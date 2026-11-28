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Την αναβολή έως το 2030 ανακοίνωσε το Σάββατο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στις προσαρμογές στην αξιολόγηση των εκπομπών για ορισμένα υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης (PHEV), σε μια κίνηση που πιθανότατα θα γίνει δεκτή με ικανοποίηση από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Transport & Environment, οι εκπομπές CO₂ από τα υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο ήταν, κατά μέσο όρο, έξι φορές υψηλότερες από ό,τι υποδηλώνουν οι επίσημες δοκιμές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι σχεδίαζε να επικαιροποιήσει τον «συντελεστή χρηστικότητας» —δηλαδή το επίσημο ποσοστό της διανυθείσας απόστασης που καλύπτεται με ηλεκτρική ενέργεια— στις 29 Νοεμβρίου.

Η προσαρμογή είχε ως στόχο να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι οποίες έδειξαν μειωμένα ποσοστά διαδρομών με ηλεκτρική ισχύ. Η εν λόγω επικαιροποίηση δεν θα πραγματοποιηθεί πλέον πριν από την 1η Ιανουαρίου 2030. Ένας βασικός λόγος για το χάσμα μεταξύ των πραγματικών και των επίσημων επιπέδων εκπομπών είναι ότι οι ιδιοκτήτες δεν φορτίζουν τα οχήματά τους όσο συχνά υποτίθεται.

«Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα προσφέρουν προσωρινή βραχυπρόθεσμη ευελιξία στους κατασκευαστές οχημάτων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επενδύσουν στη βελτίωση των εν λόγω οχημάτων και παρέχοντας κίνητρα για τα PHEV με μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, καθώς οι «συντελεστές χρησιμότητας» θα παγώσουν μόνο για οχήματα με ηλεκτρική αυτονομία τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων», ανέφερε η Επιτροπή σε δήλωσή της.

Η γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών VDA χαιρέτισε την κίνηση αυτή. Η πρόεδρός της, Hildegard Mueller, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα στηρίξει ιδίως τους προμηθευτές και θα συμβάλει στο να παραμείνουν τα υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης (plug-in hybrids) μια ελκυστική επιλογή για τους καταναλωτές.

Δημοφιλή τα υβριδικά οχήματα PHEV

Τα υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο έχουν αποδειχθεί δημοφιλή στο πλαίσιο της μετάβασης της Ευρώπης στα ηλεκτρικά οχήματα, η οποία έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Ευρωπαϊκοί κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η Volkswagen, έχουν παροτρύνει τις Βρυξέλλες να καταστήσουν τους στόχους για τις εκπομπές πιο ευέλικτους, καθώς οι κινεζικοί ανταγωνιστές κερδίζουν έδαφος στην ήπειρο με φθηνότερα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Η Επιτροπή θα υποβάλει το προτεινόμενο «πάγωμα» του συντελεστή χρησιμότητας, το οποίο θα ισχύσει αναδρομικά από την Κυριακή, στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για την κίνηση αυτή.

Ο συντελεστής χρησιμότητας θα επικαιροποιείται τακτικά από το 2030 με βάση τις πραγματικές επιδόσεις των PHEV, ανέφερε η Επιτροπή.

Ο μη κυβερνητικός οργανισμός «Transport & Environment» ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι οι εκπομπές CO₂ από τα υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο ήταν, κατά μέσο όρο, έξι φορές υψηλότερες από ό,τι υποδηλώνουν οι επίσημες δοκιμές, με το χάσμα μεταξύ της πραγματικής ρύπανσης από CO₂ και των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών να διευρύνεται κάθε χρόνο από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις των πραγματικών εκπομπών το 2021. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να ακυρώσει τις προγραμματισμένες επικαιροποιήσεις του συντελεστή χρησιμότητας.