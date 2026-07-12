 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Retail Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς

Οι μάρκες μόδας και πολυτέλειεας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στους νεόπλουτους

World 12.07.2026, 22:45
Σχολιάστε
Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην πολυτέλεια στρέφονται οι περίπου 440.000 εκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ που δημιουργήθηκαν από τα κέρδη της χρηματιστηριακής αγοράς πέρυσι και, πιο πρόσφατα, από τις δημόσιες εγγραφές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τον ενθουσιασμό, ωστόσο, εξακολουθεί να μην είναι σαφές εάν όλο αυτό θα μεταφραστεί σε μια νέα χρυσή εποχή για τον παγκόσμιο τομέα των ειδών πολυτελείας.

«Αυτή η βιομηχανία ανταγωνίζεται όλο και περισσότερο με άλλες βιομηχανίες και με άλλα πιθανά κόστη δαπανών και αγορών», διευκρίνισε στο Reuters η Φεντερίκα Λεβάτο, συνεργάτιδα στην εταιρεία συμβούλων Bain & Company.

Οι νεόπλουτοι η νέα λύση για την κρίση στην πολυτέλεια

Οι μάρκες μόδας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στην άνθηση των τεχνολογικών εκατομμυριούχων για σωτηρία, καθώς αντιμετωπίζουν επίμονη αδυναμία στην Κίνα και ανησυχία των καταναλωτών παγκοσμίως.

Η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας, η οποία αποτιμάται σε 358 δισεκατομμύρια ευρώ (406 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, έχει συρρικνωθεί τα τελευταία δύο χρόνια , ανέφερε η Bain σε μελέτη της τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η Βόρεια Αμερική ήταν μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων περιοχών για τους ομίλους ειδών πολυτελείας LVMH, Richemont, Hermès και την Kering στο τρίμηνο έως τις 31 Μαρτίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Richemont, Nicolas Bos, δήλωσε στους αναλυτές τον Μάιο ότι ένα «υψηλό επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Αμερική» μεταφράζεται σε ισχυρές πωλήσεις.

Η νέα πολυτέλεια

Καθώς προσπαθούν να πουλήσουν σε νέους εκατομμυριούχους της τεχνολογίας, οι μάρκες πρέπει να λάβουν υπόψη το μοναδικό τους γούστο και τα ανταγωνιστικά τους συμφέροντα που αποσπούν την προσοχή από τα παραδοσιακά είδη πολυτελείας.

«Έπαιζα βόλεϊ στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο», δήλωσε ο Zack Kass, στρατηγικός αναλυτής τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ηγήθηκε της μονάδας πωλήσεων OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, μέχρι το 2023 και κατέχει ένα μερίδιο στην SpaceX. «Πήρα κυριολεκτικά τα κέρδη μου από το OpenAI και αγόρασα μια επαγγελματική αθλητική ομάδα», είπε, αναφερόμενος σε μια ομάδα βόλεϊ.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εστίασης στις εμπειρίες και την ευεξία, οι εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο ενδιαφέρονται για έξυπνα ρολόγια που καταγράφουν καθημερινά βήματα και θερμίδες, πρόσθεσε ο Harrison Colcord, ιδρυτής της Harrison Lifestyle Concierge.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός πρώην μηχανικού της SpaceX, του οποίου οι μετοχές αξίζουν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Μαζί με τη σύζυγό του αγόρασαν πρόσφατα νέα Apple Watches καθώς διπλασιάζουν τις επενδύσεις τους στη γυμναστική, ενώ σχεδιάζουν να επανεπενδύσουν το μεγαλύτερο μέρος του νέου τους πλούτου μετά την έναρξη μιας κρουαζιέρας γύρω από την Αλάσκα.

Ευκαιρία για ρολόγια

Ωστόσο, η ευκαιρία παραμένει για τα παραδοσιακά ρολόγια πολλών χιλιάδων δολαρίων από κορυφαίες μάρκες, όπως η Rolex και η Cartier της Richemont, χάρη και στην ελκυστικότητά τους για επενδύσεις, καθώς η τιμή μεταπώλησής τους είναι συχνά υψηλότερη από τις τιμές λιανικής.

Οι ΗΠΑ ήταν η κύρια αγορά προορισμού για τα ελβετικά ρολόγια το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 17% των παγκόσμιων εξαγωγών παρά τις σημαντικές διαταραχές από τους εισαγωγικούς δασμούς, υπογράμμισε η Ομοσπονδία της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι μάρκες ένδυσης θα πρέπει να ανταγωνιστούν άλλες βιομηχανίες πέρα ​​από την παραδοσιακή πολυτέλεια για το μερίδιό τους στις δαπάνες.

Οι νεόπλουτοι ξοδεύουν περίπου το ένα τρίτο λιγότερα σε κομψά ρούχα και δερμάτινα είδη σε σύγκριση με εκείνους που έχουν πλούτο γενεών, δήλωσε ο Filippo Bianchi, ο οποίος ηγείται της παγκόσμιας ομάδας πολυτελείας στην Boston Consulting Group.

Αντ’ αυτού, η κορυφαία προτεραιότητά τους στις δαπάνες είναι τα διαρκή περιουσιακά στοιχεία όπως τα ακίνητα, τα γιοτ και τα αυτοκίνητα, είπε.

Ωστόσο, μάρκες όπως η Chanel και η Hermes φέρουν λογότυπα που οι εύποροι πελάτες είναι συχνά πρόθυμοι να φορέσουν, συμπλήρωσε και η Mary Gonsalves Kinney, στυλίστρια με έδρα την Καλιφόρνια που συνεργάζεται με στελέχη τεχνολογίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί
ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα
World

Υπέρ κρατικού fund για τις εταιρίες ΑΙ η πλειοψηφία των Αμερικανών
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs
Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»
World

Shein: Από την έγκριση για την IPO στο παράνομο «κροκοδειλάκι»

Γαλλικό δικαστήριο απαγορεύει στην Shein να πουλάει προϊόντα που μιμούνται το λογότυπο κροκόδειλου της Lacoste σε ολόκληρη την ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Neuralink – BrainCo: Φέρνουν τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επανάσταση της Neuralink και της BrainCo

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί καταλύτη για Neuralink και BrainCo, ενισχύοντας τις δυνατότητες επεξεργασίας σήματος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι στον κόσμο: Όπου οι μάρκες πολυτελείας πληρώνουν για να φαίνονται
World

Οι 5 πιο ακριβοί εμπορικοί δρόμοι και... η Ερμού

Tα ενοίκια σε prime retail αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% παγκοσμίως τον τελευταίο χρόνο, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για τους κορυφαίους προορισμούς αγορών στον κόσμο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Airbnb: Το Μουντιάλ ως «ελατήριο» για νέες εγγραφές καταλυμάτων στις ΗΠΑ
World

Πώς το Μουντιάλ έγινε «φλέβα χρυσού» για την Airbnb

Περισσότερα από 52.000 νέα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης καταχωρήθηκαν στις πόλεις των ΗΠΑ κατά τις πρώτες 17 ημέρες του Μουντιάλ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κατάρ: Ποιος ήταν ο πρώην εμίρης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι
Κόσμος

Ποιος ήταν ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ-Θάνι που άλλαξε το Κατάρ

Ο πρώην εμίρης του Κατάρ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών - Ηγήθηκε μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους στην ιστορία της χώρας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη για το καλάθι κρατά χαμηλά τα περιθώρια
Τρόφιμα – ποτά

Τζίρος και περιθώρια: Η δύσκολη εξίσωση στα σούπερ μάρκετ

Το καθαρό περιθώριο κέρδους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο 1,1% το 2025 - Ο έντονος ανταγωνισμός συμπιέζει τα κέρδη

Δημήτρης Χαροντάκης
GLP-1: Τα φάρμακα απώλειας βάρους ανατρέπουν τις αγορές μας
World

Τα φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1 και ο «νέος καταναλωτής»

Για όσους χάνουν βάρος χάρη στα φάρμακα GLP-1, οι αγορές για καινούρια ρούχα και προϊόντα ομορφιάς είναι μονόδρομος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ισραήλ: Η βαθιά πικρία για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος
World

Η πικρία των Ισραηλινών για έναν πόλεμο που μοιάζει ατελείωτος

Χίλιες ημέρες μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς, οι πολίτες θεωρούν ότι το Ισραήλ υπέστη μια «κραυγαλέα στρατηγική ήττα»

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από World
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί

Η οικονομική ανεξαρτησία γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τη Γενιά Ζ. Με τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών να εκτοξεύονται, όλο και περισσότεροι νέοι παραμένουν στο πατρικό, αναβάλλοντας τα παραδοσιακά ορόσημα της ενήλικης ζωής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs

Το GLM της Zhipu και τα μοντέλα της DeepSeek σημείωσαν γενικά καλύτερη κατάταξη από εκείνα των Alibaba, Tencent και Minimax σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας

Οι μάρκες μόδας και πολυτέλειεας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στους νεόπλουτους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;

Η Aldi ποντάρει σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και σε μικρότερη «πίτα» καταναλωτών - Μπορεί να «χτυπήσει» τη Walmart; - Το στοίχημα του λογιστικού κόστους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

Η Κίνα επιχειρεί να βάλει φρένο στην υπερβολική απονομή κορυφαίων πιστοληπτικών βαθμίδων, μετά τις στρεβλώσεις που αποκάλυψε η κρίση στην αγορά ακινήτων

Ισραήλ: Το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου
World

Πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ

«Δημοψήφισμα» για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ποιοι διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θώκο στο Ισραήλ

Ευρωπαϊκή οικονομία: Γιατί οι χρηματιστηριακές αγορές της ΕΕ αποτελούν ευκαιρία
World

Η οικονομία της ΕΕ είναι σε χάος αλλά οι μετοχές της αποτελούν ευκαιρία

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Γηραιάς Ηπείρου δεν αντανακλούν την οικονομία της, υπογραμμίζει ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Gen Z: Γιατί αργεί να ενηλικιωθεί – Το κόστος ζωής και η στεγαστική κρίση
World

Γιατί η Gen Z αργεί να ενηλικιωθεί

Η οικονομική ανεξαρτησία γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τη Γενιά Ζ. Με τα ενοίκια και τις τιμές των κατοικιών να εκτοξεύονται, όλο και περισσότεροι νέοι παραμένουν στο πατρικό, αναβάλλοντας τα παραδοσιακά ορόσημα της ενήλικης ζωής.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Τη δημιουργία κρατικού fund για την ΑΙ «ψηφίζουν» οι Αμερικάνοι – Τι αναφέρει πρόσφατη έρευνα
World

Υπέρ κρατικού fund για τις εταιρίες ΑΙ η πλειοψηφία των Αμερικανών

Περίπου 15 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να χάσουν τις δουλειές τους κατά τη διάρκεια μιας 10ετούς μεταβατικής περιόδου στην ΑΙ σύμφωνα με την Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Goldman Sachs: Πώς χαρτογραφεί την κινεζική αγορά ΑΙ – Στο επίκεντρο τα μοντέλα ανοικτού κώδικα
World

Ποια κινεζική εταιρεία AI τράβηξε την προσοχή της Goldman Sachs

Το GLM της Zhipu και τα μοντέλα της DeepSeek σημείωσαν γενικά καλύτερη κατάταξη από εκείνα των Alibaba, Tencent και Minimax σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορές: Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street
Markets

Οι «κρίσιμες εξετάσεις» της Wall Street

Τράπεζες, πληθωρισμός και αποτελέσματα βάζουν σε δοκιμασία τις αγορές

Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς
World

Ποιοι ξαναγράφουν το βιβλίο της πολυτέλειας

Οι μάρκες μόδας και πολυτέλειεας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στους νεόπλουτους

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Aldi: Ποντάρει στις ΗΠΑ – Οι στρατηγικές κινήσεις, η Walmart και οι προκλήσεις
World

Μπορεί η Aldi να τα βάλει με τη Walmart;

Η Aldi ποντάρει σε μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ και σε μικρότερη «πίτα» καταναλωτών - Μπορεί να «χτυπήσει» τη Walmart; - Το στοίχημα του λογιστικού κόστους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κίνα: «Κόκκινη κάρτα» στις υπερβολικές αξιολογήσεις εταιρικών ομολόγων
World

Κίνα: Βάζει τέλος στη «φούσκα» των αξιολογήσεων

Η Κίνα επιχειρεί να βάλει φρένο στην υπερβολική απονομή κορυφαίων πιστοληπτικών βαθμίδων, μετά τις στρεβλώσεις που αποκάλυψε η κρίση στην αγορά ακινήτων

Καύσιμα: Γιατί θα φτάσουν…μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια
Economy

Γιατί θα φτάσουν...μισές οι μειώσεις στην αντλία από τα διυλιστήρια

Η επικοινωνιακή λογική Μητσοτάκη και η...βαριά φορολογία που δεν αλλάζει η κυβέρνηση της ΝΔ

Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Posokanei το «καλάθι του λουόμενου» – Ο πληθωρισμός στην… εξίσωση της παραλίας
Economy

Posokanei το «καλάθι του λουόμενου»

Η καλοκαιρινή απόδραση για μια βουτιά στη θάλασσα έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρή οικονομική εξίσωση για τη μέση ελληνική οικογένεια - Δύσκολη η μάχη με την ακρίβεια

Ισραήλ: Το πολιτικό μέλλον του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κριθεί στις 27 Οκτωβρίου
World

Πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ

«Δημοψήφισμα» για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ποιοι διεκδικούν τον πρωθυπουργικό θώκο στο Ισραήλ

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις
Κόσμος

Ρωσία – Ουκρανία: Νέες εκατέρωθεν επιθέσεις

Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποιούν επιθέσεις χρησιμοποιώντας ευρέως drones

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112
Επικαιρότητα

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή – Μήνυμα από το 112

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Γκουτέρες: Καλεί σε αυτοσυγκράτηση και σε αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Επικαιρότητα

Γκουτέρες: Καταστροφική η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» - Το χρονικό της αναζωπύρωσης της σύγκρουσης

Θερινές εκπτώσεις: Επίσημη πρώτη την Δευτέρα 13 Ιουλίου
Economy

Ξεκινούν αύριο οι εκπτώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Μέχρι πότε διαρκούν οι θερινές εκπτώσεις - Το άνοιγμα της Κυριακής και τα σημεία «κλειδιά»

Ευρωπαϊκή οικονομία: Γιατί οι χρηματιστηριακές αγορές της ΕΕ αποτελούν ευκαιρία
World

Η οικονομία της ΕΕ είναι σε χάος αλλά οι μετοχές της αποτελούν ευκαιρία

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Γηραιάς Ηπείρου δεν αντανακλούν την οικονομία της, υπογραμμίζει ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν
Κόσμος

Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κεσμ του Ιράν

Τι αναφέρουν τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν – Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ – Το Πακιστάν εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies