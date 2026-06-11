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Γαλλία: Όχι στο κρασί χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ

«Το λάθος που κάνουν όλοι είναι να το αποκαλούν αυτό κρασί», επισημαίνει συνεταιρισμός από τη Γαλλία

AGRO 11.06.2026, 11:01
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Γαλλία: Όχι στο κρασί χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ
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Έχουν ξεπεραστεί τα κόκκινα κρασιά των 15 με 15,5 αλκοολικών βαθμών από τα κρασιά no/low (χωρίς ή με χαμηλό αλκοόλ); Καθόλου. Στη Γαλλία, τα κρασιά του οινοποιείου της Cairanne, των οποίων η ποιότητα αναγνωρίζεται από τους πιο απαιτητικούς ειδικούς, γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Μια στρατηγική που επέτρεψε τη διάσωση του συνεταιρισμού του Vaucluse.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο Παρίσι, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την οικονομική ανάκαμψη του οινοποιείου της Cairanne στο Vaucluse, ο διευθυντής του Denis Crespo δεν μάσησε τα λόγια του: «Το λάθος που κάνουν όλοι είναι να το αποκαλούν αυτό κρασί. (…) Και δεν θα έπρεπε οι νέοι να αποστραφούν το κρασί επειδή ονομάσαμε αυτά τα προϊόντα “κρασί”. Η Cairanne ανήκει στην ελίτ. Φτιάχνουμε μόνο ποιοτικά προϊόντα. Προς το παρόν, ό,τι έχω δοκιμάσει σε no ή low δεν με ικανοποιεί. Δεν επικρίνω τη διαδικασία, αλλά σήμερα στον συνεταιρισμό της Cairanne συνεχίζουμε να φτιάχνουμε “κανονικά” κρασιά. Τη μέρα που θα αναγκαστώ να μειώσω τους βαθμούς επειδή θα υπάρχει μια ισχυρή τάση, θα χρησιμοποιήσω μια άλλη μέθοδο, πολύ φθηνότερη, πιο οικολογική και καλύτερη για τη γεύση του κρασιού», απάντησε, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η ΚΕΟΣΟΕ.

«Η προτεραιότητα σήμερα είναι η οικονομική ενίσχυση των παραγωγών, γιατί χωρίς ισχυρές εκμεταλλεύσεις ένας συνεταιρισμός δεν μπορεί να επιβιώσει»

«Παράγω κρασί στον συνεταιρισμό της Cairanne και πουλάω πάντα το ίδιο»

Και συνέχισε: «Δημιουργούμε κρασιά σε πλήρη ωριμότητα, που αγγίζουν τους 15 με 15,5° για αυτά που πρόκειται να σας παρουσιάσω». Πρόκειται για κρασιά των οποίων η ποιότητα αναγνωρίζεται σήμερα ευρέως από τους ειδικούς, ακόμη και από τους «πιο σχολαστικούς».

Για να το εκφράσει σχηματικά: «Παρουσίασα 5 κρασιά στο Wine Enthusiast, παρόλο που για μένα αυτός ο διαγωνισμός ήταν αρκετά κλειστός, και  λάβαμε βαθμολογία 91 για το Rasteau, 92 για τα Cairanne (cuvée La Réserve, Cuvée l’Elegante και Cuvée Les Voconces) και 94 για το Vacqueyras. Αυτές είναι βαθμολογίες που αντιστοιχούν σε ιδιωτικά κτήματα (domaines), γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα ότι μπορούμε να είμαστε ένας συνεταιρισμός, να το αποδεχόμαστε και να αναγνωριζόμαστε».

Στις εξαγωγές, η μεγαλύτερη αγορά του οινοποιείου είναι η Αγγλία. «Παρά τους φόρους (σ.σ. για τα κρασιά με υψηλό αλκοολικό βαθμό), τους προτείνω πάντα τα ίδια κρασιά. Ένας αγοραστής μού λέει “η προσφορά είναι στους 13°”. Του απαντώ “δεν θα το κάνω”. Είναι δικός σας ο φόρος, πληρώστε τον. Εγώ φτιάχνω το κρασί του συνεταιρισμού της Cairanne και αυτό πιάνει. Πουλάω πάντα το ίδιο. Μια μελέτη που έγινε στα ράφια της Αγγλίας δείχνει ότι όλα τα Côtes du Rhône στους 13° δεν πουλάνε. Ακόμη και μεγάλοι έμποροι αναθεωρούν τη στάση τους. Ένας από αυτούς είχε σταματήσει να αγοράζει τα κρασιά μου για δύο χρόνια. Τώρα, επιστρέφει».

Αυτή η κερδοφόρα στρατηγική είναι το αποτέλεσμα της επιλογής που έκανε το οινοποιείο το 2015, όταν βρισκόταν υπό δικαστική εξυγίανση. Εν μέσω πλήρους στασιμότητας, προσέλαβε τον Denis Crespo. Με την άφιξή του, εκείνος πήρε δραστικές αποφάσεις: υπέγραψε συνεργασία με τον εμπορικό οίκο Les Grandes Serres (όμιλος Picard), σταμάτησε να εργάζεται με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (Grande Distribution) και αναδιαμόρφωσε τη γκάμα των προϊόντων.

Καθόρισε νέα προφίλ με επιλογή συγκεκριμένων αμπελοτεμαχίων, ελεγχόμενες αποδόσεις, τρύγο σε πλήρη ωριμότητα, παραδοσιακή οινοποίηση με ελάχιστο έως καθόλου θειώδες ανάλογα με την ετικέτα… Κρασιά φρουτώδη, γεμάτα, ισορροπημένα, που μπορούν να πίνονται δροσερά, αλλά όχι υπερβολικά κρύα (σε θερμοκρασία περίπου 13°C). Σίγουρα αυτό απαιτούσε αυστηρότητα και θυσίες, αλλά οι συνεργαζόμενοι αμπελουργοί δήλωσαν παρόντες και σήμερα «βρήκαν ξανά την περηφάνια τους, είναι ευτυχείς που φτιάχνουν κρασιά διαφορετικά από τα άλλα και που έχουν αυτή την αναγνώριση από τους ειδικούς και τα μετάλλια», υπογραμμίζει ο διευθυντής του οινοποιείου. Οι αμπελουργοί μπορούν μάλιστα να αρχίσουν να δρέπουν τους καρπούς. Καθώς το οινοποιείο βγήκε από το σχέδιο εξυγίανσης, μόλις αποπλήρωσε το υπόλοιπο του χρέους του, ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναδιάρθρωσε σε βάθος 10 ετών.

Οικονομική ενίσχυση των παραγωγών

«Η προτεραιότητα σήμερα είναι η οικονομική ενίσχυση των παραγωγών, γιατί χωρίς ισχυρές εκμεταλλεύσεις ένας συνεταιρισμός δεν μπορεί να επιβιώσει. Σήμερα, προτεραιότητα είναι η απόδοση της επένδυσης στους αμπελουργούς μας. Η τράπεζα θα κάνει τη δουλειά της τράπεζας και εμείς θα αμείψουμε τους αμπελουργούς μας, καθώς τους οφείλουμε το υπόλοιπο του 2022 και του 2023, συν τις προκαταβολές. Τους οφείλουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σήμερα, η ιδέα είναι τα χρήματα να επιστρέψουν στα μέλη του συνεταιρισμού για να εκριζώσουν και να επαναφυτεύσουν, καθώς το επόμενο περιθώριο προόδου του οινοποιείου βρίσκεται πλέον στον αμπελώνα», εξηγεί ο διευθυντής.

Χάρη σε όλη τη δουλειά που έγινε, η Cairanne είναι «σήμερα το πιο υγιές οινοποιείο στο Vaucluse, επειδή για 10 χρόνια δεν είχαμε πρόσβαση σε πιστώσεις. Έχουμε πολύ μικρό χρέος. Διαθέτουμε πλέον μια πραγματική δυναμική, τη στιγμή που πολλές δομές κλυδωνίζονται. Είναι καλό που κάναμε αυτή τη δουλειά πριν από 10 χρόνια. Αν έπρεπε να την κάνουμε σήμερα, δεν θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα».

Αυτή η απόδοση αντανακλάται και στο επίπεδο των αμοιβών των μελών του συνεταιρισμού. «Σήμερα, ένας αμπελουργός στην Cairanne για τα Côtes du Rhône του τρύγου του 2022, που αυτή τη στιγμή εξοφλούμε, αμειβόταν με 115 €/hl (εκατόλιτρο), ενώ οι γείτονες είναι μεταξύ 100 και 105 €. Πιστεύουμε ότι για τον τρύγο του 2023 δεν θα είμαστε μακριά από τα 130 €, τη στιγμή που οι γείτονες ήταν στα 70 €. Και τα κρασιά Cairanne τα πληρώνουμε μεταξύ 215 και 230 €/hl».

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