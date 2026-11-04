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Formula 1: Η Fenway Sports Group στοχεύει στο μερίδιο της Cadillac

Η Fenway Sports Group του Τζον Χένρι είναι ένας από τους διεκδικητές της αγωνιστικής ομάδας της Formula 1, η οποία αποτιμάται σε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Business of Sport 04.11.2026, 21:45
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Formula 1: Η Fenway Sports Group στοχεύει στο μερίδιο της Cadillac
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ευκαιρία να διευρύνει την ήδη εκτεταμένη αθλητική της αυτοκρατορία βλέπει η Fenway Sports Group (FSG) στην προσπάθεια του Μαρκ Γουόλτερ να πουλήσει μέρος της συμμετοχής του στην ομάδα της Cadillac στη Formula 1. Ο όμιλος του Τζον Χένρι, που ελέγχει μεταξύ άλλων την ομάδα μπέιζμπολ Boston Red Sox και την ποδοσφαιρική ομάδα Liverpool, συγκαταλέγεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές που βρίσκονται σε συζητήσεις με την TWG Global, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις επαφές.

Ο Γουόλτερ, ιδιοκτήτης της πλειοψηφίας της νεοσύστατης ομάδας της Cadillac, επιδιώκει να διαθέσει μέρος του μεριδίου του με αποτίμηση τουλάχιστον 3 δισ. δολαρίων. Στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει και η General Motors, ενώ υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι αγοραστές. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε συμφωνία, τονίζει η Wall Street Journal.

Η πιθανή πώληση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του 66χρονου Γουόλτερ να ρευστοποιήσει μέρος των αθλητικών περιουσιακών στοιχείων του, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες και έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές.

Μαρκ Γουόλτερ

Μαρκ Γουόλτερ

Οι πιέσεις στον Μαρκ Γουόλτερ

Ο επικεφαλής της Guggenheim Partners προκάλεσε αίσθηση στον αθλητικό κόσμο νωρίτερα φέτος, όταν συμφώνησε να πουλήσει τους Los Angeles Lakers σε επενδυτικό σχήμα υπό τον Τζόσουα Κούσνερ της Thrive Capital. Η συμφωνία αποτίμησε την ομάδα στο ιστορικό ποσό των 12,5 δισ. δολαρίων, μόλις έναν χρόνο μετά την απόκτησή της από τον Γουόλτερ. Παράλληλα, πρόσφατα πούλησε και τη συμμετοχή του στην ποδοσφαιρική Chelsea, σε συμφωνία που αποτιμήθηκε στα 1,3 δισ. δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές συνδέονται με τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασφαλιστικές εταιρείες υπό τον έλεγχό του χορήγησαν δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο ή την TWG Global. Εσωτερικός έλεγχος φέρεται να εντόπισε συναλλαγές ύψους 20 δισ. δολαρίων που δεν είχαν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πώληση συμμετοχών αποτελεί τρόπο άντλησης ρευστότητας. Η Cadillac, μάλιστα, είχε δηλώσει πριν από λίγους μήνες ότι δεν ήταν προς πώληση. Ωστόσο, η ανάγκη του Γουόλτερ να εξασφαλίσει κεφάλαια φαίνεται να άλλαξε τα δεδομένα.

Το ακριβό στοίχημα της Formula 1

Η είσοδος της Cadillac στη Formula 1 αποδείχθηκε ιδιαίτερα δαπανηρή. Η ομάδα, η οποία έκανε την εμφάνισή της φέτος ως η 11η του πρωταθλήματος, έχει ήδη καταγράψει μεγάλες οικονομικές απώλειες. Οι επενδυτές είχαν αναφέρει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι είχαν δαπανήσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια προτού το μονοθέσιο πραγματοποιήσει τον πρώτο του γύρο στην πίστα.

Η εξασφάλιση της θέσης στο πρωτάθλημα χρειάστηκε πολυετείς διαπραγματεύσεις, καθώς οι υφιστάμενες ομάδες εμφανίζονταν επιφυλακτικές απέναντι στην είσοδο ενός νέου ανταγωνιστή. Η έγκριση δόθηκε τελικά έπειτα από εφάπαξ καταβολή 450 εκατ. δολαρίων, ποσό που μοιράστηκε στις υπόλοιπες ομάδες ως αποζημίωση για την προσθήκη ενός ακόμη συμμετέχοντος.

Η Cadillac αναγκάστηκε στη συνέχεια να σχεδιάσει και να κατασκευάσει το μονοθέσιό της σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους. Μέχρι στιγμής βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών, γεγονός που υπογραμμίζει τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

Η στρατηγική της Fenway Sports Group

Για τη FSG, η πιθανή επένδυση θα αποτελούσε ακόμη μία επέκταση ενός χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει ομάδες και επιχειρήσεις από διαφορετικά αθλήματα. Εκτός από τους Boston Red Sox και τη Liverpool, ο όμιλος διαθέτει συμμετοχή σε ομάδα του NASCAR.

Η πορεία της Liverpool αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα της επενδυτικής στρατηγικής του Χένρι. Από την εξαγορά της το 2010, ο σύλλογος επέστρεψε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας τίτλους στην Premier League, μεταξύ των οποίων και το πρωτάθλημα του 2025, καθώς και το Champions League.

Από την άλλη πλευρά, ο Γουόλτερ είχε δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μετά την εξαγορά των Los Angeles Dodgers το 2012, έναντι 2,15 δισ. δολαρίων, με τη χρηματοδοτική στήριξη ασφαλιστικών εταιρειών που συνδέονταν με την Guggenheim. Στη συνέχεια απέκτησε συμμετοχές στους Los Angeles Sparks του WNBA, στο γυναικείο χόκεϊ μέσω Professional Women’s Hockey League, στην Chelsea και στους Lakers.

Τώρα επιχειρεί να μετατρέψει μέρος αυτής της αθλητικής αυτοκρατορίας σε ρευστότητα. Έχει, ωστόσο, ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να πουλήσει τους Dodgers, την ομάδα που αποτέλεσε την αφετηρία της μεγάλης επενδυτικής του πορείας στον αθλητισμό.

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