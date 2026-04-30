Ιταλία: Κερδίζει έδαφος το κρασί χωρίς αλκοόλ

Ενισχυμένος ο οινοποιητικός κλάδος στην Ιταλία – Αναζητά νέους μοχλούς ανάπτυξης

AGRO 30.04.2026, 09:43
Ιταλία: Κερδίζει έδαφος το κρασί χωρίς αλκοόλ
Αυξημένη κατά 90% αναμένεται το 2026 η παραγωγή κρασιών χωρίς αλκοόλ στην Ιταλία, με τον οινοποιητικό κλάδο να ενισχύεται αναζητώντας νέους μοχλούς ανάπτυξης.

Το παραπάνω αναδείχτηκε στην 58η Vinitaly, η οποία έκλεισε τις πύλες της στις 15 Απριλίου στη Βερόνα, με πτώση στον αριθμό των επισκεπτών – 90.000 συμμετέχοντες φέτος έναντι 97.000 το 2025. Παρά την υποχώρηση αυτή, «είμαστε ενθουσιασμένοι διότι, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές περιβάλλον που επηρεάζεται από σύνθετες γεωπολιτικές δυναμικές –οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις ροές και την κινητικότητα των επαγγελματιών στις κυριότερες ευρωπαϊκές εμπορικές εκθέσεις– τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες μας», δήλωσε ικανοποιημένος ο Φεντερίκο Μπρικόλο, πρόεδρος της Veronafiere.

Τα ποτά με βάση το κρασί καταγράφουν την πιο θεαματική πρόοδο

Εκτός από την παρουσία πολλών Ιταλών υπουργών, της πρωθυπουργού Τζώρτζια Μελόνι και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, η Vinitaly αποτέλεσε κυρίως την αφορμή για έναν απολογισμό, με στοιχεία, πάνω στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν αρκετές σημαντικές έρευνες.

+90% για την παραγωγή οίνων χωρίς αλκοόλ

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν περισσότερο στον ιταλικό κλάδο, το τμήμα των  οίνων χωρίς αλκοόλ αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης από το Παρατηρητήριο UIV-Vinitaly, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διέξοδοι και οι προοπτικές ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα: Αναμένεται αύξηση 90% στην παραγωγή για το 2026. Η δημοσίευση, στα τέλη Δεκεμβρίου, ενός διυπουργικού διατάγματος που ρυθμίζει την παραγωγή χωρίς ή με λίγο αλκοόλ οίνους στην εθνική επικράτεια ήρε το τελευταίο εμπόδιο για την παραγωγή τους στην Ιταλία, θέτοντας τέλος σε «χρόνια νομοθετικού αδιεξόδου».

Σε αυτό το νέο πλαίσιο:

  • Οι μισές από τις ερωτηθείσες εταιρείες σχεδιάζουν πλέον να ξεκινήσουν εγχώρια παραγωγή, ενώ μέχρι πρότινος αναγκάζονταν να καταφεύγουν σε ξένους παρόχους υπηρεσιών.
  • Τα κρασιά χωρίς αλκοόλ αντιπροσωπεύουν ένα ελαφρώς πλειοψηφικό μερίδιο (54%).
  • Τα ποτά με βάση το κρασί καταγράφουν την πιο θεαματική πρόοδο, ανεβαίνοντας από το 3% το 2025 στο 27% φέτος.

Κύκλος εργασιών άνω των 1,2 δισ. ευρώ

Όσον αφορά την παγκόσμια ζήτηση για οίνους χωρίς ή με λίγο αλκοόλ, η ανάλυση –που βασίζεται σε δεδομένα της Nielsen IQ και της IWSR– αποκαλύπτει αντιθέσεις:

  • Ενώ τα κρασιά χωρίς αλκοόλ αναπτύσσονται, τα κρασιά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ υποχωρούν.
  • Τα μη αλκοολούχα αφρώδη ξεχωρίζουν ιδιαίτερα, καταγράφοντας ανάπτυξη 24% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 15% στις ΗΠΑ.

Συνολικά, η κατηγορία «no-low» (χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ) δημιούργησε το 2025 κύκλο εργασιών άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο λιανεμπόριο της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, με εκτιμώμενο όγκο πωλήσεων 160 εκατομμύρια φιάλες.

Μια εγχώρια αγορά προς κατάκτηση

Τα κίνητρα αγοράς παραμένουν κυρίως συνδεδεμένα με ανησυχίες για την υγεία, όμως η ποιοτική βελτίωση των προϊόντων και η καλύτερη γνώση της κατηγορίας αποκτούν ισχύ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Πάολο Καστελέτι, γενικός γραμματέας της Unione Italiana Vini, «το ζήτημα της γεύσης αποτελεί ακόμα τροχοπέδη για το 25% των δυνητικών καταναλωτών».

Στην ίδια την Ιταλία, οι επιφυλάξεις παραμένουν έντονες:

  • 71% των εστιατορίων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται να εντάξουν κρασιά χωρίς αλκοόλ στη λίστα τους.
  • Μόνο το 3% τα έχει ήδη προτείνει με επιτυχία.

Ως ένδειξη, πάντως, ότι το θέμα επιβάλλεται στις στρατηγικές του κλάδου, η Vinitaly δημιούργησε σε συνεργασία με την UIV το «NoLo Vinitaly Experience», έναν χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στα κρασιά χωρίς αλκοόλ, με δικό του πρόγραμμα γευσιγνωσίας, εργαστηρίων και παρουσία εξειδικευμένων εκθετών. Περισσότερο από ποτέ, η Vinitaly επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως ο «ηχείο» των προβληματισμών και των μεταβάσεων που συντελούνται στον ιταλικό οινικό τομέα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ
Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός
Economy

Πού «κλειδώνουν» ΑΕΠ και πληθωρισμός για το 2026
Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025
Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Κοινωνικός αποκλεισμός: 1 στους 4 σε κίνδυνο φτώχειας – Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 4 - Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα
Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 8,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάρτιο 2026
Βιομηχανία

Στο 8,3% ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό
Business

Πώς το Δημόσιο θα χρηματοδοτήσει την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον ΑΔΜΗΕ αλλα και τις οικοδομικές άδειες στην Μήλο

Μάχη Τράτσα
Ναυπηγική βιομηχανία: Ξεμένει από χρώματα και λιπαντικά λόγω του πολέμου
World

Χωρίς... χρώματα και λιπαντικά η ναυπηγική βιομηχανία λόγω του πολέμου

Τα προβλήματα εφοδιασμού σηματοδοτούν τις αυξανόμενες επιπτώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία από τη σύγκρουση στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Απόστολος Βακάκης – Jumbo: Η «απόβαση» στην Τουρκία και τo deal με τον Αλβανό billionaire
Business

Το «δόγμα» Βακάκη για να φθάσει η Jumbo μέχρι τα... 800 χρόνια

Ο Απόστολος Βακάκης μίλησε για το κυοφορούμενο deal με τον Αλβανό billionaire, Σαμίρ Μανέ για επέκταση σε 6 νέες αγορές - Γιατί παρομοίασε την τουρκική αγορά με «απόβαση στο Ιράν»

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Τι θα κρίνει την απόφαση για τα επιτόκια – Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού
World

Τι θα κρίνει την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Η στρατηγική της Κριστίν Λαγκάρντ, οι προσδοκίες για αυξήσεις τον Ιούνιο από την ΕΚΤ και οι επιπτώσεις στα κρατικά ομόλογα Ελλάδας και Ιταλίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Σε τεντωμένο σκοινί η ρύθμιση των 72 δόσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτός 72 δόσεων χιλιάδες οφειλέτες: Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση και γιατί

Προβληματισμός για την έκρηξη στα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ο σχεδιασμός για τις 72 δόσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της Πειραιώς

H Jefferies επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Conrad Athens The Ilisian: Με πληρότητες άνω του 50%
Τουρισμός

Πληρότητες άνω του 50% με το... καλημέρα για το Conrad Athens

Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της Αθήνας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions
Macro

Fitch Solutions: Ρίχνει στο 1,9% την ανάπτυξη για την Ελλάδα

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και το οικονομικό κλίμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από AGRO
Αγρότες: Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές
AGRO

Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές

Αγρότες και συνεταιριστικές οργανώσεις στην ΕΕ απαιτούν επείγουσες ενέργειες και μέτρα για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής αλυσίδας τροφίμων

Σχοινάς: Μετάβαση από το μοντέλο διαχείρισης ενισχύσεων στην παραγωγική αξία
AGRO

Σχοινάς: Μετάβαση από το μοντέλο διαχείρισης ενισχύσεων στην παραγωγική αξία

Τι ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς από το 4ο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης Θεσσαλίας

ΥπΑΑΤ: Συνεργασία Ελλάδας – Κατάρ στον τομέα της γεωργίας
AGRO

Συνεργασία Ελλάδας – Κατάρ στον τομέα της γεωργίας

Υπεγράφη σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των αρμόδιων ΥπΑΑΤ

Αφθώδης πυρετός: «Οδηγός βιοασφάλειας» για τη διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο
AGRO

«Οδηγός βιοασφάλειας» για τη διακίνηση ώριμων τυριών στη Λέσβο

14 στρατιωτικοί κτηνίατροι και 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού

Κτηματολόγιο: Έρχεται ρύθμιση που ξεμπλοκάρει αγροτικές ενισχύσεις
AGRO

Έρχεται ρύθμιση που ξεμπλοκάρει αγροτικές ενισχύσεις

Αγρότες έχασαν τις επιδοτήσεις τους λόγω προβλημάτων στο Κτηματολόγιο, που συνδέονται με τον κωδικό σφάλματος 54350

ΚΑΠ: Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για μετά το 2027 – Από τις αποζημιώσεις στα κίνητρα
AGRO

Υποστήριξη των σχεδίων της νέας ΚΑΠ 2028 – 2034 - Προώθηση της βιώσιμης γεωργίας

Υποστήριξη των σχεδίων της νέας ΚΑΠ 2028 – 2034 - Προώθηση της βιώσιμης γεωργίας

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.203,43 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός
Economy

Πού «κλειδώνουν» ΑΕΠ και πληθωρισμός για το 2026

Κατατέθηκε στην Κομισιόν η έκθεση προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο

Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025

Στον «θρόνο» του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος βρίσκεται το γιαούρτι, καταγράφοντας ενισχυμένη παραγωγή το 2025, αναφέρει η ICAP CRIF

Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Κοινωνικός αποκλεισμός: 1 στους 4 σε κίνδυνο φτώχειας – Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 4 - Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat - Σχεδόν 2,8 εκατ. πολιτών πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα

Δημήτρης Σταμούλης
Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 8,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάρτιο 2026
Βιομηχανία

Στο 8,3% ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία

Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Λιανεμπόριο: Άνοδος 7,2% στον τζίρο τον Φεβρουάριο
Economy

Οι εκπτώσεις ώθησαν τον τζίρο του λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανεμπόριο

Ανεργία: Στο 6,2% στην ευρωζώνη τον Μάρτιο – Μικρή υποχώρηση
World

Στο 6,2% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Μάρτιο

Τσίμπησε ελαφρά η ανεργία των νέων στην ΕΕ- Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Επενδύσεις: Χαμηλό 10ετίας για τον ρυθμό αύξησης το δ΄ τρίμηνο 2025
World

Σε χαμηλό δεκαετίας οι επενδύσεις στην ΕΕ το δ΄ τρίμηνο του 2025

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Εurostat για την πορεία που ακολουθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην ΕΕ

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού

Αγης Μάρκου
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη
Macro

«Πρωταθλήτρια» στη μείωση του χρέους η Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση αυτή συνδυάζεται με ήπια μείωση των επιπέδων του ονομαστικού χρέους την τελευταία διετία, επισημαίνει η Alpha Bank

Αγρότες: Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές
AGRO

Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές

Αγρότες και συνεταιριστικές οργανώσεις στην ΕΕ απαιτούν επείγουσες ενέργειες και μέτρα για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής αλυσίδας τροφίμων

Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις

Εν μέσω κατάρρευσης στη ζήτηση για κονιάκ, η Rémy Cointreau σημείωσε οριακή άνοδο στις ετήσιες πωλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Πώς κινήθηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε

Kaspersky: SMS blaster και smishing – Πώς να προστατευτείτε
Τεχνολογία

SMS blaster και smishing - Πώς να προστατευτείτε

Τα ψεύτικα μηνύματα που φαίνεται να προέρχονται από τράπεζες, υπηρεσίες διανομής ή κρατικούς φορείς αποτελούν μια συνηθισμένη μορφή απάτης

Πληθωρισμός: Στο 4,6% στην Ελλάδα, στην 3% στην ευρωζώνη τον Απρίλιο
Economy

Στο 4,6% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο - Στο 3% στην ευρωζώνη

«Φωτιά» ο πληθωρισμός - Διπλασιάστηκε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην ενέργεια - Στο 10,9% τον Απρίλιο, έναντι 5,1% τον Μάρτιο

