Ιταλία: Κερδίζει έδαφος το κρασί χωρίς αλκοόλ

Αυξημένη κατά 90% αναμένεται το 2026 η παραγωγή κρασιών χωρίς αλκοόλ στην Ιταλία, με τον οινοποιητικό κλάδο να ενισχύεται αναζητώντας νέους μοχλούς ανάπτυξης.

Το παραπάνω αναδείχτηκε στην 58η Vinitaly, η οποία έκλεισε τις πύλες της στις 15 Απριλίου στη Βερόνα, με πτώση στον αριθμό των επισκεπτών – 90.000 συμμετέχοντες φέτος έναντι 97.000 το 2025. Παρά την υποχώρηση αυτή, «είμαστε ενθουσιασμένοι διότι, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές περιβάλλον που επηρεάζεται από σύνθετες γεωπολιτικές δυναμικές –οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις ροές και την κινητικότητα των επαγγελματιών στις κυριότερες ευρωπαϊκές εμπορικές εκθέσεις– τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες μας», δήλωσε ικανοποιημένος ο Φεντερίκο Μπρικόλο, πρόεδρος της Veronafiere.

Τα ποτά με βάση το κρασί καταγράφουν την πιο θεαματική πρόοδο

Εκτός από την παρουσία πολλών Ιταλών υπουργών, της πρωθυπουργού Τζώρτζια Μελόνι και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν, η Vinitaly αποτέλεσε κυρίως την αφορμή για έναν απολογισμό, με στοιχεία, πάνω στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν αρκετές σημαντικές έρευνες.

+90% για την παραγωγή οίνων χωρίς αλκοόλ

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν περισσότερο στον ιταλικό κλάδο, το τμήμα των οίνων χωρίς αλκοόλ αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης από το Παρατηρητήριο UIV-Vinitaly, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διέξοδοι και οι προοπτικές ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα: Αναμένεται αύξηση 90% στην παραγωγή για το 2026. Η δημοσίευση, στα τέλη Δεκεμβρίου, ενός διυπουργικού διατάγματος που ρυθμίζει την παραγωγή χωρίς ή με λίγο αλκοόλ οίνους στην εθνική επικράτεια ήρε το τελευταίο εμπόδιο για την παραγωγή τους στην Ιταλία, θέτοντας τέλος σε «χρόνια νομοθετικού αδιεξόδου».

Σε αυτό το νέο πλαίσιο:

Οι μισές από τις ερωτηθείσες εταιρείες σχεδιάζουν πλέον να ξεκινήσουν εγχώρια παραγωγή, ενώ μέχρι πρότινος αναγκάζονταν να καταφεύγουν σε ξένους παρόχους υπηρεσιών.

Τα κρασιά χωρίς αλκοόλ αντιπροσωπεύουν ένα ελαφρώς πλειοψηφικό μερίδιο (54%).

Τα ποτά με βάση το κρασί καταγράφουν την πιο θεαματική πρόοδο, ανεβαίνοντας από το 3% το 2025 στο 27% φέτος.

Κύκλος εργασιών άνω των 1,2 δισ. ευρώ

Όσον αφορά την παγκόσμια ζήτηση για οίνους χωρίς ή με λίγο αλκοόλ, η ανάλυση –που βασίζεται σε δεδομένα της Nielsen IQ και της IWSR– αποκαλύπτει αντιθέσεις:

Ενώ τα κρασιά χωρίς αλκοόλ αναπτύσσονται, τα κρασιά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ υποχωρούν.

Τα μη αλκοολούχα αφρώδη ξεχωρίζουν ιδιαίτερα, καταγράφοντας ανάπτυξη 24% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 15% στις ΗΠΑ.

Συνολικά, η κατηγορία «no-low» (χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ) δημιούργησε το 2025 κύκλο εργασιών άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο λιανεμπόριο της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, με εκτιμώμενο όγκο πωλήσεων 160 εκατομμύρια φιάλες.

Μια εγχώρια αγορά προς κατάκτηση

Τα κίνητρα αγοράς παραμένουν κυρίως συνδεδεμένα με ανησυχίες για την υγεία, όμως η ποιοτική βελτίωση των προϊόντων και η καλύτερη γνώση της κατηγορίας αποκτούν ισχύ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Πάολο Καστελέτι, γενικός γραμματέας της Unione Italiana Vini, «το ζήτημα της γεύσης αποτελεί ακόμα τροχοπέδη για το 25% των δυνητικών καταναλωτών».

Στην ίδια την Ιταλία, οι επιφυλάξεις παραμένουν έντονες:

71% των εστιατορίων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται να εντάξουν κρασιά χωρίς αλκοόλ στη λίστα τους.

Μόνο το 3% τα έχει ήδη προτείνει με επιτυχία.

Ως ένδειξη, πάντως, ότι το θέμα επιβάλλεται στις στρατηγικές του κλάδου, η Vinitaly δημιούργησε σε συνεργασία με την UIV το «NoLo Vinitaly Experience», έναν χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στα κρασιά χωρίς αλκοόλ, με δικό του πρόγραμμα γευσιγνωσίας, εργαστηρίων και παρουσία εξειδικευμένων εκθετών. Περισσότερο από ποτέ, η Vinitaly επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως ο «ηχείο» των προβληματισμών και των μεταβάσεων που συντελούνται στον ιταλικό οινικό τομέα.