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Από απλές «δεξαμενές» ηλεκτρικής ενέργειας, οι μπαταρίες εξελίσσονται σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα, με το software να αναλαμβάνει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη διαχείριση της φόρτισης και της εκφόρτισης, επηρεάζοντας τελικά το ενεργειακό κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Τα εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS), τα οποία αξιοποιούν αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη για να καθορίζουν πότε θα φορτίζει και πότε θα εκφορτίζει μια μπαταρία, αποτελούν το επόμενο βήμα στην αποθήκευση ενέργειας.

Στο νέο πεδίο ανταγωνισμού ισχυρή παρουσία έχουν οι μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι. Η Huawei, μέσω του FusionSolar, η Sungrow με το Dynamic Tariff του iSolarCloud και η GoodWe με το SEMS+ διαθέτουν λύσεις που συνδέουν τις μπαταρίες με τις διακυμάνσεις των τιμών και της ζήτησης, αυτοματοποιώντας τη φόρτιση και την εκφόρτισή τους. Αντίστοιχες λύσεις για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές έχει λανσάρει και στην Ελλάδα η LONGi, με ενσωματωμένο EMS. Στην παγκόσμια αγορά δραστηριοποιούνται επίσης εταιρείες όπως η αμερικανική Tesla, με την πλατφόρμα Autobidder, η Fluence, με το Mosaic, και η φινλανδική Wärtsilä, με το GEMS.

Ο ανταγωνισμός

Έτσι διαμορφώνεται ένα διεθνές πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ κατασκευαστών συστημάτων αποθήκευσης και εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού, με την αγορά BESS software να αποτιμάται ήδη σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια και να προβλέπεται ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Η Βόρεια Αμερική αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά και η Ασία-Ειρηνικός την ταχύτερα αναπτυσσόμενη.

Πίσω από την ανάπτυξη αυτής της αγοράς βρίσκεται η αλλαγή στον τρόπο αξιοποίησης των μπαταριών. Δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως εφεδρεία ή ως μέσα αποθήκευσης ενέργειας, αλλά επιτρέπουν τη μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερων τιμών και τον περιορισμό των αιχμών ζήτησης. Τα συστήματα EMS συνδυάζουν τις τιμές των Χρηματιστηρίων Ενέργειας με το προφίλ κατανάλωσης και προγραμματίζουν ανάλογα τη λειτουργία της μπαταρίας. Έτσι, η αποθήκευση αποκτά πρόσθετη οικονομική αξία πέρα από την ιδιοκατανάλωση, με τη μετατόπιση της κατανάλωσης ενέργειας στον χρόνο να αποτελεί κυρίαρχη εφαρμογή των νέων έργων αποθήκευσης, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο του ανταγωνισμού

Και όσο οι μπαταρίες μετατρέπονται σε συνδεδεμένες και απομακρυσμένα διαχειρίσιμες ενεργειακές υποδομές, η κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα επιλογής προμηθευτή καθώς στην αγορά κυριαρχούν κινεζικοί όμιλοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί για κινδύνους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χειραγώγηση της παραγωγής και διαρροή λειτουργικών δεδομένων. Ήδη έχει περιορίσει τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων σε έργα με inverters από προμηθευτές υψηλού κινδύνου, ενώ η πρόταση αναθεώρησης του Cybersecurity Act προβλέπει τη δυνατότητα απαγόρευσης τέτοιου εξοπλισμού στην ΕΕ. Στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας αναμένεται να ενταχθούν σταδιακά και τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS).

Στο αναδυόμενο επιχειρηματικό πεδίο επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της και η ελληνική Sunlight, αξιοποιώντας την παραγωγική και ερευνητική της παρουσία στην αγορά. Για βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες αναπτύσσει δικό της λογισμικό ενεργειακής βελτιστοποίησης, που συνδυάζει μπαταρία και σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS), προσαρμοσμένο στο προφίλ κάθε εγκατάστασης. Η ευρωπαϊκή παραγωγική της βάση αποκτά πρόσθετη σημασία σε μια αγορά όπου η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ψηφιακών συστημάτων αναδεικνύεται σε κριτήριο επιλογής προμηθευτή.

Τρία παραδείγματα εφαρμογής

Σε παρουσίαση προς δημοσιογράφους, η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε τρία παραδείγματα εφαρμογής του δικού της συστήματος ενεργειακής βελτιστοποίησης. Το πιο χαρακτηριστικό αφορά βιομηχανική εγκατάσταση στην Αττική, για την οποία έχει εκπονηθεί ειδική μελέτη, με το έργο να βρίσκεται σε προσυμβατικό στάδιο. Το ετήσιο ενεργειακό κόστος της, περίπου 6,9 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι μπορεί να μειωθεί σε 5,3 εκατ. ευρώ, με εξοικονόμηση 24%. Η επένδυση υπολογίζεται σε 2-2,5 εκατ. ευρώ και η απόσβεση σε λιγότερο από δύο χρόνια. Στα άλλα δύο παραδείγματα, για αλυσίδα αρτοποιείων στην Αθήνα και διαμέρισμα 90 τ.μ. με φωτοβολταϊκό και μικρή μπαταρία, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ανέρχεται σε 19% και 18% αντίστοιχα.

Όσο για το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση, που τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, αντιμετώπισε βασικά προβλήματα που είχε επισημάνει η αγορά, ενώ εισήγαγε για πρώτη φορά τη δυνατότητα εγκατάστασης μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης για την κάλυψη των ιδίων αναγκών επιχειρήσεων. Παραμένει, ωστόσο, μια πρακτική εκκρεμότητα στον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς απαιτούνται προσαρμογές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαχειριστή για την υποβολή αιτημάτων εγκατάστασης standalone μπαταριών χωρίς φωτοβολταϊκό.