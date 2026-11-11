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Amazon: Ποιο είναι το επόμενο βήμα στις online αγορές

Η νέα λειτουργία της Alexa στο Amazon την καθιστά τον καλύτερο AI βοηθό αγορών

Tεχνητή νοημοσύνη 11.11.2026, 11:19
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Amazon: Ποιο είναι το επόμενο βήμα στις online αγορές
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Δεν απαντά πλέον μόνο σε ερωτήσεις η λειτουργία Alexa for Shopping της Amazon, καθώς δεν αρκείται στην εφαρμογή Amazon Shopping ή στον ιστότοπο, αλλά μπορεί και μέσω ενός απλού SMS να πραγματοποιεί μια σειρά από αγορές.

Πρόκειται για τη νέα λειτουργία «text-to-shop» που αποδίδει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε ορισμένοι για αρχή πελάτες στις ΗΠΑ να έχουν τη δυνατότητα μπορούν πλέον να στέλνουν μηνύματα κειμένου στην Alexa για αγορές, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τη λειτουργία σε ευρύτερο κοινό τις επόμενες εβδομάδες.

Ο νέος βοηθός από την Amazon

Το Alexa for Shopping είναι ο καλύτερος προσωπικός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης για αγορές. Με πρόσβαση σε εκατοντάδες εκατομμύρια προϊόντα στο κατάστημα της Amazon και σε άλλα καταστήματα στο διαδίκτυο, καθώς και σε λεπτομερείς πληροφορίες και κριτικές για τα προϊόντα, αλλά και στο προσωπικό ιστορικό αγορών των πελατών, βοηθά τους πελάτες να ανακαλύπτουν εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων, να αναζητούν και να συγκρίνουν επιλογές, να ελέγχουν το ιστορικό τιμών έως και ενός ολόκληρου έτους, να παρακολουθούν προσφορές και μειώσεις τιμών, και να ενεργεί εκ μέρους τους — από την αγορά προϊόντων όταν η τιμή είναι κατάλληλη έως την προμήθεια των εβδομαδιαίων ειδών διατροφής τους.

Ουσιαστικά αναλαμβάνει δράση εκ μέρους των πελατών, όπως την παραγγελία των εβδομαδιαίων ειδών διατροφής, την αναζήτηση μιας συνταγής και την προσθήκη των κατάλληλων προϊόντων στο καλάθι, την αναζήτηση εξαιρετικών προσφορών ή νέων προϊόντων, ή την αποστολή SMS όταν ένα προϊόν φτάσει στην τιμή-στόχο του εκάστοτε χρήστη.

Η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων κειμένου μέσω της Alexa for Shopping αρχίζει να διατίθεται σήμερα σε μια μικρή ομάδα πελατών στις ΗΠΑ, μόνο κατόπιν πρόσκλησης, ενώ η επιλογή αυτή θα επεκταθεί σε περισσότερους πελάτες τις επόμενες εβδομάδες.

Η λειτουργία «text-to-shop»

Όσον αφορά τη λειτουργία «text-to-shop», η Amazon δεν είναι απαραίτητα η πρώτη που την δοκιμάζει.

Το 2022, η Walmart παρουσίασε τη λειτουργία «Text to Shop», η οποία επέτρεπε επίσης στους πελάτες να ολοκληρώνουν τις αγορές τους μέσω μηνυμάτων. Η λειτουργία αυτή ανακοινώθηκε από ένα στέλεχος της No. 8, του εκκολαπτηρίου νεοφυών επιχειρήσεων λιανικής της Walmart που ξεκίνησε το 2017.

Ωστόσο, η νέα λειτουργία της Amazon βασίζεται στην τεχνολογία του πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της, η οποία αναπτύχθηκε και αναδιαμορφώθηκε κατά το τελευταίο έτος. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου επιδιώκει ενεργά να προτρέψει τους πελάτες να χρησιμοποιούν τον εσωτερικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της αντί για εξωτερικές επιλογές.

«Αν και προβλέπουμε να συνεργαστούμε με οριζόντιους πράκτορες, πιστεύουμε ότι το Alexa for Shopping θα είναι ο κύριος πράκτορας αγορών που θα χρησιμοποιούν οι πελάτες για να ψωνίζουν στην Amazon», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Andy Jassy κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο.

Όπως επισημαίνει μάλιστα το Retail Dive, τον Σεπτέμβριο, η Amazon ζήτησε να αφαιρεθεί από τη νέα εμπειρία του AI agent «Muse» της Meta, επισημαίνοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι οι χρήστες του Muse θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon και ότι δεν είχε εγκρίνει τέτοια πρόσβαση.

Η εταιρεία άσκησε επίσης αγωγή κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Perplexity το 2025, αφού ο AI agent «Comet» της είχε πρόσβαση στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon για να πραγματοποιεί αγορές για λογαριασμό των χρηστών.

Όσον αφορά τη νέα λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων με την «Alexa for Shopping», η Amazon αναφέρει ότι τελικά θα συμπεριλάβει στον ίδιο χώρο και αγοραστές, ενημερώσεις για παραγγελίες της Amazon καθώς και προσφορές.

Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της αγοραστικής τους διαδρομής, αλλά η χρήση αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην αναζήτηση ιδεών για προϊόντα και στη σύγκριση τιμών. Ωστόσο, ειδικοί του κλάδου αναφέρουν ότι πολλοί αγοραστές εξακολουθούν να διστάζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να ολοκληρώσουν αγορές εκ μέρους τους, ίσως εν μέρει λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.

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