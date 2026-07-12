Πολυτέλεια: Νέοι, εκατομμυριούχοι και ενθουσιώδεις οι νέοι παίκτες της αγοράς

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Στην πολυτέλεια στρέφονται οι περίπου 440.000 εκατομμυριούχοι στις ΗΠΑ που δημιουργήθηκαν από τα κέρδη της χρηματιστηριακής αγοράς πέρυσι και, πιο πρόσφατα, από τις δημόσιες εγγραφές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τον ενθουσιασμό, ωστόσο, εξακολουθεί να μην είναι σαφές εάν όλο αυτό θα μεταφραστεί σε μια νέα χρυσή εποχή για τον παγκόσμιο τομέα των ειδών πολυτελείας.

«Αυτή η βιομηχανία ανταγωνίζεται όλο και περισσότερο με άλλες βιομηχανίες και με άλλα πιθανά κόστη δαπανών και αγορών», διευκρίνισε στο Reuters η Φεντερίκα Λεβάτο, συνεργάτιδα στην εταιρεία συμβούλων Bain & Company.

Οι νεόπλουτοι η νέα λύση για την κρίση στην πολυτέλεια

Οι μάρκες μόδας που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, στρέφονται στην άνθηση των τεχνολογικών εκατομμυριούχων για σωτηρία, καθώς αντιμετωπίζουν επίμονη αδυναμία στην Κίνα και ανησυχία των καταναλωτών παγκοσμίως.

Η αγορά προσωπικών ειδών πολυτελείας, η οποία αποτιμάται σε 358 δισεκατομμύρια ευρώ (406 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, έχει συρρικνωθεί τα τελευταία δύο χρόνια , ανέφερε η Bain σε μελέτη της τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, η Βόρεια Αμερική ήταν μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων περιοχών για τους ομίλους ειδών πολυτελείας LVMH, Richemont, Hermès και την Kering στο τρίμηνο έως τις 31 Μαρτίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Richemont, Nicolas Bos, δήλωσε στους αναλυτές τον Μάιο ότι ένα «υψηλό επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Αμερική» μεταφράζεται σε ισχυρές πωλήσεις.

Η νέα πολυτέλεια

Καθώς προσπαθούν να πουλήσουν σε νέους εκατομμυριούχους της τεχνολογίας, οι μάρκες πρέπει να λάβουν υπόψη το μοναδικό τους γούστο και τα ανταγωνιστικά τους συμφέροντα που αποσπούν την προσοχή από τα παραδοσιακά είδη πολυτελείας.

«Έπαιζα βόλεϊ στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο», δήλωσε ο Zack Kass, στρατηγικός αναλυτής τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ηγήθηκε της μονάδας πωλήσεων OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, μέχρι το 2023 και κατέχει ένα μερίδιο στην SpaceX. «Πήρα κυριολεκτικά τα κέρδη μου από το OpenAI και αγόρασα μια επαγγελματική αθλητική ομάδα», είπε, αναφερόμενος σε μια ομάδα βόλεϊ.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εστίασης στις εμπειρίες και την ευεξία, οι εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο ενδιαφέρονται για έξυπνα ρολόγια που καταγράφουν καθημερινά βήματα και θερμίδες, πρόσθεσε ο Harrison Colcord, ιδρυτής της Harrison Lifestyle Concierge.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός πρώην μηχανικού της SpaceX, του οποίου οι μετοχές αξίζουν περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Μαζί με τη σύζυγό του αγόρασαν πρόσφατα νέα Apple Watches καθώς διπλασιάζουν τις επενδύσεις τους στη γυμναστική, ενώ σχεδιάζουν να επανεπενδύσουν το μεγαλύτερο μέρος του νέου τους πλούτου μετά την έναρξη μιας κρουαζιέρας γύρω από την Αλάσκα.

Ευκαιρία για ρολόγια

Ωστόσο, η ευκαιρία παραμένει για τα παραδοσιακά ρολόγια πολλών χιλιάδων δολαρίων από κορυφαίες μάρκες, όπως η Rolex και η Cartier της Richemont, χάρη και στην ελκυστικότητά τους για επενδύσεις, καθώς η τιμή μεταπώλησής τους είναι συχνά υψηλότερη από τις τιμές λιανικής.

Οι ΗΠΑ ήταν η κύρια αγορά προορισμού για τα ελβετικά ρολόγια το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 17% των παγκόσμιων εξαγωγών παρά τις σημαντικές διαταραχές από τους εισαγωγικούς δασμούς, υπογράμμισε η Ομοσπονδία της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών τον Ιανουάριο. Ωστόσο, οι μάρκες ένδυσης θα πρέπει να ανταγωνιστούν άλλες βιομηχανίες πέρα ​​από την παραδοσιακή πολυτέλεια για το μερίδιό τους στις δαπάνες.

Οι νεόπλουτοι ξοδεύουν περίπου το ένα τρίτο λιγότερα σε κομψά ρούχα και δερμάτινα είδη σε σύγκριση με εκείνους που έχουν πλούτο γενεών, δήλωσε ο Filippo Bianchi, ο οποίος ηγείται της παγκόσμιας ομάδας πολυτελείας στην Boston Consulting Group.

Αντ’ αυτού, η κορυφαία προτεραιότητά τους στις δαπάνες είναι τα διαρκή περιουσιακά στοιχεία όπως τα ακίνητα, τα γιοτ και τα αυτοκίνητα, είπε.

Ωστόσο, μάρκες όπως η Chanel και η Hermes φέρουν λογότυπα που οι εύποροι πελάτες είναι συχνά πρόθυμοι να φορέσουν, συμπλήρωσε και η Mary Gonsalves Kinney, στυλίστρια με έδρα την Καλιφόρνια που συνεργάζεται με στελέχη τεχνολογίας.