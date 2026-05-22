Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα

Την ώρα που η παγκόσμια αγορά πολυτελείας δείχνει σημάδια κόπωσης και οι μεγάλες φίρμες της μόδας αναζητούν νέα δυναμική, τα πολύτιμα κοσμήματα αποδεικνύονται το απόλυτο «καταφύγιο» των εύπορων καταναλωτών. Η αυξανόμενη ζήτηση για δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας όχι μόνο κρατά ζωντανό τον κλάδο, αλλά οδηγεί και ομίλους όπως η Richemont σε επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Η Cartier οδηγεί την ανάπτυξη της Richemont

Η ελβετική Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 13% στα 5,4 δισ. ευρώ για το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στη δυναμική ζήτηση για κοσμήματα που αυξήθηκαν κατά 16%, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η αύξηση αυτή έφτασε περίπου το 14% στον τομέα των κοσμημάτων, καθιστώντας τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου, εξηγεί το Reuters.

Όπως λέει ο πρόεδρος της Richemont, Johann Rupert, «τα κοσμήματα συνεχίζουν να αποτελούν τον ισχυρότερο πυλώνα ανάπτυξης του ομίλου, ακόμη και σε περιόδους αστάθειας».

Πίεση στη Μέση Ανατολή λόγω τουρισμού και γεωπολιτικής

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις σε ΗΠΑ, Ασία και Ιαπωνία, η Μέση Ανατολή αναδεικνύεται σε αδύναμο κρίκο, με πτώση πωλήσεων περίπου 3% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης του τουρισμού εξαιτίας της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Johann Rupert εξηγεί: «Ο τουρισμός έχει σχεδόν μηδενιστεί. Μέχρι να επιστρέψουν οι επισκέπτες, δεν μπορεί κανείς να περιμένει σημαντική ανάκαμψη».

Οι εύποροι καταναλωτές «κρατούν» την αγορά

Η ανθεκτικότητα των υψηλού εισοδήματος πελατών παραμένει βασικός παράγοντας στήριξης της αγοράς πολυτελείας, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Αναλυτές όπως ο Jon Cox της Kepler Cheuvreux λέει ότι «οι καταναλωτές υψηλής πολυτέλειας αντέχουν πολύ καλύτερα από τον μέσο καταναλωτή του κλάδου μόδας».

Και προσθέτει ότι «η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να αποδίδει καλύτερα από πολλές άλλες αγορές και το θετικό κλίμα παραμένει ισχυρό».

Ασία και ΗΠΑ οδηγούν την ανάπτυξη

Η άνοδος των πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ασία και Ιαπωνία αντιστάθμισε πλήρως την αδυναμία στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα παρουσίασε σταθεροποίηση, ενώ το Χονγκ Κονγκ επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης, ενισχύοντας τις προοπτικές του ομίλου, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά περίπου 5%, ενώ οι περισσότερες άλλες περιοχές κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη, αναφέρουν οι FT.

Ρολόγια: Aργή ανάκαμψη μετά από δύσκολη διετία

Το τμήμα ρολογιών της Richemont, που περιλαμβάνει brands όπως η IWC, η Jaeger-LeCoultre και η Piaget, σημείωσε οριακή ανάπτυξη 1%-2%, δείχνοντας σταδιακή ανάκαμψη μετά από μια δύσκολη περίοδο για την αγορά πολυτελών ρολογιών.

Κέρδη, κόστη και πιέσεις από τον χρυσό

Τα ετήσια λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,5 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών επιδράσεων και του αυξημένου κόστους των πρώτων υλών, ιδιαίτερα του χρυσού.

Σύμφωνα με το Reuters, το καθαρό κέρδος ανήλθε στα 3,48 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ το περιθώριο λειτουργικού κέρδους υποχώρησε στο 20% λόγω των υψηλών τιμών πρώτων υλών.

Ένας «νικητής» σε δύσκολη αγορά

Παρά τις περιφερειακές πιέσεις και τη μεταβλητότητα, η Richemont επιβεβαιώνει ότι η υψηλή κοσμηματοποιία αποτελεί τον πιο ανθεκτικό κλάδο της πολυτέλειας.

Η Cartier παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο όμιλος εισέρχεται σε μια πιο ισχυρή φάση θεμελιώδους ανάπτυξης.