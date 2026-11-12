Ray-Ban: Τα οικογενειακά προβλήματα απειλούν νέο deal

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Στο επίκεντρο ενός «πόλεμου προσφορών» έχει βρεθεί η Ray-Ban και η εταιρεία Delfin που διαχειρίζεται την περιουσία ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ του αποθανόντος Ιταλού μεγιστάνα των γυαλιών οράσεως Λεονάρντο Ντελ Βέκιο.

Από τη μια βρίσκεται ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Μιχάλ Στρναντ και από την άλλη ένας από τους οκτώ κληρονόμους της οικογένειας, ωστόσο καμία από τις δύο προτάσεις δεν φαίνεται να μπορεί να επιλύσει τις διαμάχες σχετικά με την κληρονομιά που ταλανίζουν την εταιρεία χαρτοφυλακίου πίσω από την EssilorLuxottica SA, ιδιοκτήτρια της Ray-Ban.

Ο Στρναντ δήλωσε στο Bloomberg πριν από δύο εβδομάδες ότι η Ιταλία κατέχει κεντρική θέση στην επενδυτική του στρατηγική

Τι ψάχνει ο Μιχάλ Στρναντ στη Ray-Ban

Ο Μιχάλ Στρναντ προσφέρει 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την Delfin Sarl, ποσό που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 30% επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Πρόκειται για μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της δραματικής κατάστασης που έχει πλήξει τον οικογενειακό όμιλο, ο οποίος κατέχει επίσης μετοχές στις εταιρείες Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA και Assicurazioni Generali SpA.

Ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο απάντησε στις 2 Νοεμβρίου προτείνοντας να καταβάλει 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθένα από τα επτά μέλη της οικογένειάς του, με την υποστήριξη δανείου ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Citigroup Inc, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Corriere della Sera».

Καθώς είναι πιθανό να προσελκύσει περισσότερους υποψήφιους αγοραστές η ευκαιρία να αποκτήσουν τις συμμετοχές της εταιρείας σε χαμηλή τιμή, η Delfin, της οποίας προεδρεύει ο διευθύνων σύμβουλος της EssilorLuxottica, Φραντσέσκο Μιλέρι, πρέπει να βρει μια καλύτερη λύση.

Η οικογένεια

Η ανάγκη να συμφωνούν οι κληρονόμοι για τις σημαντικές αποφάσεις της Delfin έχει εμποδίσει μια ευρύτερη αναδιάρθρωση της εταιρείας συμμετοχών. Η οικογένεια πιθανότατα δεν θα είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί την προσφορά του Στρναντ. Και η τελευταία πρόταση του Λεονάρντο Μαρία, η οποία ήρθε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την απόρριψη της προσπάθειάς του να αποκτήσει το μερίδιο του ετεροθαλούς αδελφού του Ρόκο Μπαζίλικο έναντι 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, επίσης φαίνεται απίθανο να κερδίσει υποστήριξη.

Μπορεί το σχέδιο του Λεονάρντο Μαρία, ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, να εγκρίθηκε με οικογενειακή ψηφοφορία τον Απρίλιο, αλλά η χρηματοδότησή του περιπλέχθηκε λόγω της πτώσης της τιμής των μετοχών της EssilorLuxottica.

Η Delfin αρνήθηκε να υποστηρίξει τη συμφωνία και αυτή δεν προχώρησε. Τον περασμένο μήνα, ο 31χρονος, ο οποίος έχει ουσιαστικά αναδειχθεί σε ακτιβιστή στην οικογενειακή επιχείρηση, έκανε μια σειρά από αξιοσημείωτες αποκαλύψεις σε ένα podcast, μεταξύ των οποίων οι αγώνες του με την τοξικομανία και το γεγονός ότι έχει χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Οι μετοχές της EssilorLuxottica

Οι εντάσεις σχετικά με την κληρονομιά συνέβαλαν στη μείωση κατά το ήμισυ της αξίας των μετοχών της EssilorLuxottica μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026, αφήνοντας τον ιδιοκτήτη των εμπορικών σημάτων Oakley και Supreme, καθώς και την οικογενειακή επιχείρηση, ευάλωτους σε εξαγορά. Η μετοχή έχει ανακάμψει κατά περισσότερο από 30% από το χαμηλό του Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται εξάλλου πως η EssilorLuxottica είναι συνεργάτης της Meta Platforms Inc στον τομέα των έξυπνων γυαλιών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), και τον περασμένο μήνα η εταιρεία οπτικών ειδών ανακοίνωσε έσοδα για το τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, δείχνοντας ότι η βασική της δραστηριότητα παραμένει σταθερή.

Η Delfin μελετά ένα σχέδιο για την εξαγορά μέρους των μετοχικών συμμετοχών δύο κληρονόμων που επιθυμούν να πουλήσουν, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δάνειο. Δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να δανειστεί με εγγύηση τις χρηματοοικονομικές συμμετοχές, αποκτώντας πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς να εκποιήσει τις μετοχές. Η ανάληψη χρέους δεν είναι η ιδανική λύση, αλλά τουλάχιστον θα αποτελούσε μια εφαρμόσιμη λύση.