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Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες - Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας

Τουρισμός 11.11.2026, 07:00
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Κρουαζιέρα: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του 2026
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Ανατροπές στον χάρτη της ελληνικής κρουαζιέρας έφερε  το 2026, με τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και την εκτίναξη του κόστους να αλλάζουν τις ρότες των κρουαζιερόπλοιων και να αναδεικνύουν νέους κερδισμένους και χαμένους. Την ώρα που ο Πειραιάς χάνει σχεδόν έναν στους πέντε επιβάτες και η Ρόδος και τα Χανιά κινούνται σε αρνητικό έδαφος, η Κέρκυρα καταγράφει άλμα 20% και το Κατάκολο ενισχύει τη δυναμική του. Οι μεγάλες εταιρείες στρέφονται πλέον σε λιμάνια πιο κοντά στις βασικές αγορές προέλευσης των ταξιδιωτών, περιορίζοντας τις αποστάσεις και τις δαπάνες, σε μια αναδιάταξη δρομολογίων που αναμένεται να αφήσει έντονο αποτύπωμα και στην τουριστική σεζόν του 2027.

Η ελληνική αγορά κρουαζιέρας καταγράφει φέτος δυο ταχύτητες. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) κ. Γιώργος Κουμπενάς, η υποχώρηση της κρουαζιέρας το 2026 οφείλεται αρχικά στον εγκλωβισμό ορισμένων κρουαζιερόπλοιων στον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν προγραμματισμένα δρομολόγια στην αρχή της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι στον Περσικό είχαν εγκλωβισθεί τα Celestyal Discovery, Celestyal Journey και Mein Schiff 5. Να σημειωθεί ότι και τα τρία πλοία χρησιμοποιούν ελληνικά λιμάνια ως home port. Ο εγκλωβισμός τους, μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οδήγησε σε ακυρώσεις κρουαζιέρων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, οι εταιρείες λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και την σημαντική άνοδο του κόστους των καυσίμων αλλά και των αεροπορικών εισιτηρίων επανασχεδίασαν τα δρομολόγιά τους, επιλέγοντας προορισμούς κοντά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι επιβάτες, ώστε να περιορίσουν την αύξηση του κόστους της κρουαζιέρας.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027, ευνοώντας προορισμούς όπως η Κέρκυρα και το Κατάκολο, λόγω της εγγύτητάς τους με την Ιταλία και τις ακτές της Αδριατικής.

Ο κ. Κουμπενάς επισημαίνει επίσης ότι οι συνεχείς αυξήσεις των χρεώσεων σε πολλά ελληνικά λιμάνια, που φτάνουν περίπου το 15% σε ετήσια βάση, αποτελούν πρόσθετο παράγοντα που επηρεάζει τον σχεδιασμό των εταιρειών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερα λιμάνια, Πειραιάς, Κέρκυρα, Ρόδος και Χανιά, συγκεντρώνουν τουλάχιστον 2,74 εκατ. επιβατικές επισκέψεις και 1.425 προσεγγίσεις, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εννεαμήνου και, για τα Χανιά, οκταμήνου.

Πώς εξελίχθηκε η κίνηση στον ΟΛΠ

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η κρουαζιέρα στον Πειραιά το εννεάμηνο του 2026, με τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων να μειώνονται κατά 16,3%, στις 584 από 698 το 2025, και την επιβατική κίνηση κατά 19%, στους 1.264.350 επιβάτες από 1.561.854.

Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες στο homeporting, δηλαδή στις κρουαζιέρες με αφετηρία ή τερματισμό τον Πειραιά. Οι προσεγγίσεις περιορίστηκαν σε 431 από 548, σημειώνοντας πτώση 21,4%, ενώ οι επιβατικές κινήσεις μειώθηκαν κατά 22,1%, στις 712.991 από 915.785.

Σύμφωνα με τον ΟΛΠ, η δραστηριότητα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκαλούν ανατροπές στον προγραμματισμό των εταιρειών κρουαζιέρας.

Ρεκόρ στην Κέρκυρα

Στον αντίποδα, η Κέρκυρα υποδέχθηκε περισσότερους από 851.000 επιβάτες στο εννεάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 20,1%. Οι προσεγγίσεις ανήλθαν σε 422, αυξημένες κατά 17,9%.

Μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.003.242 επιβάτες, έναντι 845.745 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,62%. Καθοριστική συμβολή στη φετινή επίδοση είχε η αύξηση της διερχόμενης κίνησης. Ειδικότερα, οι transit επιβάτες ανήλθαν σε 813.540, έναντι 649.987 το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 25,16%. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη παρουσία της Κέρκυρας στα προγράμματα διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας, αλλά και τη σημασία της ως προορισμού με ισχυρή απήχηση στους ταξιδιώτες της Μεσογείου. Παράλληλα, η κίνηση homeporting διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με 94.480 επιβάτες Home In και 95.222 επιβάτες Home Out κατά το δεκάμηνο του 2026. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς τη δραστηριότητα των κρουαζιερόπλοιων. Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 510 προσεγγίσεις, έναντι 428 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 19,16%. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας εκτιμά ότι η χρονιά μπορεί να ολοκληρωθεί με περισσότερους από ένα εκατομμύριο επιβάτες και 560 προσεγγίσεις.

Στη Ρόδο καταγράφηκαν 405.733 επιβάτες στο εννεάμηνο, μειωμένοι κατά 9,4%, ενώ οι προσεγγίσεις περιορίστηκαν σε 301, σημειώνοντας πτώση 8,5%.

Στα Χανιά, έως το τέλος Αυγούστου, καταγράφηκαν 214.895 επιβάτες και 118 προσεγγίσεις, με μειώσεις 17,8% και 11,3% αντίστοιχα.

Κατάκολο, Σαντορίνη και Μύκονος

Στο Κατάκολο καταγράφηκαν 186.549 επιβάτες το πρώτο εξάμηνο, με τις τοπικές αναφορές να κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 20%.

Απώλειες και προσδοκίες ανάκαμψης στο Ηράκλειο: Στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη, ο εγκλωβισμός δύο κρουαζιερόπλοιων στον Περσικό Κόλπο στέρησε από τον προορισμό περίπου 40.000 επιβάτες. Αρνητικά λειτούργησαν και οι ακυρώσεις κρουαζιέρων με αφετηρία τον Πειραιά, οι οποίες περιλάμβαναν προσεγγίσεις στο Ηράκλειο.

Έτσι, η φετινή χρονιά εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με μείωση 10%–12%, ενώ για το 2027 οι προκρατήσεις δείχνουν ανάκαμψη περίπου 7%.

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Άλμα 18,62% στους επιβάτες κρουαζιέρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, με τη συνολική κίνηση να ανέρχεται σε 1.003.242 επιβάτες από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

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