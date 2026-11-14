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Μπέρναμ για Brexit: Η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε»

Ο Μπέρναμ κατηγορεί τους Τόρις ότι «έκαψαν όλες τις γέφυρες» και δηλώνει ότι η συμφωνία που επιδιώκει με την ΕΕ θα «μειώσει τις τιμές των τροφίμων»

World 14.11.2026, 19:42
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Μπέρναμ για Brexit: Η Βρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε»
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H Bρετανία «έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε» από την αποχώρησή της από την ΕΕ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντι Μπέρναμ, σε μια από τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του που επικρίνουν το Brexit.

Ο Μπέρναμ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η χώρα στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή να «πάει μέχρι το τέλος» με την επανένταξη στην ΕΕ

Εκφράζοντας την επιθυμία του να δημιουργήσει στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες, ο Μπέρναμ κατηγόρησε το Συντηρητικό Κόμμα ότι «έκοψε όλες τις γέφυρες» με την ΕΕ μετά το Brexit και δήλωσε ότι η νέα συμφωνία που ελπίζει να εξασφαλίσει με την ΕΕ την επόμενη εβδομάδα θα «μειώσει τις τιμές των τροφίμων» και θα φέρει περισσότερα χρήματα στις τσέπες των Βρετανών εξαγωγέων.

Ο βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με Ευρωπαίους ηγέτες σε μια σύνοδο κορυφής την επόμενη εβδομάδα και να εξασφαλίσει συμφωνίες που, όπως λέει, θα μπορούσαν να αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 0,4% – περίπου 17 δισ. λίρες – μεταξύ άλλων στους τομείς των τροφίμων και της γεωργίας, της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και ενός προγράμματος κινητικότητας για τους νέους. Θα «εξερευνήσει επίσης επιλογές» για μια διαφορετική μακροπρόθεσμη σχέση με τις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος της Ουαλίας το Σάββατο, ο Μπέρναμ δήλωσε: «Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να μειώσουμε το κόστος διαβίωσης».

«Γι’ αυτό, σε λίγες μέρες, θα μεταβώ στην επόμενη σύνοδο κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ και θα εργαστώ σκληρά μέχρι τότε, ώστε να επιτύχουμε μια νέα συμφωνία για τα τρόφιμα και τη γεωργία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Γιατί το κάνω αυτό; Επειδή θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις της Ουαλίας».

Πιο σκληρό Brexit επέβαλαν οι Συντηρητικοί

Ο βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι τα τελευταία 10 χρόνια χάσαμε περισσότερα από όσα κερδίσαμε και, στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι οι Συντηρητικοί επέβαλαν στη Βρετανία ένα πιο σκληρό και επαχθές Brexit από αυτό που ο κόσμος περίμενε όταν ψήφισε το 2016, επειδή έκαψαν όλες τις γέφυρες μας με την ΕΕ στη συνέχεια. Γι’ αυτό, ως πρωθυπουργός, θα αναλάβω ηγετικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα και θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την Ουαλία, για όσους εδώ θα μπορούσαν να ωφεληθούν, τους αγρότες της Ουαλίας, τους εξαγωγείς οστρακοειδών της Ουαλίας και το αρνί της Ουαλίας.»

Ο Μπέρναμ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η χώρα στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή να «πάει μέχρι το τέλος» με την επανένταξη στην ΕΕ, αλλά το Σάββατο ανέφερε ότι οι ψηφοφόροι θα είναι τελικά «τα αφεντικά» οποιωνδήποτε αλλαγών.

Επανέλαβε τη δέσμευσή του στις «κόκκινες γραμμές» του προεκλογικού προγράμματος των Εργατικών – οι οποίες αποκλείουν την επιστροφή στην τελωνειακή ένωση, στην ενιαία αγορά ή στην ελεύθερη κυκλοφορία. «Άνθρωποι που συνεργάζονται σε ενώσεις, σε συνδικάτα, αλλά και σε ενώσεις εθνών, και αυτό είναι που μας κάνει αυτό που είμαστε», δήλωσε στο συνέδριο.

«Και, ναι, συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα, αλλά ταυτόχρονα σεβόμενοι τις κόκκινες γραμμές του προγράμματός μας και σεβόμενοι το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αυτό, λοιπόν, είναι το πνεύμα, αγαπητοί μου, που θα προωθήσω.»

Στενότερη σύνδεση με Βρυξέλλες

Η κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε αρκετές ανακοινώσεις που θα συνδέσουν στενότερα τη Βρετανία με τις Βρυξέλλες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εφημερίδα «Guardian» ανέφερε ότι η Βρετανία ήταν διατεθειμένη να δαπανήσει έως και 450 εκατομμύρια λίρες ετησίως για να προσφέρει στους φοιτητές της ΕΕ μειωμένα δίδακτρα, εφόσον οι Βρυξέλλες επέτρεπαν στη Βρετανία την πρόσβαση στο βιομηχανικό πρόγραμμα «Made in Europe».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Χάμις Φάλκονερ, υπουργός αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, δήλωσε ότι η Βρετανία ήταν πρόθυμη να συζητήσει τη χρηματοδότηση έργων υποδομής σε φτωχότερες περιοχές της ΕΕ, σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρά τις πρόσφατες φιλοευρωπαϊκές δηλώσεις του Μπέρναμ, υψηλόβαθμα στελέχη στις Βρυξέλλες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν η Βρετανία να αρχίσει να καταβάλλει τα αντίτιμα για την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να έχει πρόσβαση.

Ο πρώην διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε στο BBC την περασμένη εβδομάδα: «Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να έχει κανείς τη μία ελευθερία και την άλλη όχι. Οι τέσσερις ελευθερίες αποτελούν σαφώς τις τέσσερις προϋποθέσεις για την παραμονή σε μια ενιαία αγορά».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα συναντηθούν με τον Μπέρναμ στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής όπου ενδέχεται να υπογραφούν συμφωνίες σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις ανταλλαγές νέων.

Ο Μπαρνιέ δήλωσε ότι η Βρετανία δεν μπορεί να επανενταχθεί στην ενιαία αγορά «à la carte», μιλώντας στην Λόρα Κουένσμπεργκ του BBC την περασμένη Κυριακή, προσθέτοντας: «Το είπα πάρα, πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, του Brexit, ότι δεν υπάρχει επιλεκτική προσέγγιση».

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