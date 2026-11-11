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OpenAI: Αύξηση εσόδων κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά οι ζημιές παραμένουν υψηλές

Η OpenAI επιταχύνει την ανάπτυξή της και ενισχύει τη συνδρομητική της βάση, ωστόσο εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Anthropic τόσο σε έσοδα όσο και σε λειτουργική αποδοτικότητα

World 11.11.2026, 19:52
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OpenAI: Αύξηση εσόδων κατά 50% στα 10 δισ. δολάρια, αλλά οι ζημιές παραμένουν υψηλές
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σημαντική επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων της κατέγραψε η OpenAI το τρίτο τρίμηνο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περιορίσει τις υψηλές λειτουργικές ζημιές της. Η εταιρεία πίσω από το ChatGPT ανακοίνωσε στους επενδυτές της ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 10 δισ. δολάρια. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την ανάκαμψη της εμπορικής της δραστηριότητας, αλλά και τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί την Anthropic.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν την Τρίτη, την ώρα που η δημιουργός του Claude προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η Anthropic ανακοίνωσε έσοδα 17 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο και λειτουργικές ζημιές 567 εκατ. δολαρίων, σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες της ανταγωνίστριάς της, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η OpenAI είχε εμφανίσει πολύ πιο συγκρατημένη ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο, όταν τα έσοδά της αυξήθηκαν μόλις κατά 18% σε σύγκριση με το πρώτο. Η επιτάχυνση του τρίτου τριμήνου αποτελεί, επομένως, ένδειξη ότι η εταιρεία ανακτά μέρος της δυναμικής της, χωρίς όμως να έχει καλύψει την απόσταση από την Anthropic.

Η μεγάλη απόσταση της OpenAI από την κερδοφορία

Η διαφορά μεταξύ των δύο εταιρειών είναι ακόμη πιο εμφανής στις λειτουργικές τους επιδόσεις. Η OpenAI εμφάνισε προσαρμοσμένες λειτουργικές ζημιές 10,9 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο, έναντι 10,1 δισ. το δεύτερο, παρά τη βελτίωση του προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου από -150% σε -109%. Αντίθετα, η Anthropic κατέγραψε λειτουργικές ζημιές μόλις 567 εκατ. δολαρίων, με έσοδα 17 δισ. δολαρίων.

Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά: οι ζημιές της OpenAI υπολογίζονται χωρίς τις αμοιβές σε μετοχές προς εργαζομένους, οι οποίες ανήλθαν σε 2,6 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, ενώ η Anthropic περιλαμβάνει αυτό το κόστος στον δικό της υπολογισμό. Παρά τη διαφορετική λογιστική βάση, η απόκλιση παραμένει ενδεικτική της μεγάλης διαφοράς στην οικονομική αποδοτικότητα των δύο επιχειρήσεων.

openai

Η μάχη για τις επιχειρήσεις και τους συνδρομητές

Η OpenAI επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στην επιχειρηματική αγορά, όπου η Anthropic έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα χάρη στη ζήτηση για τα εργαλεία Claude και ιδιαίτερα το Claude Code. Στο πλαίσιο αυτό, έχει μειώσει τις τιμές των νεότερων μοντέλων της, επιδιώκοντας να προσελκύσει εταιρικούς πελάτες που αναζητούν οικονομικότερες λύσεις. Παράλληλα, προσέλαβε τον Ντάλι Ράτζικ ως νέο επικεφαλής εσόδων, με αποστολή να ενισχύσει τις πωλήσεις προς επιχειρήσεις.

Σημαντική είναι και η πορεία της συνδρομητικής βάσης του ChatGPT. Η OpenAI ενημέρωσε τους επενδυτές ότι οι χρήστες που πληρώνουν για τις υπηρεσίες της έφτασαν περίπου τα 100 εκατομμύρια, αντιστοιχώντας στο 8,5% των συνολικών εβδομαδιαίων ενεργών χρηστών. Το ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο του προηγούμενου τριμήνου, ένδειξη ότι η εταιρεία καταφέρνει να μετατρέπει σταδιακά περισσότερους χρήστες σε συνδρομητές.

Επιπλέον, η OpenAI έχει εισαγάγει διαφημίσεις στο ChatGPT, προσδοκώντας ότι η νέα δραστηριότητα θα συμβάλει στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους της. Ωστόσο, δεν έγιναν γνωστά συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα από αυτή την πηγή εσόδων.

Anthropic

Προετοιμασία για χρηματιστηριακή εισαγωγή

Η εταιρεία προετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το επόμενο έτος, ελπίζοντας ότι η βελτίωση των επιχειρηματικών της επιδόσεων θα ενισχύσει την επενδυτική εμπιστοσύνη. Η πρόσφατη αναταραχή στις τεχνολογικές μετοχές, ωστόσο, έχει επηρεάσει και την OpenAI, η οποία στην τελευταία χρηματοδοτική της προσπάθεια συγκέντρωσε λιγότερα από τα μισά κεφάλαια του αρχικού στόχου των 30 δισ. δολαρίων.

Η σύγκριση με την Anthropic αναδεικνύει δύο διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η OpenAI διατηρεί μεγάλη καταναλωτική δραστηριότητα και επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων, από τη ρομποτική μέχρι τη δημιουργία εικόνων. Η Anthropic έχει επιλέξει πιο συγκεντρωμένη στρατηγική, με έμφαση στους εταιρικούς πελάτες, γεγονός που της έχει επιτρέψει να λειτουργεί με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Η OpenAI φαίνεται να κερδίζει ξανά έδαφος, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο Claude. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο να αυξήσει τις πωλήσεις της, αλλά να μετατρέψει αυτή την ανάπτυξη σε βιώσιμη κερδοφορία πριν από την προγραμματισμένη χρηματιστηριακή της εισαγωγή.

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