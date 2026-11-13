Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»

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Μέχρι την τελευταία στιγμή επιχείρησε να αποτρέψει την απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia ο Ντόναλντ Τραμπ. Την Τρίτη, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της αντικατάστασής του επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού, ο Αμερικανός πρόεδρος του τηλεφώνησε και τον προέτρεψε να συνεχίσει να αγωνίζεται για τη θέση του, σύμφωνα με δύο πηγές των New York Times.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε μια μακρά περίοδο προσωπικής και πολιτικής στήριξης του Χουάνγκ από τον Τραμπ, ακόμη και όταν οι αποκαλύψεις γύρω από τις προσωπικές του σχέσεις προκαλούσαν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα υπήκοο την οποία θεωρούσαν στρατολογημένη από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας. Παράλληλα, είχαν αποκαλυφθεί πληροφορίες για δεύτερη σχέση του με εργαζόμενη στην εταιρεία.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Χουάνγκ αντικαταστάθηκε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ούτε ο ίδιος ούτε ο Λευκός Οίκος σχολίασαν το δημοσίευμα για το τηλεφώνημα. Ωστόσο, σύμφωνα με συνεργάτες του προέδρου, ο Τραμπ είχε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο φορές για τη σχέση του Χουάνγκ με την Κινέζα, αρχικά στα τέλη του 2025 και ξανά την άνοιξη του 2026. Δεν έλαβε μέτρα και, τον Μάιο, συμπεριέλαβε τον επικεφαλής της Nvidia στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

Οι ίδιοι συνεργάτες περιγράφουν στους NYT έναν πρόεδρο που αντιμετώπισε με αδιαφορία τις προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους ασφαλείας. Ο Τραμπ φέρεται να εστίασε περισσότερο στη διάσταση της συζυγικής απιστίας, απορρίπτοντας την εκτίμηση ότι οι προσωπικές σχέσεις του Χουάνγκ θα μπορούσαν να συνιστούν απειλή για τη χώρα. Την Πέμπτη, μάλιστα, τον αποκάλεσε «θρύλο» σε ανάρτησή του.

Η Nvidia ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο

Η στάση του Τραμπ εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τη σημασία που απέδιδε στην Nvidia για την αμερικανική οικονομία και την τεχνολογική αντιπαράθεση με την Κίνα. Ο πρόεδρος θεωρούσε την εταιρεία υπερβολικά σημαντική για να αποτύχει και τον Χουάνγκ έναν σύγχρονο Χένρι Φορντ, έναν επιχειρηματία που ηγείται μιας τεχνολογίας ικανής να καθορίσει τον 21ο αιώνα.

Όταν κυκλοφόρησαν οι πληροφορίες ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξέταζε την απομάκρυνσή του, ο Τραμπ ρώτησε συνεργάτες του ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για τις αγορές. Φοβόταν ότι η αποχώρηση του Χουάνγκ θα προκαλούσε απότομη πτώση των μετοχών και θα επιβάρυνε την οικονομία.

Η σχέση των δύο ανδρών είχε αναπτυχθεί εντυπωσιακά γρήγορα. Πριν από δύο χρόνια, ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε μέρος του πολιτικού περιβάλλοντος του Τραμπ. Δεν είχε έντονη παρουσία στην Ουάσιγκτον, δεν συμμετείχε ενεργά στη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών και απουσίαζε ακόμη και από την ορκωμοσία του προέδρου το 2025.

Η εικόνα άλλαξε όταν ο Τραμπ αντιλήφθηκε ότι η Nvidia κατείχε τουλάχιστον το 80% της αγοράς των τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο, τον Απρίλιο του 2025, έφερε τους δύο άνδρες πιο κοντά. Ο Χουάνγκ παρουσίασε την εταιρεία ως βασικό μοχλό της αμερικανικής τεχνολογικής υπεροχής και προσέφερε στον πρόεδρο μια προοπτική επαναβιομηχάνισης που δεν είχε καταφέρει να πετύχει με τις παραδοσιακές βιομηχανίες.

Η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, η τεράστια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έμοιαζαν στον Τραμπ με ευκαιρία δημιουργίας θέσεων εργασίας και τόνωσης της οικονομίας. Ο Χουάνγκ ενίσχυσε αυτή την εικόνα, δηλώνοντας ότι η Nvidia θα μπορούσε να παράγει στις ΗΠΑ υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αξίας έως 500 δισ. δολαρίων.

Η διαφωνία για την Κίνα

Η επιρροή του Χουάνγκ αποτυπώθηκε και στην πολιτική εξαγωγών. Παρά τις αντιδράσεις σκληροπυρηνικών επικριτών της Κίνας στο στρατόπεδο MAGA, ο Τραμπ επέτρεψε στη Nvidia να πουλά συγκεκριμένα μοντέλα τσιπ στην κινεζική αγορά, με αντάλλαγμα ποσοστό των εσόδων υπέρ της αμερικανικής κυβέρνησης, αρχικά 15% και αργότερα 25%.

Ο Χουάνγκ υποστήριζε ότι η ευρύτερη διάθεση αμερικανικών τσιπ θα διατηρούσε την παγκόσμια τεχνολογική εξάρτηση από τις ΗΠΑ, αντί να ενισχύσει την ανάπτυξη κινεζικών εναλλακτικών. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από αξιωματούχους και αναλυτές, οι οποίοι προειδοποιούσαν ότι η εθνική ασφάλεια δεν θα έπρεπε να υποχωρεί μπροστά στα εμπορικά συμφέροντα.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν αντιμετώπιζε την Κίνα ως παραδοσιακό γεωπολιτικό αντίπαλο σε όλα τα επίπεδα. Παρά τη σκληρή ρητορική του στο εμπόριο, προτιμούσε συχνά μια συμφωνία με τον Σι Τζινπίνγκ από μια παρατεταμένη σύγκρουση. Στο παρελθόν είχε υποβαθμίσει ακόμη και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικαλούμενος την ανάγκη επίτευξης εμπορικής συμφωνίας.

Η υπόθεση Χουάνγκ ανέδειξε έτσι μια βασική αντίφαση της πολιτικής του, καθώς ενώ ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει την τεχνολογική ισχύ της Κίνας, στήριξε έναν επιχειρηματία που προωθούσε την πρόσβαση της κινεζικής αγοράς σε αμερικανικά τσιπ. Η προσωπική του εμπιστοσύνη στον επικεφαλής της Nvidia και η πεποίθηση ότι η εταιρεία αποτελεί πυλώνα της αμερικανικής οικονομίας φαίνεται ότι υπερίσχυσαν, μέχρι την τελευταία στιγμή, των προειδοποιήσεων των υπηρεσιών ασφαλείας.