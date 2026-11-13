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Richemont: Τι οδήγησε τους καταναλωτές ξανά στην «αγκαλιά» των Cartier Chloé

H Richemont βρέθηκε για ακόμη μια φορά να «σώζεται» από τα πολυτελή κοσμήματα παρουσιάζοντας σταθερή διψήφια αύξηση των πωλήσεων

World 13.11.2026, 13:34
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Richemont: Τι οδήγησε τους καταναλωτές ξανά στην «αγκαλιά» των Cartier Chloé
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Αύξηση 39% στα καθαρά κέρδη για το α’ εξάμηνο παρουσίασε η ελβετική Richemont, με τα πρώτα στοιχεία να μιλούν για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Με μάρκες όπως η Cartier και η Van Cleef & Arpels να αποτελούν τον κύριο μοχλό κερδών και εσόδων, η Richemont βρέθηκε για ακόμη μια φορά να «σώζεται» από τα πολυτελή κοσμήματα παρουσιάζοντας σταθερή διψήφια αύξηση των πωλήσεων, ακόμη και εν μέσω των γενικότερων δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά των προϊόντων πολυτελείας.

Το πλάνο του Nicolas Bos για τη Richemont

Από το 2024 όταν ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον όμιλο πολυτελείας, το σχέδιο του Nicolas Bos για τη Richemont επικεντρώθηκε στην εξέλιξη και όχι στην ανατροπή, ενισχύοντας τη μετάβαση του ομίλου σε έναν κολοσσό πολυτελών προϊόντων με επίκεντρο τα κοσμήματα, διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική κληρονομιά και τη χειροτεχνική δεξιοτεχνία των επιμέρους οίκων του.

Στο πλαίσιο αυτό, επένδυσε στην προώθηση της δυναμικής σε κατασκευαστές ρολογιών υψηλής ποιότητας, όπως οι Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre και A. Lange & Söhne, με παράλληλη εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου, όπως έγινε με την πώληση της Baume & Mercier, προκειμένου να δοθεί έμφαση στη χειροτεχνία υψηλής ποιότητας και διαχρονικής αξίας.

Ομοίως και στην ενίσχυση μικρών οίκων μόδας ή οίκων με υψηλό δυναμικό, όπως οι Alaïa, Peter Millar και Delvaux, με στόχο την κερδοφόρα οργανική ανάπτυξη, χωρίς να μετατραπούν σε κολοσσούς της μόδας που απευθύνονται στη μαζική αγορά.

Ο Bos περιγράφει τη φιλοσοφία του στη διαχείριση ως τη διασφάλιση της συνέχειας της μάρκας μέσω του σεβασμού προς την κληρονομιά της, της δημιουργικότητας με προσωπική επαφή και του αυστηρού ποιοτικού ελέγχου. Αντί να ακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της μόδας, εστιάζει στην αναβάθμιση της τεχνικής δεξιοτεχνίας και στην επένδυση στην κατάρτιση των τεχνιτών, όπως μέσω της Creative Academy και της L’ÉCOLE, της Σχολής Κοσμηματοτεχνίας.

Richemont

Οι στόχοι

Η στρατηγική του ομίλου περιλαμβάνει την προτεραιότητα στα κανάλια λιανικής πώλησης απευθείας στον καταναλωτή (DTC) — τα οποία αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία του κύκλου εργασιών — και επανεξισορρόπηση της γεωγραφικής έκθεσης, αξιοποιώντας την ισχυρή ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και την Ευρώπη, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι πιο αδύναμες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας.

Όπως και την επέκταση των ψηφιακών και φυσικών υπηρεσιών μετά την πώληση, σε συνδυασμό με πλατφόρμες όπως το Watchfinder, με στόχο την ενίσχυση της αξίας του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης του με την εταιρεία στον τομέα των πολυτελών αγαθών.

Κάθε κίνηση ποντάρει στη διατήρηση μιας ισχυρής καθαρής ταμειακής θέσης, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της μάρκας έναντι της βραχυπρόθεσμης συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους, και επιδίωξη στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών μόνο όταν αυτές προσθέτουν πραγματικές τεχνικές δυνατότητες ή μοναδική ιστορική αξία.

Η εικόνα του α’ εξαμήνου

Για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, ο όμιλος με έδρα τη Γενεύη κατέγραψε έσοδα σχεδόν 12,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%, λόγω της αύξησης των πωλήσεων κοσμημάτων κατά 18% στα 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου. Το τμήμα ωρολογοποιίας ανέφερε έσοδα 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 9%, σε ένα πλαίσιο διψήφιας ανάπτυξης σε όλες τις μεγάλες περιοχές εκτός από την Ασία-Ειρηνικό, όπου οι πωλήσεις περιορίστηκαν από την Κίνα.

Οι άλλες δραστηριότητές του – οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις μάρκες μόδας Chloé και Alaïa, τα στυλό Montblanc , τις τσάντες Delvaux και τα παπούτσια Gianvito Rossi – απέφεραν έσοδα 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 9%. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του ελβετικού πρακτορείου AWP είχαν προβλέψει, κατά μέσο όρο, έσοδα 12,26 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 9,26 δισεκατομμύρια ευρώ από κοσμήματα και 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ από ωρολογοποιία.

«Η Richemont έχει επιτύχει σταθερά αποτελέσματα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον», υπογράμμισε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Johann Rupert, πρόεδρος του ομίλου, προσθέτοντας ότι αναμένει παρόμοιες συνθήκες «για το άμεσο μέλλον».

Σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, οι πωλήσεις, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών επιπτώσεων, αυξήθηκαν κατά 13% στην Ευρώπη, 16% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, 30% στην Ιαπωνία – η οποία αναφέρεται ξεχωριστά – και 23% στην Αμερική. Αντίθετα, μειώθηκαν κατά 2% στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

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