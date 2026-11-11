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Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO

Αναμένεται αύξηση της τιμής διάθεσης της Anthropic, μετά από ισχυρή ζήτηση από επενδυτές

World 11.11.2026, 08:49
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Anthropic: Προς αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή και υψηλότερη με την IPO
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Αύξηση του εύρους τιμής των μετοχών εξετάζουν οι ανάδοχοι της δημόσιας εγγραφής, καθώς η Anthropic επιδιώκει να αντλήσει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια για να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες ανάγκες της σε υπολογιστική ισχύ.

Σε ακόμη υψηλότερη αποτίμηση ενδέχεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο η Anthropic, καθώς η ισχυρή ζήτηση από επενδυτές οδηγεί τους τραπεζίτες που οργανώνουν τη δημόσια εγγραφή της να εξετάζουν την αύξηση της τιμής διάθεσης των μετοχών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, η αποτίμηση της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 1,5 τρισ. δολάρια, από τον αρχικό στόχο των 1,4 τρισ. δολαρίων.

Οι ανάδοχοι, με επικεφαλής τις Goldman Sachs και Morgan Stanley, φέρονται να εξετάζουν την αναπροσαρμογή του εύρους τιμής των μετοχών πάνω από τα 70-78 δολάρια που ανακοινώθηκαν στην κατάθεση της εταιρείας την Τρίτη. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αυξήσει τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) σε περισσότερα από 100 δισ. δολάρια.

Η Anthropic έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αντλήσει έως και 64 δισ. δολάρια από την εισαγωγή της, με δυνατότητα επιπλέον άντλησης σχεδόν 10 δισ. δολαρίων μέσω της λεγόμενης «επιλογής greenshoe», εφόσον η προσφορά υπερκαλυφθεί. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συναλλαγής προβλέπεται ιδιωτική τοποθέτηση 26 δισ. δολαρίων από στρατηγικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Google, η Nvidia και η Microsoft, στην τιμή της IPO.

Anthropic

Οι ανάγκες χρηματοδότησης της Anthropic και η κούρσα της ΑΙ

Η αυξημένη ζήτηση φαίνεται να ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση της Anthropic, ωστόσο η εταιρεία φέρεται να δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην άντληση όσο το δυνατόν περισσότερων κεφαλαίων παρά στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής αποτίμησης. Τρεις επενδυτές της εκτιμούν ότι τα χρήματα είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι τεράστιες δαπάνες σε υπολογιστική ισχύ και υποδομές.

Η εταιρεία έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι τα ετησιοποιημένα έσοδά της έφτασαν τα 81 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο, ενώ τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 17 δισ. δολάρια. Παρά την ισχυρή ανάπτυξη, η Anthropic καλείται να πείσει την αγορά ότι η αύξηση των εσόδων της μπορεί να συμβαδίσει με τα σχέδιά της για δαπάνες περίπου 900 δισ. δολαρίων σε υπολογιστική ισχύ και υποδομές τα επόμενα χρόνια.

Στο μεταξύ, η βασική ανταγωνίστριά της, OpenAI, ενημέρωσε επενδυτές ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 50% και έφτασαν τα 10 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο.

Anthropic

Αβεβαιότητα στις αγορές και συναλλαγές πριν από την εισαγωγή

Η επικείμενη IPO πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη συγκυρία για τις αγορές. Η πρόσφατη πτώση των τεχνολογικών μετοχών στις ΗΠΑ, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, εξαφάνισε περίπου 3,2 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία εταιρειών, προκαλώντας ανησυχία στη Wall Street. Παρότι οι μετοχές ανέκαμψαν στη συνέχεια, η αναταραχή υπενθύμισε πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβληθεί το επενδυτικό κλίμα.

Οι εκτιμήσεις για την αξία της Anthropic παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Αναλυτές της Morningstar θεωρούν ότι μια εύλογη αποτίμηση θα μπορούσε να φτάσει τα 1,7 τρισ. δολάρια, αλλά το εύρος των πιθανών αποτιμήσεων παραμένει εξαιρετικά μεγάλο, από 500 δισ. έως 3 τρισ. δολάρια, ανάλογα με την ταχύτητα υιοθέτησης των εργαλείων της.

Παράλληλα, ορισμένοι επενδυτές που έχουν εξασφαλίσει μετοχές στην IPO επιχειρούν ήδη να μεταπωλήσουν μέρος των θέσεών τους σε άλλους αγοραστές. Μία χρηματιστηριακή εταιρεία της Νέας Υόρκης προσφέρει μετοχές αξίας έως 500 εκατ. δολαρίων, σε τιμή 4% υψηλότερη από εκείνη που θα οριστεί τελικά στην IPO. Άλλος επενδυτικός όμιλος διαθέτει μετοχές αξίας 1,25 δισ. δολαρίων μέσω ειδικού επενδυτικού οχήματος, με αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων.

Η Anthropic, πάντως, έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα αναγνωρίζει ορισμένες τέτοιες συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά. Η εισαγωγή της αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία, αλλά και μια κρίσιμη δοκιμασία για το κατά πόσο οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δικαιολογεί αποτιμήσεις αυτού του μεγέθους.

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