανατολή, δήλωσε στους Financial Times ότι τα έσοδα από τις λιανικές πωλήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν κατά 6%, με τη μείωση αυτή να αντανακλά «πιο δύσκολες συνθήκες για τους καταναλωτές, ιδίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Ο Σουφιγιάν Ακτάρ, αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής Alpen Capital σχολίασε: «Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα είναι πιθανό να κάνει τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς όσον αφορά τις δαπάνες τους, ιδίως όσον αφορά τις μη απαραίτητες αγορές».

Κόλπος

Επιπτώσεις και στον τουρισμό

Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο της περιοχής. Τα έσοδα της Dubai Duty Free μειώθηκαν κατά 25,3% τους πρώτους επτά μήνες του έτους, καθώς η επιβατική κίνηση παρουσίασε πτώση.

Οι οικονομίες του Κόλπου, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη μη πετρελαϊκών τομέων, όπως ο τουρισμός και το λιανικό εμπόριο, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τα έσοδα του ενεργειακού τομέα. Πόλεις όπως το Ντουμπάι και η Ντόχα δημιούργησαν εμπορικά κέντρα για να προσελκύσουν έναν αυξανόμενο πλούσιο πληθυσμό και επισκέπτες από το εξωτερικό με υψηλή αγοραστική δύναμη.

Ωστόσο, μια παρατεταμένη μείωση των καταναλωτικών δαπανών θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα πρόκληση για αυτό το οικονομικό μοντέλο, ακριβώς όπως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις αεροπορικές μετακινήσεις και το εμπόριο. Αυτό θα μπορούσε να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη τους απολύοντας υπαλλήλους και να περιορίσουν τα σχέδιά τους για προσλήψεις και επέκταση, υπονομεύοντας περαιτέρω έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας.

Ο όμιλος Majid Al Futtaim, ο οποίος έγινε γνωστός για την κατασκευή του Mall of the Emirates που διαθέτει εσωτερική πίστα σκι, απέλυσε φέτος εκατοντάδες υπαλλήλους, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Ένας άλλος όμιλος λιανικής, η Jashanmal, προχώρησε επίσης σε περικοπές προσωπικού, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Πολλά από τα καταστήματα πολυτελών ειδών στα μαρμάρινα εμπορικά κέντρα του Ντουμπάι παρατηρούν μείωση του αριθμού των εύπορων πελατών, σύμφωνα με τους FT.

Τα κόστη προμήθειας

Καθώς οι χώρες του Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές τροφίμων, το  κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ ανάγκασε τις επιχειρήσεις να επιλέξουν πιο δαπανηρές εναλλακτικές λύσεις, όπως η μεταφορά μέσω ξηράς ή αεροπορικώς, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους προμήθειας των εμπορευμάτων.

Ο Akhtar της Alpen Capital επισήμανε πως «οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος προμήθειας και logistics θα μπορούσε να μεταφραστεί σε υψηλότερες τιμές λιανικής, ασκώντας πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και ενδεχομένως επιβαρύνοντας τη ζήτηση».

Στελέχη του κλάδου και αναλυτές ανέφεραν ότι η εγχώρια καταναλωτική βάση της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ συνέβαλε εν μέρει στην άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι ο πληθωρισμός που προκαλείται από τα υψηλότερα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνει το καταναλωτικό κλίμα, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει τον ένατο μήνα της.

Κόλπος

Ποιοι βλέπουν ευκαιρίες;

Η Union Coop με έδρα το Ντουμπάι, ο μεγαλύτερος καταναλωτικός συνεταιρισμός των ΗΑΕ που προσελκύει αγοραστές που δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο προϋπολογισμό τους, κατέγραψε αύξηση των καθαρών κερδών σε ετήσια βάση για την εννεάμηνη περίοδο.

Τα κέρδη εννέα μηνών της Americana Restaurants, της εταιρείας που διαχειρίζεται στην περιοχή αλυσίδες γρήγορου φαγητού όπως η Pizza Hut και η Taco Bell, επίσης εκτοξεύτηκαν κατά 60% σε ετήσια βάση, καθώς αποκομίζει τα οφέλη ενός πολυετούς σχεδίου επέκτασης σε ολόκληρη την περιοχή.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως οι πελάτες τρώνε όλο και περισσότερο εκτός σπιτιού σε κάποια από τα πιο προσιτά καταστήματα του ομίλου, όπως τα KFC και Hardee’s.

«Όταν τα διαθέσιμα εισοδήματα μειώνονται, οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν πιο οικονομικές επιλογές και εμείς διαθέτουμε τέτοιες στο χαρτοφυλάκιό μας», δήλωσε το στέλεχος.

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