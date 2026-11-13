Επιτροπή Ανταγωνισμού: Προσωρινή δυσλειτουργία στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πρωτοκόλλου λόγω Microsoft

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H Eπιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει πως λόγω της εκτεταμένης δυσλειτουργίας των υπηρεσιών Microsoft 365 από Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 20:00, επηρεάζεται η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από το Πρωτόκολλο.

Όπως αναφέρει ενδέχεται να σημειώνονται καθυστερήσεις στην παραλαβή και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και στην πρωτοκόλληση αιτημάτων και εγγράφων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για επείγοντα ζητήματα και για επιβεβαίωση παραλαβής εγγράφων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλεί τους ενδιαφερομένους να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210 8809100, κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Σημειώνει, δε, ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.