Λιούις Χάμιλτον: Επεκτείνει την Almave με δύο νέα μη αλκοολούχα κοκτέιλ

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Πολλοί διάσημοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με μάρκες αλκοολούχων ποτών. Πολύ λιγότεροι, ωστόσο, έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν στην αγορά των μη αλκοολούχων επιλογών. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αστέρας της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δημιούργησε πριν από μερικά χρόνια την Almave, μια σειρά ποτών χωρίς αλκοόλ με βάση την μπλε αγαύη. Τώρα, η μάρκα διευρύνει τη γκάμα της με δύο έτοιμα προς κατανάλωση κοκτέιλ σε κουτάκι: Almave Classic Margarita και Almave Paloma.

Όπως αναφέρει το Robb Report, τα δύο νέα προϊόντα αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη μεξικανική εταιρεία ποτών Casa Lumbre, η οποία έχει παρουσία στον χώρο των αποσταγμάτων και συνεργάζεται με δημιουργούς και προσωπικότητες της διεθνούς αγοράς.

Η επέκταση της Almave έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία ποτών επενδύει ολοένα περισσότερο στις μη αλκοολούχες επιλογές, ανταποκρινόμενη στην τάση για περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ. Η διαφοροποίηση της εταιρείας του Χάμιλτον βρίσκεται στην πρώτη ύλη: χρησιμοποιεί μπλε αγαύη Weber, την ίδια ποικιλία που αποτελεί τη βάση της τεκίλας.

Τα ποτά του Χάμιλτον με βάση την μπλε αγαύη και χωρίς αλκοόλ

Η διαδικασία παραγωγής της Almave παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της τεκίλας. Οι καρδιές της αγαύης, γνωστές ως piñas, συλλέγονται, ψήνονται και συνθλίβονται, ώστε να εξαχθούν τα συστατικά που προσδίδουν τη χαρακτηριστική γεύση και το άρωμά τους. Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη διαφορά: παραλείπεται η ζύμωση, δηλαδή το στάδιο κατά το οποίο παράγεται το αλκοόλ.

Αντί γι’ αυτό, το μείγμα αγαύης υποβάλλεται σε διαδοχικές αποστάξεις, από τις οποίες προκύπτει ένα απόσταγμα μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, με γευστικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην τεκίλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι πανομοιότυπο με το αυθεντικό αλκοολούχο ποτό. Ένας έμπειρος καταναλωτής μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά, ωστόσο η φιλοσοφία της Almave είναι να προσφέρει μια εναλλακτική που διατηρεί μέρος της γευστικής εμπειρίας της αγαύης.

«Δημιουργήσαμε την Almave για να προσφέρουμε στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές για το τι πίνουν, ανεξάρτητα από την περίσταση», δήλωσε ο Χάμιλτον. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να μπορεί κάποιος να απολαμβάνει ένα αυθεντικό ποτό όταν επιλέγει να μην καταναλώσει αλκοόλ, χωρίς να αισθάνεται ότι κάνει εκπτώσεις στην εμπειρία της απόλαυσης.

Ο Βρετανός οδηγός δήλωσε επίσης υπερήφανος για τη συνεργασία με τον Ιβάν Σαλδάνια και την ομάδα της Casa Lumbre, εκφράζοντας την επιθυμία να γνωρίσει τα νέα κοκτέιλ ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Margarita και Paloma σε κουτάκι

Ο Σαλδάνια, επικεφαλής αποσταγματοποιός της Casa Lumbre, έχει συνδεθεί με γνωστές μάρκες, όπως το μεσκάλ Montelobos, το λικέρ Ancho Reyes και το Nocheluna Sotol, στο οποίο συμμετέχει και ο μουσικός Λένι Κράβιτζ.

Όπως ανέφερε, η νέα σειρά συνδυάζει την προσήλωση της εταιρείας στη χρήση αυθεντικών πρώτων υλών με μια διαφορετική εμπειρία κατανάλωσης. Η Margarita και η Paloma αποτελούν δύο εμβληματικά κοκτέιλ της μεξικανικής κουλτούρας και, σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο ήταν να διατηρηθούν η γεύση, η πολυπλοκότητα και ο χαρακτήρας τους, αλλά και να γίνουν προσιτά σε ευρύτερο κοινό.

Η Almave Classic Margarita συνδυάζει τον χαρακτήρα της μπλε αγαύης με έντονες νότες εσπεριδοειδών. Η Almave Paloma βασίζεται επίσης στην αγαύη, με πιο δροσερό χαρακτήρα, νότες εσπεριδοειδών και κυρίαρχη τη γεύση του γκρέιπφρουτ.

Τα δύο κοκτέιλ διατίθενται ήδη αποκλειστικά μέσω της αμερικανικής αλυσίδας Target, σε συσκευασίες τεσσάρων κουτιών με προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 13 δολάρια και έξι κουτιών με αντίστοιχη τιμή τα 18 δολάρια. Η κυκλοφορία των νέων προϊόντων ενισχύει την παρουσία της Almave σε μια αγορά όπου η αναζήτηση εναλλακτικών χωρίς αλκοόλ μετατρέπεται σε σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία.