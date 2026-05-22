Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Business 22.05.2026, 21:44
Σχολιάστε
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ώρα που η παγκόσμια αγορά πολυτελείας δείχνει σημάδια κόπωσης και οι μεγάλες φίρμες της μόδας αναζητούν νέα δυναμική, τα πολύτιμα κοσμήματα αποδεικνύονται το απόλυτο «καταφύγιο» των εύπορων καταναλωτών. Η αυξανόμενη ζήτηση για δημιουργίες υψηλής κοσμηματοποιίας όχι μόνο κρατά ζωντανό τον κλάδο, αλλά οδηγεί και ομίλους όπως η Richemont σε επιδόσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Η Cartier οδηγεί την ανάπτυξη της Richemont

Η ελβετική Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 13% στα 5,4 δισ. ευρώ για το τρίμηνο έως τον Μάρτιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στη δυναμική ζήτηση για κοσμήματα που αυξήθηκαν κατά 16%, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η αύξηση αυτή έφτασε περίπου το 14% στον τομέα των κοσμημάτων, καθιστώντας τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου, εξηγεί το Reuters.

Όπως λέει ο πρόεδρος της Richemont, Johann Rupert, «τα κοσμήματα συνεχίζουν να αποτελούν τον ισχυρότερο πυλώνα ανάπτυξης του ομίλου, ακόμη και σε περιόδους αστάθειας».

Πίεση στη Μέση Ανατολή λόγω τουρισμού και γεωπολιτικής

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις σε ΗΠΑ, Ασία και Ιαπωνία, η Μέση Ανατολή αναδεικνύεται σε αδύναμο κρίκο, με πτώση πωλήσεων περίπου 3% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης του τουρισμού εξαιτίας της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί τον αδύναμο κρίκο, με πτώση πωλήσεων περίπου 3% σε ετήσια βάση

Ο Johann Rupert εξηγεί: «Ο τουρισμός έχει σχεδόν μηδενιστεί. Μέχρι να επιστρέψουν οι επισκέπτες, δεν μπορεί κανείς να περιμένει σημαντική ανάκαμψη».

Οι εύποροι καταναλωτές «κρατούν» την αγορά

Η ανθεκτικότητα των υψηλού εισοδήματος πελατών παραμένει βασικός παράγοντας στήριξης της αγοράς πολυτελείας, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Αναλυτές όπως ο Jon Cox της Kepler Cheuvreux λέει ότι «οι καταναλωτές υψηλής πολυτέλειας αντέχουν πολύ καλύτερα από τον μέσο καταναλωτή του κλάδου μόδας».

Και προσθέτει ότι «η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να αποδίδει καλύτερα από πολλές άλλες αγορές και το θετικό κλίμα παραμένει ισχυρό».

Ασία και ΗΠΑ οδηγούν την ανάπτυξη

Η άνοδος των πωλήσεων σε ΗΠΑ, Ασία και Ιαπωνία αντιστάθμισε πλήρως την αδυναμία στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα παρουσίασε σταθεροποίηση, ενώ το Χονγκ Κονγκ επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης, ενισχύοντας τις προοπτικές του ομίλου, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά περίπου 5%, ενώ οι περισσότερες άλλες περιοχές κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη, αναφέρουν οι FT.

Ρολόγια: Aργή ανάκαμψη μετά από δύσκολη διετία

Το τμήμα ρολογιών της Richemont, που περιλαμβάνει brands όπως η IWC, η Jaeger-LeCoultre και η Piaget, σημείωσε οριακή ανάπτυξη 1%-2%, δείχνοντας σταδιακή ανάκαμψη μετά από μια δύσκολη περίοδο για την αγορά πολυτελών ρολογιών.

Κέρδη, κόστη και πιέσεις από τον χρυσό

Τα ετήσια λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,5 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προσδοκίες, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών επιδράσεων και του αυξημένου κόστους των πρώτων υλών, ιδιαίτερα του χρυσού.

Σύμφωνα με το Reuters, το καθαρό κέρδος ανήλθε στα 3,48 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ το περιθώριο λειτουργικού κέρδους υποχώρησε στο 20% λόγω των υψηλών τιμών πρώτων υλών.

Ένας «νικητής» σε δύσκολη αγορά

Παρά τις περιφερειακές πιέσεις και τη μεταβλητότητα, η Richemont επιβεβαιώνει ότι η υψηλή κοσμηματοποιία αποτελεί τον πιο ανθεκτικό κλάδο της πολυτέλειας.

Η Cartier παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι ο όμιλος εισέρχεται σε μια πιο ισχυρή φάση θεμελιώδους ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda
ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο
Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο
World

Γιατί είναι λάθος η αύξηση των επιτοκίων τώρα από την ΕΚΤ

Τι προειδοποιούν αναλυτές που δεν συνηγορούν σε μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στην παρούσα συγκυρία

Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από Business
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο

Ποιοι κλάδοι από το λιανεμπόριο σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου
Μεταφορές

Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου

Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διακοπεί προσωρινά ενόψει της ενσωμάτωσης στο δίκτυο της επέκτασης προς την Καλαμαριά

Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας
Business

Tetra Pak Hellas: Ανάπτυξη με επίκεντρο τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας

H Tetra Pak Hellas συνεργάζεται με γνωστές εταιρείες τροφίμων

Latest News
Μασκ: Προσδοκά κέρδη 760 δισ. δολάρια από τα πακέτα αμοιβών της SpaceX για τις αποστολές στον Άρη
World

Το «δώρο» 760 δισ. στον Μασκ εάν αποικίσει τον... Άρη

Ο Ίλον Μασκ θα μπορούσε να λάβει πάνω από 1,3 δισ. μετοχές, εφόσον η SpaceX επιτύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τη λειτουργική της απόδοση

Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων
Wall Street

Wall Street: Ιστορικό υψηλό για Dow, πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων

Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 1% από την αρχή της εβδομάδας, και έκλεισε για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα με άνοδο

Δημήτρης Σταμούλης
Ομόλογα: Τι σημαίνει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων
Ομόλογα

Τι γίνεται στην αγορά ομολόγων και γιατί μας αφορά

Πώς επηρεάζει η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων τις οικονομίες και τις αγορές

Τζούλη Καλημέρη
Walmart: Οι τιμές της βενζίνης «πιέζουν» τα αμερικανικά νοικοκυριά
World

Walmart: Τι προβλέπει για τη λιανική στο ακόλουθο τρίμηνο

Πτώση πωλήσεων για το επόμενο τρίμηνο αναμένει η Walmart εξαιτίας των αυξανόμενων τιμών στα πρατήρια καυσίμων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο
World

Ουκρανία: Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ζητεί το Βερολίνο

Καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» και άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία προτείνει ο καγκελάριος Μερτς

Αλέξανδρος Καψύλης
ΝΑΤΟ: Γιατί χρειάζεται το Plan B
Κόσμος

Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται το Plan B

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

IPO: Προ των πυλών έκρηξη εισαγωγών στα χρηματιστήρια αξίας 1 τρισ. δολαρίων
Markets

«Έκρηξη» IPO 1 τρισ. στις αγορές - To δίλημμα των επενδυτών

Oι ΙΡΟ που αναμένει με αγωνία η αγορά αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικών και εισηγμένων εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Εργατικά δυστυχήματα: Εξήντα εννέα νεκροί σε 5 μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εξήντα εννέα νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα απο την αρχή του χρόνου

Eνώ στην Ευρωβουλή ψηφίζεται η καθιέρωση «Ημέρας Μνήμης Θυμάτων» για όσους έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα, στην Ελλάδα θρηνούμε κάθε μέρα έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Richemont: Εκρηκτική άνοδος για την Cartier χάρη στη «χρυσή» ζήτηση στα πολυτελή κοσμήματα
Business

Γιατί τα κοσμήματα «σώζουν» τη Richemont από την κρίση

Η Richemont ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την Cartier και τα brands υψηλής κοσμηματοποιίας να οδηγούν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ
World

Παραιτήθηκε η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την παραίτησή της, επικαλούμενη σοβαρό οικογενειακό λόγο υγείας

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας
Επικαιρότητα

Μελίνα Τραυλού: Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας

Γεύμα προς τιμήν της Πριγκίπισσας Άννας παρέθεσε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Πληθωρισμός: Αλλεπάλληλα πλήγματα στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης
World

Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης

Ο πληθωρισμός στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης είτε σημείωσε άνοδο τον Μάιο είτε διατηρήθηκε σε ήδη υψηλά επίπεδα

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 25 έως 29 Μαΐου

Σε ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο
Business

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο

Τι συζήτησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με εκπροσώπους εταιρειών εισαγωγή, διανομής και χονδρικής του κλάδου ένδυσης και υπόδησης

Σαμαράς: Αιχμές προς Κυριάκο Μητσοτάκη για υποκλοπές και θεσμούς
Πολιτική

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές και ελληνοτουρικά

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του πρωθυπουργού για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Γουόρς: Αναλαμβάνει τα ηνία της Fed – Ο πληθωρισμός και το δίλημμα
World

Γουόρς: Οι λεπτές ισορροπίες του νέου προέδρου της Fed

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια - Ο Τράμπ επιθυμεί τη μείωση

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies