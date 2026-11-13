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DBRS Morningstar: Τορπίλη έως 500 εκατ. από το μπλακάουτ στη Microsoft

Σε σειρά ασφαλιστικών απαιτήσεων θα οδηγήσει η διακοπή λειτουργίας της Microsoft - Τα SOS από την DBRS Morningstar 

Τεχνολογία 13.11.2026, 15:43
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DBRS Morningstar: Τορπίλη έως 500 εκατ. από το μπλακάουτ στη Microsoft
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Από 300 εκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να κυμανθεί η συνολική πιστωτική επίδραση της διακοπής λειτουργίας της Microsoft στις ασφαλιστικές εταιρείες, υποστηρίζει η DBRS Morningstar, τονίζοντας πως οι απαιτήσεις αυτές θα αφορούν κυρίως επιχειρήσεις που υπέστησαν οικονομικές απώλειες, διακοπές στη λειτουργία τους και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Αυτό αντανακλά την ενδεχομένως περιορισμένη κάλυψη που παρέχουν τα υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κυβερνοασφάλεια, καθώς και τις εξαιρέσεις για μη κακόβουλες τεχνικές βλάβες. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή παραμένει προκαταρκτική, δεδομένης της συνεχιζόμενης φύσης της διακοπής λειτουργίας και της αβεβαιότητας που περιβάλλει την τελική διάρκειά της και τη συνολική της επίδραση.

Οι οικονομικές απώλειες που δεν καλύπτονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, θα βαρύνουν τις επιχειρήσεις

Η DBRS για τη Microsoft

Εφιστά όμως την προσοχή τους, καθώς δεν θα έχουν αυτόματα δικαίωμα αποζημίωσης όλες οι επιχειρήσεις, καθώς αυτό εξαρτάται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους.

Ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κυβερνοασφάλεια καλύπτουν μόνο ζημίες που προκαλούνται από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις, ενώ η διακοπή λειτουργίας της Microsoft φαίνεται να οφείλεται σε τεχνική βλάβη και όχι σε σκόπιμη επίθεση. Επιπλέον, ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπουν περιόδους αναμονής πριν τεθεί σε ισχύ η κάλυψη για διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η περίπτωση της CrowdStrike

Η διακοπή λειτουργίας της CrowdStrike το 2024 αποτελεί ένα χρήσιμο παράδειγμα σύγκρισης. Το πρόβλημα προκλήθηκε από μια ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού που επηρέασε περίπου 8,5 εκατομμύρια συσκευές Windows παγκοσμίως. Προκάλεσε διαταραχές σε σημαντικούς κλάδους, όπως αεροπορικές εταιρείες, νοσοκομεία, τράπεζες και καταστήματα λιανικής, και οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων, διακοπές λειτουργίας επιχειρήσεων, οικονομικές απώλειες και καθυστερήσεις στις υπηρεσίες, γεγονός που οδήγησε σε ασφαλιστικές απαιτήσεις.

Η διακοπή λειτουργίας της CrowdStrike είχε σημαντικές παγκόσμιες επιπτώσεις. Σύμφωνα με την CyberCube, προκάλεσε ασφαλιστικές ζημίες που κυμαίνονταν μεταξύ 400 εκατομμυρίων και 1,5 δισ. δολαρίων. Αν και προς το παρόν είναι λιγότερο σοβαρή, εάν η διακοπή λειτουργίας της Microsoft συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, θα μπορούσε να καταστεί εξίσου σοβαρή ή ενδεχομένως και χειρότερη.

Και οι δύο διακοπές λειτουργίας αναδεικνύουν τους πιστωτικούς και λειτουργικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες λόγω της αυξανόμενης εξάρτησής τους από συγκεκριμένους παρόχους τεχνολογίας και υποδομές διακομιστών, οι συνέπειες των οποίων είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Ο τελικός αντίκτυπος στις απαιτήσεις αποζημίωσης θα καθοριστεί από το εύρος της ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ οι αντιδράσεις των ασφαλιστών θα εξαρτηθούν από την περίοδο αναμονής, τα αφαιρετέα ποσά, τα υποόρια και τις εξαιρέσεις. Οι οικονομικές απώλειες που δεν καλύπτονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, θα βαρύνουν τις επιχειρήσεις.

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